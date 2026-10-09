Tragedie în ring Un arbitru a murit în timpul unui meci de wrestling, iar un luptător a fost arestat. Ce acuzații i se aduc sportivului

Luptătorul mexican El Hijo de Fishman (36 de ani) a fost arestat după moartea arbitrului Gerardo German Pineda (75 de ani).

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El Hijo de Fishman a fost reținut după un incident petrecut în timpul unei gale de wrestling în statul Hidalgo, Mexic.

Cazul este investigat de autoritățile locale, iar sportivul este vizat de o anchetă pentru omor din culpă, potrivit publicațiilor mexicane La Jornada și N+.

Un arbitru a murit în timpul unui meci de wrestling, iar un luptător a fost arestat

Evenimentul s-a desfășurat marți, 6 octombrie, la Centrul Deportivo Cultural 11 de Julio, din Mineral de la Reforma, în statul mexican Hidalgo.

În meciul principal, El Hijo de Fishman l-a înfruntat pe Mascara Sagrada NG.

Potrivit relatărilor publicate de El Pais, arbitrul Pineda a intervenit în timpul confruntării, iar luptătorul l-a ridicat și l-a proiectat pe saltea.

Arbitrul a rămas întins în ring și nu a mai reușit să se ridice. Personalul medical a intervenit, însă bărbatul nu mai prezenta semne vitale.

Relatările publicațiilor citate indică folosirea unei tehnici cunoscute în wrestling drept „martinete”, o manevră cu risc ridicat de leziuni grave la nivelul coloanei cervicale. O variantă a acesteia, numită Package Piledriver, a fost menționată în relatările despre incident.

Imaginile video apărute în spațiul public nu surprind clar toate momentele incidentului și nici nu arată în mod concludent manevra despre care se presupune că ar fi provocat decesul. Circumstanțele exacte vor fi stabilite în cadrul anchetei.

Luptătorul a fost reținut pentru omor din culpă

El Hijo de Fishman a fost arestat în dimineața zilei de miercuri, 7 octombrie, predat autorităților judiciare din statul Hidalgo și pus sub acuzare în legătură cu moartea arbitrului. Încadrarea este cea de omor din culpă.

În urma incidentului, autoritățile au dispus și închiderea sălii Arena 11 de Julio. Măsura a fost luată după ce s-a constatat că locația nu deținea autorizația necesară pentru organizarea evenimentului.

Într-un comunicat citat de postul mexican N+, organizatorul El Patron Espectaculos Lucha Libre a transmis că regretă decesul arbitrului și că oferă asistență juridică luptătorului implicat.

Reprezentanții companiei au declarat, de asemenea, că mențin legătura cu familia lui Gerardo Pineda și cu reprezentanții acesteia.

Cine e El Hijo de Fishman

Luptătorul este fiul lui Jose Angel Najera Sanchez, cunoscut în lumea wrestlingului sub numele de Fishman, unul dintre sportivii reprezentativi ai acestui spectacol în anii 1970 și 1980.

Fishman a murit în 2017, iar numele său a rămas asociat cu tradiția wrestlingului mexican.

El Hijo de Fishman activează în circuitul independent mexican și și-a construit cariera sub identitatea sportivă moștenită de la tatăl său.

Cine a fost Gerardo German Pineda, cunoscut drept „El Buho”

Gerardo German Pineda avea 75 de ani și era o figură cunoscută a wrestlingului din statul Hidalgo, unde activase atât ca luptător, cât și ca arbitru.

Potrivit publicației El Financiero, Pineda a evoluat aproximativ 15 ani în ring sub numele de El Buho Negro II, înainte de a trece la arbitraj.

A acumulat aproape trei decenii de experiență în această funcție și a oficiat confruntări în care au participat nume cunoscute ale wrestlingului mexican, între care Mil Mascaras, Canek și El Hijo del Santo.

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