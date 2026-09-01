Mirel Rădoi, 45 de ani, nu le garantează cluburilor cel mai important lucru.

Ce a făcut tânărul tehnician peste tot unde a antrenat. Care a fost excepția.

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Mirel Rădoi tocmai a fost concediat de Gaziantep și se speculează că s-ar putea întoarce la FCSB.

Dar cât de bun este antrenorul în vârstă de 45 de ani la o echipă de club? Tot mai mulți patroni sau președinți își pun această întrebare.

Rădoi, nerăbdător și pretențios, nu rezistă niciun an la cluburi

Motivul: tânărul tehnician nu poate garanta cel mai important lucru, continuitatea. Pur și simplu, rezistă prea puțin timp într-un loc!

E nerăbdător și mult prea pretențios. Reacționează puternic la fiecare nemulțumire. Și, de obicei, declanșează un conflict intern care se încheie cu despărțirea.

Doar șapte meciuri a fost Rădoi antrenorul lui Gaziantep: o singură victorie, un egal și cinci înfrângeri. Foto: Imago

Peste tot, la fiecare club cu care s-a aflat sub contract, Rădoi a plecat în același an. Uneori, după numai o lună, exemplul ultimului mandat la FCSB.

Într-o carieră de 11 ani, a activat la șase cluburi, de două ori la FCSB și Universitatea Craiova.

Rădoi a rămas maximum 9 luni la un club. Dar a plecat și după o lună!

Iată traseul său la fiecare formație!

FCSB: iunie - noiembrie 2015.

U Craiova: august - decembrie 2022.

Al-Tai (Arabia Saudită): ianuarie - mai 2023.

Al-Bataeh (Emiratele Arabe Unite): mai - decembrie 2023.

Al-Jazira (Emiratele Arabe Unite): ianuarie - aprilie 2024.

U Craiova: ianuarie - noiembrie 2025.

FCSB: martie - aprilie 2026.

Gaziantep: aprilie - august 2026.

2 ani cu câte două echipe a avut Rădoi ca antrenor, 2023 și 2026

Rădoi a stat mai mult doar la naționale

Excepția în cazul Rădoi a fost echipa națională. Acolo a stat mai mult, dar nu foarte mult. Maximum doi ani.

A antrenat selecționata U21 între august 2018 și noiembrie 2019.

A trecut la naționala mare. A fost doi ani selecționer, în perioada noiembrie 2019 - noiembrie 2021.

Marea întrebare: care va fi primul club unde va rămâne mai mult Mirel Rădoi?

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