FIFA e îngrijorată de tensiunile care au speriat Mexicul, luptele de stradă între trupele armatei și membrii cartelului Jalisco Nueva Generacion, soldate cu peste 60 de victime.

Guadalajara va găzdui în luna martie unul dintre barajele intercontinentale ale Mondialului, plus patru meciuri în vară, la CM 2026.

Și federația portugheză urmărește cu atenție tot ce se întâmplă în Mexic. Naționala lui Ronaldo are partidă de pregătire luna viitoare pe „Azteca”.

Oficial, situația s-a liniștit acum în Mexic. „Nu există niciun risc” pentru fanii așteptați la Mondial, a declarat președinta țării.

„Încet, încet, situația din Jalisco revine la normal”, a mai spus Claudia Sheinbaum presei locale.

La fel, Gianni Infantino a încercat să diminueze ce s-a întâmplat duminică și luni în Mexic. „Sunt foarte calm”, a afirmat liderul FIFA.

Confruntări armate, schimb de focuri între armată și membrii cartelului

Totuși, violențele declanșate mai ales în zona Guadalajara, statul Jalisco, dar și în statul Michoacan au îngrijorat FIFA.

Uciderea lui Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, șeful cartelului Jalisco Nueva Generacion (CJNG), într-un raid al armatei mexicane, a fost urmată de reacția membrilor CJNG.

Autobuz ars la Guadalajara. Foto: Imago

Străzi blocate, benzinării, mașini incendiate și mai ales atacuri asupra bazelor gărzii naționale. Schimb de focuri și peste 60 de morți în ambele tabere.

În martie e barajul CM la Guadalajara. FIFA ia în calcul amânarea

La sfârșitul lunii viitoare, se joacă meciurile unuia dintre cele două baraje intercontinentale pentru CM 2026 chiar pe stadionul Akron (48.000 de locuri) din Zapopan, Guadalajara.

26 martie, semifinală: Noua Caledonie - Jamaica.

31 martie, finală: RD Congo - Câștigătoarea semifinalei.

Arena Akron din Zapopan, Guadalajara. Foto: Imago

Un oficial important FIFA a dezvăluit pentru The Athletic, sub protecția anonimatului, că forul mondial e alarmat de haosul văzut la televiziune.

Și ia în calcul inclusiv amânarea barajului. Dar numai în caz extrem, dacă nu vor exista garanții de securitate.

Și Portugalia e atentă. Ronaldo joacă pe „Azteca”

Mai e o partidă în martie. Pe 28, Mexico City găzduiește pe „Azteca” amicalul între naționala gazdă și Portugalia lui Cristiano Ronaldo.

Forul lusitan (FPF) e permanent la curent cu situația din Mexic. „Evaluăm în fiecare zi tot ce se întâmplă acolo”, a reacționat FPF pentru cotidianul O Jogo.

