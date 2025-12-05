Nicolescu, răspuns pentru FCSB Președintele lui Dinamo îi contrazice pe Becali și pe Mihai Stoica: „De ce ar trebui să fie o echipă avantajată?”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a comentat controversele legate de formatul Cupei României, după ce rivalii de la FCSB au criticat vehement modelul grupelor implementat de Federația Română de Fotbal.

După înfrângerea cu UTA Arad, scor 0-3, patronul Gigi Becali și președintele Consiliului Administrativ Mihai Stoica și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că echipa lor dispută toate meciurile pe teren străin.

Andrei Nicolescu, răspuns pentru FCSB: „De ce ar trebui să fie o echipă avantajată?”

„E un format dinamic care trebuie să egalizeze un pic forțele, să creeze o posibilitate și pentru echipele mici să acceadă în zona asta, unde «aerul e mai rarefiat». Dacă nu ești atent, că și nouă ni s-a întâmplat anul trecut, nu poți să treci de grupă. Depinde cum îți aloci resursele.

Am văzut argumentul ăsta, «Că noi nu suntem avantajați, de ce suntem dezavantajați». De ce ar trebui să fie o echipă avantajată într-o competiție? Până la urmă, e un test de anduranță: o echipă care reușește să joace și în campionat, și în Cupă este o echipă echilibrată. Poate să producă valoare constant. Și asta e o calitate.

Calendarul nu știu dacă ne permite să avem mai multe meciuri, că pentru asta s-a găsit o formulă dinamică. Teoretic, într-o grupă de șase te gândești să joci cu fiecare, dar când să le joci?”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport.

Singurele lucruri pe care le văd de optimizat sunt stadioanele pe care se joacă. Cred că începând cu faza grupelor, standardele federației ar trebui să crească. Nu poți să pui jucători din Liga 1 să joace pe stadioane care nu oferă condițiile pentru un astfel de meci. În rest, mi se pare o competiție dinamică. Andrei Nicolescu

Ce au spus Gigi Becali și Mihai Stoica: „Cupa României și-a bătut joc de FCSB!”

Mihai Stoica a criticat faptul că gruparea bucureșteană e obligată să joace toate cele trei meciuri din faza grupelor în deplasare.

„Ei au început-o, Cupa României și-a bătut joc de FCSB! Sezonul ăsta, acum două sezoane… E singura competiție din istoria fotbalului unde meritul sportiv este anulat în totalitate.

FCSB a avut anul acesta 7 deplasări în străinătate și este obligată să joace toate meciurile din Cupa României în deplasare. Este campioana ultimelor două ediții (în Liga 1) și singurul avantaj e că se află în prima urnă valorică. Dar joacă toate meciurile în deplasare.

Este o bătaie de joc. Foarte greu de găsit cuvinte pentru a o caracteriza. Am vorbit, am explicat, degeaba, nimeni nu este interesat. Nu înțeleg de ce nu-și impun cumva punctul de vedere cei care plătesc pentru competiția asta. Am văzut ce semifinale și finale avem”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

3 meciuri consecutive în deplasare a jucat FCSB în această lună: cu Steaua Roșie (Europa League), Farul (Liga 1) și UTA (Cupa României)

Și Gigi Becali a lansat un atac furibund la adresa Federației Române de Fotbal.

„Dacă ei își bat joc de competiție (n.r. - cei de la FRF), atunci îmi bat și eu joc... N-au vrut ei (n.r. - antrenorii), dar eu am vrut să pun doar copii. Păi, cum vine asta doar meciuri în deplasare?

Cum adică, eu, echipa campioană, joc trei în deplasare? Nu înţeleg de unde vine asta. Le-am zis antrenorilor să ia doar copii de 15 ani. Mi-au zis că nu, că ne pun la desconsiderare. Nu-i duce mintea, bibilica (n.r. pe cei de la FRF).

Cum adică urna 1 să joace trei meciuri în deplasare? Unde-i egalitatea sportivă, meritul sportiv? Dacă așa cred ei că e bine... Ne plimbăm cum ziceţi voi”, a spus Gigi Becali după meci.

Dacă jucam acasă, împărţeam titularii şi rezervele, o repriză cu una. Era altceva. Aşa, cum să duci titularii în deplasare la Arad? Ce suntem noi? Proştii voştri să jucăm trei meciuri în deplasare? Ce fel de aranjamente sunt astea? Noi reprezentăm România şi ei ne batjocoresc. De asta am şi zis, bagă copiii. Gigi Becali

Cum a arătat FCSB în meciul cu UTA:

Zima - Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki (L. Ciobanu '79) - Edjouma (Alecsandroaie '79), Alhassan - Colibășanu (D. Popa '57), Oct. Popescu (L. Ilie), Necșulescu - Thiam (Manolache '79)

FOTO: UTA - FCSB 3-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport