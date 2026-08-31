CFR Cluj își vinde vedeta Ofertă greu de refuzat pentru Meriton Korenica: „Din Europa, cu șase zerouri”

- Antrenorul Marius Șumudică anunță că sunt șanse mari ca Meriton Korenica (29 de ani) să fie vândut de CFR Cluj.
Ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, Korenica a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei din Gruia.
Acum, mijlocașul kosovar ar urma să plece la o echipă din afara României, deși a fost dorit și de echipele de top din Liga 1.
Șumudică: „Șanse de peste 90% să plece Korenica. Ofertă din Europa, cu șase zerouri”
Marius Șumudică spune că CFR Cluj a primit o ofertă „cu șase zerouri”, adică cel puțin un milion de euro, pentru Korenica, iar șansele ca acesta să părăsească echipa în următoarele zile sunt de „peste 90%”.
„Vom pierde jucători, pentru că n-ai alte surse de venit. Sunt oferte pentru jucători și cred că vom mai pierde din ei și nu-mi convine.
Unul îl vom pierde cu siguranță, Cordea, Korenica sau Biliboc. Unul va pleca. Șansele sunt mari să plece, până în 5 septembrie pleacă unul dintre ei 100%. Sper să nu fie doi. Pe mine mă deranjează, dar înțeleg politica clubului, situația.
Nu pleacă la FCSB, în momentul de față nu e nicio ofertă de la FCSB. Toate ofertele sunt din străinătate.
Korenica este cel care are cele mai mari șanse de a pleca. Sunt șanse de peste 90% să se despartă Korenica de noi. Oferta este din Europa, cu șase zerouri, ca să zic așa”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.
Antrenorul a explicat că suma obținută în schimbul lui Korenica va contribui la redresarea economică a clubului aflat în insolvență.
Nu-mi convine din punct de vedere sportiv, dar înțeleg situația. Un milion de euro nu e o sumă mică, mai vin și banii de la UEFA și să ai liniște, să plătești angajații, dările către stat. Nu sunt un idiot să nu înțeleg că e nevoie să bagi bani în club ca să ieși mai repede din insolvență. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj
Evaluat de Transfermarkt la 3 milioane de euro, Meriton Korenica a adunat 109 meciuri în tricoul lui CFR Cluj, marcând 26 de goluri și livrând 17 pase decisive.
De-a lungul carierei, kosovarul a mai trecut pe la KF Rahoveci, Skhendija, Metalurg Skopje, Liria, Prishtina, Ballkani și Manisa FK.