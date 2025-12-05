România și-a aflat la Washington posibilele adversare de la CM 2026.

Dacă vor trece de baraj, „tricolorii” vor evolua în grupa D, cea a gazdei SUA.

E gata! România va înfrunta SUA, Paraguay și Australia, dacă va reuși să revină la un turneu final după 28 de ani!

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

Patru nume uriașe din sportul american vor realiza tragerea la sorți: Wayne Gretzky (hochei), Tom Brady (fotbal american), Shaquille O’Neal (baschet) și Aaron Judge (baseball). În continuare, Kevin Hart și Heidi Klum le lasă locul lui Rio Ferdinand și Samantha Johnson ca prezentatori ai evenimentului.

Mark Carney, prim-ministrul Canadei, Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, și Donald Trump, președintele Statelor Unite, au fost cei care au extras bilele care conțineau numele gazdelor.

Ceremonia continuă cu o odă dedicată președintelui Donald Trump, care este premiat cu o distincție lansată special de FIFA pentru acest eveniment, Premiul pentru Pace.

Pe lângă un trofeu uriaș, Trump a mai primit din partea lui Infantino o medalie și o diplomă.

Cu siguranță meritați primul Premiu FIFA pentru Pace pentru ce ați realizat într-un mod incredibil. Puteți conta mereu pe mine, domnule președinte, și pe sprijinul meu, dar și pe sprijinul comunității fotbalului în lupta pentru pace Gianni Infantino

„Nu e o tragere normală. Suntem în America și trebuie să facem un show. Avem cei mai buni prezentatori, l-am avut pe maestrul Andrea Bocelli, vom avea cei mai buni asistenți și avem cel mai bun public. Bucurați-vă de spectacol, va fi fantastic!”, a spus Gianni Infantino pe scena de la Kennedy Center.

Șeful FIFA s-a implicat și el în show. I-a pus pe cei prezenți în sală să scandeze pe rând numele celor 3 gazde ale turneului final, SUA, Canada și Mexic.

Tragerea la sorți este deschisă de celebrul tenor Andrea Bocelli, care interpretează aria „Nessun Dorma”. Donald Trump, președintele Statelor Unite, este și el prezent la eveniment, alături de Gianni Infantino, președintele FIFA.

Legendarul baschetbalist Shaquille O'Neal și-a făcut apariția la Kennedy Center.

Și nu e singurul nume mare. Au mai venit foști jucători ca Javier Zanetti, Diego Forlan, Xavi, Landon Donovan, Andriy Shevchenko sau Iker Casillas.

RMC Sport scrie că jurnaliștii au fost nevoiți să aștepte mai bine de două ore în timp ce Serviciile Secrete le controlau bagajele. Chiar dacă treceau de filtru, aceștia nu erau lăsați să intre în Kennedy Center.

În acest moment, la Washington ninge. FIFA ar fi încercat să îi ajute pe reporterii veniți din întreaga lume pentru tragere, însă autoritățile au ultimul cuvânt în privința organizării.

Și voluntarii stau în frig, coada la intrarea lor fiind de 500 de metri!

Tragerea la sorți a grupelor CM 2026 are două părți

Azi, FIFA organizează primul pas al celui de-al 23-lea turneu final de Campionat Mondial.

Primul cu 48 de echipe, de aproape patru ori mai multe față de CM 1930 (13), ediția inaugurală.

Primul care se desfășoară în trei țări, din nordul și centrul Americii: SUA, Canada, Mexic.

Competiția se va derula între 11 iunie (debutul, pe „Azteca” din Mexico City) și 19 iulie 2026 (finala, la New Jersey, pe „MetLife Stadium”).

Tragerea la sorți începe la 19:00 (ora României), ceremonia de la Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului din Washington DC având două părți ce se intersectează permanent:

O ceremonie politizată, contrar regulilor FIFA: Trump, premiat

Un spectacol care nu poate scăpa de nuanța politică, deși regulamentul FIFA interzice orice implicare a politicii în sport.

Dacă, în 1994, președintele Bill Clinton nu a venit la tragerea la sorți din Las Vegas (a transmis doar un mesaj video) pentru precedentul Mondial american, Donald Trump va fi prezent acum.

Donald Trump, Gianni Infantino și biletul finalei CM 2026 Foto: Imago

Șeful FIFA, Gianni Infantino, i-a dedicat lansarea CM 2026 liderului de la Casa Albă:

FIFA a plănuit inițial tragerea în Las Vegas, dar a mutat-o în capitală special pentru Trump.

Forul mondial va oferi vineri primul Premiu FIFA pentru Pace. Se așteaptă ca Trump să fie întâiul câștigător.

Village People, grup disco apărut în 1977 și devenit faimos în lumea întreagă cu Y.M.C.A., hit auzit de multe ori în campania lui Trump pentru al doilea său mandat de președinte, a fost invitat și de FIFA.

Doi dintre cei patru sportivi care vor efectua tragerea, Wayne Gretzky și Tom Brady, sunt foarte apropiați de Trump.

România, în urna a 4-a . Grupă de foc și grupă accesibilă

România face parte din urna a 4-a la tragere, dacă se califică din baraj (semifinala cu Turcia, meci unic în deplasare, pe 26 martie; finala cu Slovacia/Kosovo, cinci zile mai târziu, tot departe de casă).

Iată cum ar putea arăta o grupă foarte dificilă și una mai ușoară!

Grupa de foc la CM 2026: Argentina, Maroc, Norvegia, România.

Grupa accesibilă la CM 2026: SUA, Australia, Tunisia, România.

Totul despre tragerea efectivă

FIFA a stabilit și procedura, și urnele valorice pentru tragerea la sorți.

Cele 48 de selecționate sunt împărțite în patru boluri de câte 12 formații:

Gazdele Canada, Mexic și SUA intră în urna 1, a capilor de serie.

Toate celelalte echipe au fost aranjate în urne potrivit clasamentului FIFA.

Excepțiile sunt cele șase calificate din baraj (patru din Europa și două din play-off-ul intercontinental), incluse automat în ultima urnă, a 4-a.

Vor fi 12 grupe de câte patru echipe. Fiecare confederație va avea o singură reprezentantă în fiecare serie, mai puțin UEFA, care are 16 naționale. Vor fi maximum două formații europene într-o grupă.

Componența celor 12 serii va fi stabilită vineri, dar programul actualizat al meciurilor, orașele și orele de disputare vor fi anunțate a doua zi, sâmbătă, 6 decembrie (tot de la ora 19:00).

FIFA vrea finală Spania - Argentina

FIFA încearcă să asigure semifinale între patru mari forțe și o superfinală pentru 19 iulie.

Precum la tenis, primele patru echipe potrivit clasamentului FIFA, Spania (1), Argentina (2), Franța (3) și Anglia (4), vor fi ghidate pe tablouri diferite.

Dacă își câștigă grupele, Spania și Argentina nu se vor putea întâlni înaintea finalei. La fel, Franța și Anglia.

Cele patru ar putea forma cvartetul de vis al semifinalelor.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți

URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia

URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2.

