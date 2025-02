„60% Lyon, 40% FCSB”  Mihai Joița, un impresar care locuiește în Lyon, analizează duelul din optimile Europa League

Joița explică de ce proprietarul american John Textor nu e deloc popular în Franța, dar e convins că lotul lui Lyon e unul extrem de valoros

Agentul care i-a adus în România pe Gnohere, pe Kevin Boli, pe Edjouma, crede că trupa franceză e cu mult mai valoroasă decât este campioana României

FCSB o va întâlni pe Lyon în optimile de finală ale Europa League, pe 6 martie la București, de la 19:45, și pe 13 martie în Franța, de la 22:00.

Formația franceză nu mai e în anii ei de glorie, acum e abia a șasea în Ligue 1 și nici măcar nu se mai poate apropia de „monstrul” din competiție, PSG.

„Textor vrea ca Ligue 1 să fie în stilul american, Al-Khelaifi aplică modelul qatarez”

Care sunt șansele pe care le are FCSB, în condițiile acestea? Gigi Becali spusese înainte de tragerea la sorți a „optimilor” că voia să pice cu Lyon, nu cu Frankfurt, deci francezii ar fi adversarii convenabili.

Mihai Joița, un impresar foarte activ în campionatul românesc în perioada recentă, locuiește în Lyon și e conectat și la club, și la fotbalul din Franța, în general. Joița a adus în România câțiva fotbaliști importanți: Kevin Boli, Gnohere, Edjouma, Hamza, Zoubir, Kiki, Houri.

Domnule Joița, Lyon pare să fie într-o criză economică și numai. E corect?

E într-o criză și nu prea. Proprietarul Textor vede afacerile într-un stil american care poate că ar fi în regulă în Anglia, dar în Franța e greu să fie acceptat, fiindcă oamenii sunt naționaliști. Textor deține mai multe cluburi și el consideră că poate să acopere găurile de la Lyon cu garanții din alte părți, or, francezilor nu li se pare acceptabil, că pentru ei există doar Lyon, nu contează Crystal Palace sau un alt club pe care îl mai deține americanul.

De ce nu se poate adapta patronul la stilul din Franța?

Aici e o dispută între două viziuni: a lui John Textor, de la Lyon, și a lui Nasser Al-Khelaifi, care conduce PSG. Textor vrea o competiție după un model american, Al-Khelaifi vrea să domine Ligue 1, să stăpânească după un model qatarez. Americanul l-a și acuzat pe qatarez că urmărește să stabilească un monopol. S-au certat după ce PSG l-a ofertat pe Rayan Cherki, iar Lyon a refuzat propunerea. Au ajuns patronii să se bălăcărească prin presă.

„FCSB să nu se păcălească! Lyon e foarte bună, are vedete pe toate posturile! Pe Rayan Cherki îl vrea toată Europa”

Echipa cum e?

Chiar dacă există controversele acestea, Lyon are un lot foarte bun. Există Cherki, pe care l-am pomenit și pe care îl vor toate cluburile mari din Europa. La mijloc joacă Nemanja Matic, fost la Manchester United și la AS Roma, și Tolisso, ex-Bayern Munchen. În atac sunt Lacazette, un internațional francez care a jucat la Arsenal, și Mikautadze, gruzinul pe care l-a avut Boloni la Metz, unde era golgeterul echipei. Lotul e foarte bun!

Progresul lui Mihai Popescu este impresionant! Eu m-am mirat când l-a adus Hagi la Farul. Cred că Gică are cel mai mare merit în creșterea pe care a înregistrat-o Popescu. Acum iese cu mingea la picior, pasează! Păcat că are 31 de ani! Dacă ar fi avut 24, 25 de ani, el ar fi putut juca într-un campionat foarte bun din Vest. Mihai Joița, impresar de fotbaliști

Românii sunt optimiști grație parcursului pe care l-au avut în sezonul acesta european. E justificat optimismul?

Eu aș zice că Lyon are 60 la sută șanse de calificare, iar FCSB are 40 la sută. Și eu sunt impresionat de succesele pe care le-a bifat FCSB. Dar, cu tot respectul pentru adversarii pe care i-a avut campioana României în sezonul acesta, fotbalul francez înseamnă altceva! Lyon nu e PAOK Salonic, nu e Midtjylland! Fotbalul francez e o industrie imensă, e un producător uriaș de fotbaliști foarte buni. O dovadă e și că FCSB are succes cu jucători care în Franța au putut găsi locuri numai în ligile mici: Dawa, Edjouma nu au fost fotbaliști de Ligue 1. Ceea ce nu înseamnă că nu sunt foarte buni!

Dar nu atât de buni pentru prima ligă franceză.

Uite, poți să te superi, dar o vină pentru afacerile proaste din fotbalul românesc o aveți și voi, media!

„Franța produce trei mii de fotbaliști buni anual. În Ligue 1 și în Ligue 2 prind locuri maximum o sută!”

Păi, ce facem noi greșit?

Dacă un club aduce un jucător din liga a treia sau din a patra franceză, comentați „unde a jucat ăsta? Vine de la amatori!”. Dacă același club aduce un străin de 32 de ani cu un CV bun, dar care e de fapt retras din fotbal, „Uau! Ce lovitură! Supertransfer!”.

Dar nu e treaba noastră să evaluăm potențialul unui fotbalist din liga a patra franceză! Suntem ziariști, nu directori sportivi. Pentru noi, dacă semnează Julio Baptista cu CFR Cluj e un subiect mare! Un fost internațional brazilian de la Real Madrid semnează în România. E o afacere proastă pentru club? S-a dovedit că a fost. Dar nu ne ocupăm noi de economia de la CFR Cluj.

Înțeleg, da, ai și tu dreptate. Dar trebuie să înțelegeți că Franța produce anual trei mii de jucători formați la cel mai înalt nivel. Cam o sută sunt asimilați la profesioniști, adică în primele două ligi. Dacă știi să selectezi dintre cei rămași din totalul de trei mii poți să-ți creezi o echipă foarte bună.

Sau mai bine ar fi să existe, totuși, mai mulți jucători români în campionat.

E încă o exagerare pe care o aud des la televiziunile românești și o văd pe site-uri! Sunt inclusiv așa-ziși specialiști din fotbal care insistă: „Români! Români! Echipele să fie alcătuite cu români!”. Eu sunt de acord cu principiul, dar de unde români?! Ca să existe suficienți fotbaliști români buni ar trebui să existe antrenori de juniori, iar în România nu sunt! Ar fi mai bine pentru performanțe și pentru voi, media, să joace în prima ligă români luați de pe stradă doar din naționalism?!

Gele e o revelație în România. În Franța a putut să joace și el doar în ligile mici, la fel ca Dawa și ca Edjouma. Dar fotbaliști buni pot fi găsiți peste tot. Manchester City l-a cumpărat acum de la Lens cu 40 de milioane de euro pe fundașul uzbek Khusanov. Lens îl adusese cu 400.000 de euro de la un club minuscul din Belarus. Mihai Joița, impresar de fotbaliști