Schimb de replici la FCSB Mihai Stoica îl contrazice pe Becali în cazul Boutoutaou: „Dacă-l schimbi la pauză...”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a luat apărarea lui Aymen Boutoutaou (25 de ani), după ce Gigi Becali (68 de ani) l-a criticat pe mijlocaș la finalul meciului pierdut cu UTA Arad, scor 1-3.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Boutoutaou a fost adus în această vară de la Sochaux, pentru aproximativ 1,3 milioane de euro, la insistențele lui Mihai Stoica.

Mihai Stoica îl contrazice pe Becali în cazul Boutoutaou: „ Dacă-l schimbi la pauză, normal că îi va fi tot mai greu”

După meciul cu UTA, Becali l-a criticat pe francez, susținând că nu are suficientă forță pentru a se impune

„Eu am văzut și ieri (n.r. - duminică, cu UTA), dar și cu CFR Cluj, total diferit față de Gigi. Mai ales referitor la Aymen Boutoutaou. A zis că e «trichi-trichi» și că nu dă o pasă de gol.

I-a dat o pasă lui Cisotti cu poarta goală, după o acțiune senzațională. Cum adică? Asta a făcut. Era poarta goală, Cisotti doar trebuia doar să pună latul.

Ăsta e un jucător care nu are realizări? Acum, dacă-l schimbi la pauză, normal că o să-i fie din ce în ce mai greu. În fine…”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Sezonul trecut, fotbalistul a avut 9 goluri și 6 pase decisive în 32 de meciuri de campionat pentru formația franceză.

Totuși, în cele șapte meciuri jucate pentru FCSB, Boutoutaou a înscris un singur gol și a fost înlocuit la pauză în trei partide: cu Farul, CFR Cluj și UTA Arad.

N-are forță de fotbalist. E „trichi-trichi, puricel”. Fotbalistul care are forță driblează, dă o pasă de gol, dă un gol. Așa că vă impresionează pe voi, poate sunteți mai deștepți, dar pe mine nu mă impresionează. Ce a creat? Că plimbă mingea și o pierde repede? Sau pasele pe care le dă aiurea? Gigi Becali, patron FCSB

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și de Abdallah în FCSB - UTA 1-3

Citește și