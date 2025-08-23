LIVE Opt meciuri se joacă ACUM în Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

- Nu mai puțin de 8 partide din etapa a patra a ligii secunde se dispută în acest moment.
- Toate partidele vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.
Etapa #4 din liga secundă a început cu partida dintre Șelimbăr și Sepsi OSK și se va încheia duminică, cu duelul dintre Olimpia Satu Mare și Chindia Târgoviște.
După 3 runde disputate, CSM Reșița, FC Bihor și FC Voluntari sunt singurele formații cu maxim de puncte acumulate.
Steaua - CSM Reșița 0-1 live
- A marcat: Modan (min. 26)
- TV: Prima Sport 1, Digi Sport 1
- Arbitru: Robert Avram. Asistenți: Andrei Diaconu, Marian Ionescu
- Stadion: Steaua (București)
Muscelul Câmpulung - FC Bihor 1-1 live
- A marcat: Filip (min. 1)
- Arbitru: Sebasian Lăstun. Asistenți: Daniel Călin, Florinel Barbu
- Stadion: Muscelul (Câmpulung)
Ceahlăul Piatra Neamț - CS Dinamo 1-0 live
- A marcat: Asibey (min. 7)
- Arbitru: Florin Vremăroiu. Asistenți: Gabriel Boncz, Roxana Ivanov
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)
CSC Dumbrăvița - ASA Târgu Mureș 1-2 live
- A marcat: Curescu (min. 7) / Demeter (min. 18)
- Arbitru: Nicolae Breoi. Asistenți: Claudiu Șchiopeț, Roberto Ciuraru
- Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)
CSM Slatina - CS Afumați 0-1 live
- Arbitru: Florin Iviniș. Asistenți: Emeric Tocai, Viorel Dobre
- Stadion: 1 Mai (Slatina)
FC Bacău - Concordia Chiajna 1-1 live
- Arbitru: Nicolae Iftode. Asistenți: Alexandru Mihăilă, Ana Pușcașu
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Bacău)
Gloria Bistrița - CS Tunari 1-1 live
- Arbitru: Gabriel Mihuleac. Asistenți: Zsolt Kopriva, Daniel Nistor
- Stadion: Jean Pădureanu (Bistrița-Năsăud)
Metalul Buzău - Corvinul Hunedoara 0-0 live
- Arbitru: Ionuț Coza. Asistenți: Marius Bobe, Tamas Biro
- Stadion: Metalul (Buzău)
FC Voluntari - Poli Iași, live de la 13:00
- TV: Prima Sport 1, Digi Sport 1
- Arbitru: Dorin Burloiu. Asistenți: Bogdan Mociorniță, George Turcu
- Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)
Duminică, 24 august
Olimpia Satu Mare - Chindia Târgoviște, live de la 12:00
- TV: Prima Sport 1, Digi Sport 1
- Stadion: Daniel Prodan (Satu Mare)
S-a jucat vineri:
CSC Șelimbăr - Sepsi OSK 0-2
- Au marcat : Dobrosavlevici ('17), Oberlin ('75)
- Arbitru: Claudiu Andrei. Asistenți: Cristian Cosmescu, Marian Istrate
- Stadion: Măgura (Cisnădie)
Clasamentul Ligii 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|CSM Reșița
|3
|9
|2.
|FC Bihor
|3
|9
|3.
|FC Voluntari
|3
|9
|4.
|ASA Tg. Mureș
|3
|7
|5.
|Steaua*
|3
|7
|6.
|Corvinul Hunedoara
|3
|7
|7.
|Concordia Chiajna
|3
|6
|8.
|Poli Iași
|3
|6
|9.
|Sepsi
|4
|5
|10.
|Chindia Târgoviște
|3
|4
|11.
|CS Afumați*
|3
|4
|12.
|Metalul Buzău
|3
|4
|13.
|CS Dinamo București *
|3
|4
|14.
|Ceahlău Piatra Neamț
|3
|4
|15.
|FC Bacău
|3
|3
|16.
|CSC Dumbrăvița
|3
|2
|17.
|Gloria Bistrița*
|3
|2
|18.
|CSM Slatina
|3
|1
|19.
|CS Tunari*
|3
|1
|20.
|Șelimbăr*
|4
|0
|21.
|Olimpia Satu Mare*
|3
|0
|22.
|Câmpulung
|3
|0
Situația din Liga 2 privind promovarea
Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.
NU au drept de promovare:
- CS Tunari (nou-promovată)
- CS Dinamo (nou-promovată)
- CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
- Gloria Bistrița (nou-promovată)
- CSA Steaua București
- CS Afumați
- CSM Slatina
- CSC Șelimbăr
- CSC Dumbrăvița
Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:
- Corvinul Hunedoara
- ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
- FC Bacău (nou-promovată)