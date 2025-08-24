Ce gafă în direct!  Jurnalista l-a confundat cu jucătorul echipei adverse din Bundesliga: „N-am mai trăit așa ceva până acum”

Katharina Kleinfeldt (32 de ani), jurnalistă la Sky Deutschland, l-a confundat pe Marco Friedl (27 de ani) cu Michael Zetterer (30 de ani).

(32 de ani), jurnalistă la Sky Deutschland, l-a confundat pe Marco Friedl (27 de ani) cu Michael Zetterer (30 de ani). Totul s-a întâmplat după meciul dintre Werder Bremen și Eintracht Frankfurt din Bundesliga, după ce cei doi adversari au făcut schimb de tricouri.

Eintracht Frankfurt și Werder Bremen s-au întâlnit în prima etapă din Bundesliga. Gazdele au reușit să se impună cu scorul de 4-1.

Gafă în direct după Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

La finalul meciului, Marco Friedl, jucătorul lui Werder Bremen, a făcut schimb de tricouri cu portarul lui Eintracht Frankfurt, Michael Zetterer.

După partidă, Marco Friedl a participat la un flash-interviu. Jurnalista de la Sky, Katharina Kleinfeldt, l-a confundat pe acesta cu Zetterer, pentru că purta tricoul lui, și l-a întrebat cum a fost să obțină cele trei puncte, scrie sportbild.bild.de.

Jucătorul lui Werder Bremen a început să zâmbească, având în vedere că echipa sa tocmai pierduse.

Awkward moment on German TV: Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper (and former teammate) Michael Zetter after his side lost 1-4.



He gets asked by a reporter if he's happy with the win, answers: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know" 🤣🤣 pic.twitter.com/oeI8ElUupu — Football Talk (@FootballTalkHQ) August 23, 2025

Katharina Kleinfeldt i-a spus lui Friedl:

„Vreau să vorbim puțin despre Eintracht. Ați câștigat astăzi cu 4-1, este victoria de deschidere la care vă așteptați?”

Jucătorul oaspeților a zâmbit și a clarificat imediat situația: „Sunt jucătorul lui Werder Bremen”.

Jurnalista a realizat imediat că a comis o gafă și și-a cerut iertare, după care a continuat conversația cu Marco Friedl.

N-am mai trăit așa ceva până acum. Am avut o discuție înainte de meci. 90 de minute mai târziu, nu mă mai recunoaște. E ciudat și, de asemenea, puțin ridicol. Marco Friedl, Werder Bremen

