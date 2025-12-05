Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele +31 foto
Acestea sunt bilele ce vor fi folosite vineri seară, la tragerea la sorți Foto: fifa.com
Campionatul Mondial

Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.12.2025, ora 21:12
alt-text Actualizat: 05.12.2025, ora 21:54
  • România și-a aflat la Washington posibilele adversare de la CM 2026.
  • Dacă vor trece de baraj, „tricolorii” vor evolua în grupa D, cea a gazdei SUA.
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Citește și
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Citește mai mult
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final

21:07 S-au stabilit grupele Mondialului

E gata! România va înfrunta SUA, Paraguay și Australia, dacă va reuși să revină la un turneu final după 28 de ani!

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudEuropa AMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
Europa DElvețiaScoțiaEuropa C / România
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșEuropa BIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaBaraj 1Croația
Baraj 2AustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama
  • Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia
  • Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania
  • Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo
  • Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord
  • Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie
  • Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

20:20 4 legende vor efectua tragerea la sorți

Patru nume uriașe din sportul american vor realiza tragerea la sorți: Wayne Gretzky (hochei), Tom Brady (fotbal american), Shaquille O’Neal (baschet) și Aaron Judge (baseball). În continuare, Kevin Hart și Heidi Klum le lasă locul lui Rio Ferdinand și Samantha Johnson ca prezentatori ai evenimentului.

19:50 Surpriză, șefii de stat participă la tragere

Mark Carney, prim-ministrul Canadei, Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, și Donald Trump, președintele Statelor Unite, au fost cei care au extras bilele care conțineau numele gazdelor.

Tragerea la sorți CM 2026. Foto - FIFA (1).jpg
Tragerea la sorți CM 2026. Foto - FIFA (1).jpg

Galerie foto (31 imagini)

Tragere la sorți CM 2026. Pierluigi Collina. Foto FIFA (1).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (2).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (3).jpg Tragere la sorți CM 2026. Michel Salgado. Foto FIFA (4).jpg Tragere la sorți CM 2026. Kaka și Ronaldo.Foto FIFA (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

19:30 Donald Trump, premiat

Ceremonia continuă cu o odă dedicată președintelui Donald Trump, care este premiat cu o distincție lansată special de FIFA pentru acest eveniment, Premiul pentru Pace.

Pe lângă un trofeu uriaș, Trump a mai primit din partea lui Infantino o medalie și o diplomă.

Cu siguranță meritați primul Premiu FIFA pentru Pace pentru ce ați realizat într-un mod incredibil. Puteți conta mereu pe mine, domnule președinte, și pe sprijinul meu, dar și pe sprijinul comunității fotbalului în lupta pentru pace Gianni Infantino
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele

19:20 Gianni Infantino a urcat pe scenă

„Nu e o tragere normală. Suntem în America și trebuie să facem un show. Avem cei mai buni prezentatori, l-am avut pe maestrul Andrea Bocelli, vom avea cei mai buni asistenți și avem cel mai bun public. Bucurați-vă de spectacol, va fi fantastic!”, a spus Gianni Infantino pe scena de la Kennedy Center.

Șeful FIFA s-a implicat și el în show. I-a pus pe cei prezenți în sală să scandeze pe rând numele celor 3 gazde ale turneului final, SUA, Canada și Mexic.

19:00 Începe marele eveniment

Tragerea la sorți este deschisă de celebrul tenor Andrea Bocelli, care interpretează aria „Nessun Dorma”. Donald Trump, președintele Statelor Unite, este și el prezent la eveniment, alături de Gianni Infantino, președintele FIFA.

Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele

17:25 Vedetele au început să apară

Legendarul baschetbalist Shaquille O'Neal și-a făcut apariția la Kennedy Center.

Și nu e singurul nume mare. Au mai venit foști jucători ca Javier Zanetti, Diego Forlan, Xavi, Landon Donovan, Andriy Shevchenko sau Iker Casillas.

Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (2).jpg
Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (2).jpg

Galerie foto (31 imagini)

Tragere la sorți CM 2026. Pierluigi Collina. Foto FIFA (1).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (2).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (3).jpg Tragere la sorți CM 2026. Michel Salgado. Foto FIFA (4).jpg Tragere la sorți CM 2026. Kaka și Ronaldo.Foto FIFA (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

15:10 Probleme organizatorice

RMC Sport scrie că jurnaliștii au fost nevoiți să aștepte mai bine de două ore în timp ce Serviciile Secrete le controlau bagajele. Chiar dacă treceau de filtru, aceștia nu erau lăsați să intre în Kennedy Center.

În acest moment, la Washington ninge. FIFA ar fi încercat să îi ajute pe reporterii veniți din întreaga lume pentru tragere, însă autoritățile au ultimul cuvânt în privința organizării.

Și voluntarii stau în frig, coada la intrarea lor fiind de 500 de metri!

Tragerea la sorți a grupelor CM 2026 are două părți

Azi, FIFA organizează primul pas al celui de-al 23-lea turneu final de Campionat Mondial.

Primul cu 48 de echipe, de aproape patru ori mai multe față de CM 1930 (13), ediția inaugurală.

Primul care se desfășoară în trei țări, din nordul și centrul Americii: SUA, Canada, Mexic.

Competiția se va derula între 11 iunie (debutul, pe „Azteca” din Mexico City) și 19 iulie 2026 (finala, la New Jersey, pe „MetLife Stadium”).

„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește și
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”

Tragerea la sorți începe la 19:00 (ora României), ceremonia de la Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului din Washington DC având două părți ce se intersectează permanent:

O ceremonie politizată, contrar regulilor FIFA: Trump, premiat

Un spectacol care nu poate scăpa de nuanța politică, deși regulamentul FIFA interzice orice implicare a politicii în sport.

Dacă, în 1994, președintele Bill Clinton nu a venit la tragerea la sorți din Las Vegas (a transmis doar un mesaj video) pentru precedentul Mondial american, Donald Trump va fi prezent acum.

Donald Trump, Gianni Infantino și biletul finalei CM 2026 Foto: Imago Donald Trump, Gianni Infantino și biletul finalei CM 2026 Foto: Imago
Donald Trump, Gianni Infantino și biletul finalei CM 2026 Foto: Imago

Șeful FIFA, Gianni Infantino, i-a dedicat lansarea CM 2026 liderului de la Casa Albă:

  • FIFA a plănuit inițial tragerea în Las Vegas, dar a mutat-o în capitală special pentru Trump. 
  • Forul mondial va oferi vineri primul Premiu FIFA pentru Pace. Se așteaptă ca Trump să fie întâiul câștigător. 
  • Village People, grup disco apărut în 1977 și devenit faimos în lumea întreagă cu Y.M.C.A., hit auzit de multe ori în campania lui Trump pentru al doilea său mandat de președinte, a fost invitat și de FIFA. 
  • Doi dintre cei patru sportivi care vor efectua tragerea, Wayne Gretzky și Tom Brady, sunt foarte apropiați de Trump.

România, în urna a 4-a. Grupă de foc și grupă accesibilă

România face parte din urna a 4-a la tragere, dacă se califică din baraj (semifinala cu Turcia, meci unic în deplasare, pe 26 martie; finala cu Slovacia/Kosovo, cinci zile mai târziu, tot departe de casă).

Iată cum ar putea arăta o grupă foarte dificilă și una mai ușoară!

  • Grupa de foc la CM 2026: Argentina, Maroc, Norvegia, România. 
  • Grupa accesibilă la CM 2026: SUA, Australia, Tunisia, România.

Totul despre tragerea efectivă

FIFA a stabilit și procedura, și urnele valorice pentru tragerea la sorți.

Cele 48 de selecționate sunt împărțite în patru boluri de câte 12 formații:

  • Gazdele Canada, Mexic și SUA intră în urna 1, a capilor de serie. 
  • Toate celelalte echipe au fost aranjate în urne potrivit clasamentului FIFA. 
  • Excepțiile sunt cele șase calificate din baraj (patru din Europa și două din play-off-ul intercontinental), incluse automat în ultima urnă, a 4-a. 

Vor fi 12 grupe de câte patru echipe. Fiecare confederație va avea o singură reprezentantă în fiecare serie, mai puțin UEFA, care are 16 naționale. Vor fi maximum două formații europene într-o grupă.

Componența celor 12 serii va fi stabilită vineri, dar programul actualizat al meciurilor, orașele și orele de disputare vor fi anunțate a doua zi, sâmbătă, 6 decembrie (tot de la ora 19:00).

FIFA vrea finală Spania - Argentina

FIFA încearcă să asigure semifinale între patru mari forțe și o superfinală pentru 19 iulie.

Precum la tenis, primele patru echipe potrivit clasamentului FIFA, Spania (1), Argentina (2), Franța (3) și Anglia (4), vor fi ghidate pe tablouri diferite.

Dacă își câștigă grupele, Spania și Argentina nu se vor putea întâlni înaintea finalei. La fel, Franța și Anglia.

Cele patru ar putea forma cvartetul de vis al semifinalelor.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți

URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia

URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2.

Citește și

„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri!
Campionatul Mondial
14:49
„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri!
Citește mai mult
„Escrocherie” Biletele pentru CM 2026 au ajuns la 100.000 de $ pe siteurile de revânzare acceptate de FIFA. Alertă pentru fanii noștri!
FIFA tace la premiul pentru Trump Organizația care protejează drepturile omului pune la îndoială Premiul FIFA pentru Pace
Campionatul Mondial
16:57
FIFA tace la premiul pentru Trump Organizația care protejează drepturile omului pune la îndoială Premiul FIFA pentru Pace
Citește mai mult
FIFA tace la premiul pentru Trump Organizația care protejează drepturile omului pune la îndoială Premiul FIFA pentru Pace

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
„Struțo-cămila” din infrastructura românească. Cum vrea Compania care gestionează construcția autostrăzilor să rezolve o problemă costisitoare 
FIFA SUA Campionatul Mondial tragere la sorti washington donald trump cm 2026
Știrile zilei din sport
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Campionatul Mondial
05.12
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Citește mai mult
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Nationala
05.12
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Citește mai mult
România la CM 2026 Știm adversarele! Unde și când am juca + cum ajungem la turneul final
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Campionatul Mondial
05.12
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Citește mai mult
Ce noroc! România ar avea o grupă perfectă la turneul final! Cine sunt adversarele
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Superliga
05.12
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Citește mai mult
Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:20
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia
08:15
„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada
„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada
23:17
Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”
Turcia sfidează România Declarații arogante după tragerea la sorți! Barajul nu s-a disputat, dar se văd deja în „șaisprezecimi”
22:23
„Ne motivează enorm” Prima reacție a lui Răzvan Burleanu după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 + De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
„Ne motivează enorm” Prima reacție a lui Răzvan Burleanu după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 + De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Handbal
05.12
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Citește mai mult
România - Senegal 37-17 Victorie clară pentru „tricolore” la Mondialul de handbal feminin » Cum arată clasamentul
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
05.12
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
05.12
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
05.12
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 31 rapid 9 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share