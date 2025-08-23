LIVE Opt meciuri se joacă ACUM în Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

Nu mai puțin de 8 partide din etapa a patra a ligii secunde se dispută în acest moment.

Toate partidele vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Etapa #4 din liga secundă a început cu partida dintre Șelimbăr și Sepsi OSK și se va încheia duminică, cu duelul dintre Olimpia Satu Mare și Chindia Târgoviște.

După 3 runde disputate, CSM Reșița, FC Bihor și FC Voluntari sunt singurele formații cu maxim de puncte acumulate.

Steaua - CSM Reșița 0-1 live

A marcat: Modan (min. 26)

TV: Prima Sport 1, Digi Sport 1

Arbitru: Robert Avram. Asistenți: Andrei Diaconu, Marian Ionescu

Robert Avram. Andrei Diaconu, Marian Ionescu Stadion: Steaua (București)

Muscelul Câmpulung - FC Bihor 1-1 live

A marcat: Filip (min. 1)

Arbitru: Sebasian Lăstun. Asistenți : Daniel Călin, Florinel Barbu

Sebasian Lăstun. : Daniel Călin, Florinel Barbu Stadion: Muscelul (Câmpulung)

Ceahlăul Piatra Neamț - CS Dinamo 1-0 live

A marcat: Asibey (min. 7)

Arbitru: Florin Vremăroiu. Asistenți: Gabriel Boncz, Roxana Ivanov

Florin Vremăroiu. Gabriel Boncz, Roxana Ivanov Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

CSC Dumbrăvița - ASA Târgu Mureș 1-2 live

A marcat: Curescu (min. 7) / Demeter (min. 18)

Arbitru: Nicolae Breoi. Asistenți: Claudiu Șchiopeț, Roberto Ciuraru

Nicolae Breoi. Claudiu Șchiopeț, Roberto Ciuraru Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)

CSM Slatina - CS Afumați 0-1 live

Arbitru: Florin Iviniș. Asistenți: Emeric Tocai, Viorel Dobre

Florin Iviniș. Emeric Tocai, Viorel Dobre Stadion: 1 Mai (Slatina)

FC Bacău - Concordia Chiajna 1-1 live

Arbitru: Nicolae Iftode. Asistenți: Alexandru Mihăilă, Ana Pușcașu

Nicolae Iftode. Alexandru Mihăilă, Ana Pușcașu Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Bacău)

Gloria Bistrița - CS Tunari 1-1 live

Arbitru: Gabriel Mihuleac. Asistenți: Zsolt Kopriva, Daniel Nistor

Gabriel Mihuleac. Zsolt Kopriva, Daniel Nistor Stadion: Jean Pădureanu (Bistrița-Năsăud)

Metalul Buzău - Corvinul Hunedoara 0-0 live

Arbitru: Ionuț Coza. Asistenți: Marius Bobe, Tamas Biro

Ionuț Coza. Marius Bobe, Tamas Biro Stadion: Metalul (Buzău)

FC Voluntari - Poli Iași, live de la 13:00

TV: Prima Sport 1, Digi Sport 1

Arbitru: Dorin Burloiu. Asistenți: Bogdan Mociorniță, George Turcu

Dorin Burloiu. Bogdan Mociorniță, George Turcu Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)

Duminică, 24 august

Olimpia Satu Mare - Chindia Târgoviște, live de la 12:00

TV: Prima Sport 1, Digi Sport 1

Stadion: Daniel Prodan (Satu Mare)

S-a jucat vineri:

CSC Șelimbăr - Sepsi OSK 0-2

Au marcat : Dobrosavlevici ('17), Oberlin ('75)

Arbitru: Claudiu Andrei. Asistenți: Cristian Cosmescu, Marian Istrate

Claudiu Andrei. Cristian Cosmescu, Marian Istrate Stadion: Măgura (Cisnădie)

Clasamentul Ligii 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. CSM Reșița 3 9 2. FC Bihor 3 9 3. FC Voluntari 3 9 4. ASA Tg. Mureș 3 7 5. Steaua* 3 7 6. Corvinul Hunedoara 3 7 7. Concordia Chiajna 3 6 8. Poli Iași 3 6 9. Sepsi 4 5 10. Chindia Târgoviște 3 4 11. CS Afumați* 3 4 12. Metalul Buzău 3 4 13. CS Dinamo București * 3 4 14. Ceahlău Piatra Neamț 3 4 15. FC Bacău 3 3 16. CSC Dumbrăvița 3 2 17. Gloria Bistrița* 3 2 18. CSM Slatina 3 1 19. CS Tunari* 3 1 20. Șelimbăr* 4 0 21. Olimpia Satu Mare* 3 0 22. Câmpulung 3 0 * Nu au drept de promovare * Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

CS Tunari (nou-promovată)

CS Dinamo (nou-promovată)

CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)

Gloria Bistrița (nou-promovată)

CSA Steaua București

CS Afumați

CSM Slatina

CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

Corvinul Hunedoara

ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)

FC Bacău (nou-promovată)

