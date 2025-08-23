 LIVE Opt meciuri se joacă ACUM în Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Liga 2 FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Liga 2

LIVE Opt meciuri se joacă ACUM în Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 09:57
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 11:38
  • Nu mai puțin de 8 partide din etapa a patra a ligii secunde se dispută în acest moment.
  • Toate partidele vor putea fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Etapa #4 din liga secundă a început cu partida dintre Șelimbăr și Sepsi OSK și se va încheia duminică, cu duelul dintre Olimpia Satu Mare și Chindia Târgoviște.

După 3 runde disputate, CSM Reșița, FC Bihor și FC Voluntari sunt singurele formații cu maxim de puncte acumulate.

Munteanu, 3 transferuri blocate! Două cluburi care îl voiau pe atacantul lui CFR au acum alte variante. Al treilea îl consideră prea scump
Steaua - CSM Reșița 0-1 live

  • A marcat: Modan (min. 26)
  • TV: Prima Sport 1, Digi Sport 1
  • Arbitru: Robert Avram. Asistenți: Andrei Diaconu, Marian Ionescu
  • Stadion: Steaua (București)

Muscelul Câmpulung - FC Bihor 1-1 live

  • A marcat: Filip (min. 1)
  • Arbitru: Sebasian Lăstun. Asistenți: Daniel Călin, Florinel Barbu
  • Stadion: Muscelul (Câmpulung)

Ceahlăul Piatra Neamț - CS Dinamo 1-0 live

  • A marcat: Asibey (min. 7)
  • Arbitru: Florin Vremăroiu. Asistenți: Gabriel Boncz, Roxana Ivanov
  • Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

CSC Dumbrăvița - ASA Târgu Mureș 1-2 live

  • A marcat: Curescu (min. 7) / Demeter (min. 18)
  • Arbitru: Nicolae Breoi. Asistenți: Claudiu Șchiopeț, Roberto Ciuraru
  • Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)

CSM Slatina - CS Afumați 0-1 live

  • Arbitru: Florin Iviniș. Asistenți: Emeric Tocai, Viorel Dobre
  • Stadion: 1 Mai (Slatina)

FC Bacău - Concordia Chiajna 1-1 live

  • Arbitru: Nicolae Iftode. Asistenți: Alexandru Mihăilă, Ana Pușcașu
  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Bacău)

Gloria Bistrița - CS Tunari 1-1 live

  • Arbitru: Gabriel Mihuleac. Asistenți: Zsolt Kopriva, Daniel Nistor
  • Stadion: Jean Pădureanu (Bistrița-Năsăud)

Metalul Buzău - Corvinul Hunedoara 0-0 live

  • Arbitru: Ionuț Coza. Asistenți: Marius Bobe, Tamas Biro
  • Stadion: Metalul (Buzău)

FC Voluntari - Poli Iași, live de la 13:00

  • TV: Prima Sport 1, Digi Sport 1
  • Arbitru: Dorin Burloiu. Asistenți: Bogdan Mociorniță, George Turcu
  • Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)

Duminică, 24 august

Olimpia Satu Mare - Chindia Târgoviște, live de la 12:00

  • TV: Prima Sport 1, Digi Sport 1
  • Stadion: Daniel Prodan (Satu Mare)

S-a jucat vineri:

CSC Șelimbăr - Sepsi OSK 0-2

  • Au marcat : Dobrosavlevici ('17), Oberlin ('75)
  • Arbitru: Claudiu Andrei. Asistenți: Cristian Cosmescu, Marian Istrate
  • Stadion: Măgura (Cisnădie)

Clasamentul Ligii 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1.CSM Reșița39
2.FC Bihor39
3.FC Voluntari39
4.ASA Tg. Mureș37
5.Steaua*37
6.Corvinul Hunedoara37
7.Concordia Chiajna36
8.Poli Iași36
9.Sepsi45
10.Chindia Târgoviște34
11.CS Afumați*34
12.Metalul Buzău34
13.CS Dinamo București *34
14.Ceahlău Piatra Neamț34
15.FC Bacău33
16.CSC Dumbrăvița32
17.Gloria Bistrița*32
18.CSM Slatina31
19.CS Tunari*31
20.Șelimbăr*40
21.Olimpia Satu Mare*30
22.Câmpulung30
* Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

  • CS Tunari (nou-promovată)
  • CS Dinamo (nou-promovată)
  • CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
  • Gloria Bistrița (nou-promovată)
  • CSA Steaua București
  • CS Afumați
  • CSM Slatina
  • CSC Șelimbăr
  • CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

  • Corvinul Hunedoara
  • ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
  • FC Bacău (nou-promovată)

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

FRF liga 2 romania LIVE
