Mondial amenințat Ce a cerut Mexicul Americii legat de eliminarea șefului cartelului. A cedat și s-a declanșat haosul

Zile de violență în Mexic după asasinarea lui Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, liderul cartelului Jalisco Nueva Generacion.

Autoritățile mexicane nu ar fi vrut să încerce capturarea sau eliminarea lui „El Mencho” înaintea Mondialului.

Patru din cele 13 meciuri programate în Mexic la Campionatul Mondial ar trebui să se joace pe stadionul Akron, din Zapopan, zona Guadalajara.

Partide din trei grupe, inclusiv o confruntare foarte așteptată.

A, 11 iunie: Coreea de Sud - Baraj Europa D (posibil Danemarca).

A, 18 iunie: Mexic - Coreea de Sud.

K, 23 iunie: Columbia - Baraj intercontinental 1 (posibil RD Congo).

H, 26 iunie: Uruguay - Spania.

48.000 de locuri are arena Akron din Zapopan

Mexicul a cerut Americii să nu atace cartelul în 2026 de teama violențelor la CM

De duminică, după ce trupele mexicane l-au omorât pe Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, liderul cartelului Jalisco Nueva Generacion (CJNG), e haos în regiunea Guadalajara.

Membrii CJNG, un cartel foarte agresiv, au reacționat violent, instituind o blocadă de foc din Guadalajara până la orașul de coastă Puerto Vallarta.

Exact ce așteptau autoritățile din Mexico City că se va întâmpla.

Jurnalistul mexican Oscar Balderas, expert în securitate națională și crimă organizată, a susținut că o sursă federală i-a dezvăluit ce a făcut guvernul mexican.

Estadio Akron, la Zapopan, Guadalajara Foto: Imago

A cerut Statelor Unite să nu forțeze capturarea sau eliminarea lui Oseguera Cervantes în 2026, pentru a nu provoca incidente violente în orașele ce organizează Mondialul, mai ales Zapopan-Guadalajara, dezvăluire preluată și de The Guardian.

⚽🧐En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Óscar Balderas, periodista y David Faitelson, periodista de deportes, hablaron sobre tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras los ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho” y sobre Guadalajara, la inseguridad… — MVS Noticias (@MVSNoticias) February 23, 2026

Până la urmă, mexicanii au cedat presiunilor lui Donald Trump și, cu ajutorul SUA, l-au ucis pe „El Mencho”.

Străzi sub asediu. Meci suspendat din cauza focurilor de arme automate. Ca în 2011

Ca efect, au fost zile de asediu. Un meci de fotbal feminin, Club Necaxa - Queretaro, a fost suspendat, jucătoarele fugind la vestiare când au auzit rafale de arme în afara stadionului.

La fel s-a petrecut în august 2011, la o partidă Santos Laguna - Morelia. Focurile de arme automate i-au făcut pe fotbaliști să se refugieze de urgență în cabinele de sub tribune.

De spaimă, spectatorii au pătruns pe teren, căutând și ei adăpost.

Oficialii mexicani se tem ca răzbunarea membrilor cartelului să nu continue la Campionatul Mondial și să aibă asemenea scena în timpul turneului final.

