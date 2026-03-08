Mondial blindat Mexicul protejează CM 2026 cu soldați, polițiști și agenți de securitate. Numărul lor e impresionant

Președinta țării, Claudia Sheinbaum, și directorul Comitetului de Organizare CM pentru zona Mexicului au anunțat planul de securitate la turneul final, după luptele de stradă din februarie, între armată și trupele traficanților de droguri.

Incidentele grave de luna trecută, violențele declanșate în statul Jalisco, dar și în alte regiuni ale Mexicului, luptele de stradă între armată și trupele narcotraficanților după asasinarea lui Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, liderul cartelului Jalisco Nueva Generacion, pe 22 februarie, într-o operațiune pusă la cale de autorități, totul a speriat lumea.

Mexic găzduiește doar 13 din cele 104 meciuri ale Mondialului

S-au înregistrat peste 60 de morți în ambele tabere la Guadalajara în acele zile de violență extremă și FIFA i-a atras atenția președintei Claudia Sheinbaum că i-ar putea retrage dreptul de organizare dacă nu garantează securitatea Mondialului în țara sa.

Trupele mexicane au fost în alertă în februarie, în timpul confruntărilor cu narcotraficanții Foto: Imago

Chiar dacă vor fi numai 13 dintre cele 104 meciuri în Mexic. Canada va găzdui și ea 13, în timp ce SUA are marea majoritate a partidelor: 78!

12,5% este procentul jocurilor organizate de FIFA în Mexic la Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie 2026)

Turneul final se va inaugura în Mexico City, pe „Azteca”, cu duelul dintre naționala locală și Africa de Sud, pe 11 iunie.

„Planul Kukulkan”: 100.000 de oameni asigură securitatea CM în Mexic

Ca răspuns, Sheinbaum a prezentat planul de securitate pentru CM, alături de Roman Villalvazo Barrios, directorul Comitetului de Organizare în zona Mexicului.

Scutierii poliției mexicane Foto: Imago

Un plan care se numește Kukulkan, inspirat de zeitatea șarpe a civilizației mayașe, acoperind orașele-gazdă (Mexico City, Monterrey, Guadalajara) și destinațiile turistice din apropiere, potrivit BBC.com.

Sheinbaum și Barrios au anunțat că siguranța va fi asigurată de 100.000 de oameni, incluzând 20.000 de soldați, 55.000 de polițiști, plus agenți de securitate federali și ai companiilor private.

Vor fi folosite 2.500 de vehicule militare, 24 de aeronave, sisteme antidrone și câini antrenați să detecteze explozibili.

