„Am intervenit de câteva ori”  Mihai Pintilii, dezvăluiri despre colaborarea cu Gigi Becali la FCSB
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
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„Am intervenit de câteva ori” Mihai Pintilii, dezvăluiri despre colaborarea cu Gigi Becali la FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 21:42
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 21:42
  • Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund la FCSB, a vorbit despre colaborarea cu patronul Gigi Becali (68 de ani) la formația roș-albastră.
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Mihai Pintilii s-a despărțit recent de Levadiakos după doar câteva luni petrecute în Grecia, acolo unde a făcut parte din staff-ul lui Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB.

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Mihai Pintilii, despre colaborarea cu Gigi Becali: „Dacă îi explicai, înțelegea”

Mihai Pintilii, care a petrecut 6 sezoane în staff-ul roș-albaștrilor, a dezvăluit că Gigi Becali ținea legătura cel mai mult cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație.

„Nu știu, pentru că atunci când era supărat eu nu prea îl sunam. Îl suna MM și el era paratrăsnetul. El era acolo, primea loviturile, încasa mult. E greu și pentru MM...”, a declarat Mihai Pintilii, conform digisport.ro.

Întrebat dacă a discutat cu Gigi Becali la pauza meciurilor, Pintilii a răspuns:

„Da, erau momente. Și am intervenit de câteva ori, că jucam bine și nu era necesară o schimbare. Nu era omul care să nu înțeleagă.

Dacă îi explicai, înțelegea și n-a zis «nu» niciodată la o chestie. Puteai să-i schimbi opinia. Sau zicea «nu», dar după aia te suna și zicea, «bine, tată, facem ca tine»”, a mai dezvăluit tehnicianul.

Exista comunicarea asta prin care puteai s-o scoți la capăt cu el. Nu exista: «Bă, joacă ăla neapărat, gata, că dacă nu, vă tai!». Mihai Pintilii

Mihai Pintilii: „Nu a fost ușor”

Mihai Pintilii a recunoscut că a avut momente când i-a fost dificil să explice deciziile lui Gigi Becali.

„Am fost de câteva ori (n.r. în situația asta) și nu a fost ușor. Pentru un străin cred că e mai ușor să gestioneze situația cu presa. Nu că e mai tolerantă, dar cred că nu intră la fel în profunzime.

Cu un român, cred că sunteți mult mai direcți. Adică vreți să aflați exact... «Zi, mă, că el a făcut schimbările!».

Păi, a zis omul, de 25 de ani, de 30 de ani, tot asta se întâmplă. Și e aceeași întrebare. A zis și MM, a zis toată lumea că și pe vremea aia se făceau. Și din pușcărie a zis că a făcut”, a mai spus Pintilii.

Charalambous și Pintilii au lucrat împreună la FCSB din martie 2023 până în martie 2026.

În această perioadă, roș-albaștrii au disputat 170 de meciuri, bilanțul fiind de 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri.

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