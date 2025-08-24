Ce gafă în direct!  Jurnalista l-a confundat cu jucătorul echipei adverse din Bundesliga: „N-am mai trăit așa ceva până acum”

- Katharina Kleinfeldt (32 de ani), jurnalistă la Sky Deutschland, l-a confundat pe Marco Friedl (27 de ani) cu Michael Zetterer (30 de ani).
- Totul s-a întâmplat după meciul dintre Werder Bremen și Eintracht Frankfurt din Bundesliga, după ce cei doi adversari au făcut schimb de tricouri.
Eintracht Frankfurt și Werder Bremen s-au întâlnit în prima etapă din Bundesliga. Gazdele au reușit să se impună cu scorul de 4-1.
Gafă în direct după Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
La finalul meciului, Marco Friedl, jucătorul lui Werder Bremen, a făcut schimb de tricouri cu portarul lui Eintracht Frankfurt, Michael Zetterer.
După partidă, Marco Friedl a participat la un flash-interviu. Jurnalista de la Sky, Katharina Kleinfeldt, l-a confundat pe acesta cu Zetterer, pentru că purta tricoul lui, și l-a întrebat cum a fost să obțină cele trei puncte, scrie sportbild.bild.de.
Jucătorul lui Werder Bremen a început să zâmbească, având în vedere că echipa sa tocmai pierduse.
Katharina Kleinfeldt i-a spus lui Friedl:
„Vreau să vorbim puțin despre Eintracht. Ați câștigat astăzi cu 4-1, este victoria de deschidere la care vă așteptați?”
Jucătorul oaspeților a zâmbit și a clarificat imediat situația: „Sunt jucătorul lui Werder Bremen”.
Jurnalista a realizat imediat că a comis o gafă și și-a cerut iertare, după care a continuat conversația cu Marco Friedl.
N-am mai trăit așa ceva până acum. Am avut o discuție înainte de meci. 90 de minute mai târziu, nu mă mai recunoaște. E ciudat și, de asemenea, puțin ridicol. Marco Friedl, Werder Bremen