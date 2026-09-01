- Mirel Rădoi, 45 de ani, nu le garantează cluburilor cel mai important lucru.
- Ce a făcut tânărul tehnician peste tot unde a antrenat. Care a fost excepția.
Mirel Rădoi tocmai a fost concediat de Gaziantep și se speculează că s-ar putea întoarce la FCSB.
Dar cât de bun este antrenorul în vârstă de 45 de ani la o echipă de club? Tot mai mulți patroni sau președinți își pun această întrebare.
Rădoi, nerăbdător și pretențios, nu rezistă niciun an la cluburi
Motivul: tânărul tehnician nu poate garanta cel mai important lucru, continuitatea. Pur și simplu, rezistă prea puțin timp într-un loc!
E nerăbdător și mult prea pretențios. Reacționează puternic la fiecare nemulțumire. Și, de obicei, declanșează un conflict intern care se încheie cu despărțirea.
Peste tot, la fiecare club cu care s-a aflat sub contract, Rădoi a plecat în același an. Uneori, după numai o lună, exemplul ultimului mandat la FCSB.
Într-o carieră de 11 ani, a activat la șase cluburi, de două ori la FCSB și Universitatea Craiova.
Rădoi a rămas maximum 9 luni la un club. Dar a plecat și după o lună!
Iată traseul său la fiecare formație!
- FCSB: iunie - noiembrie 2015.
- U Craiova: august - decembrie 2022.
- Al-Tai (Arabia Saudită): ianuarie - mai 2023.
- Al-Bataeh (Emiratele Arabe Unite): mai - decembrie 2023.
- Al-Jazira (Emiratele Arabe Unite): ianuarie - aprilie 2024.
- U Craiova: ianuarie - noiembrie 2025.
- FCSB: martie - aprilie 2026.
- Gaziantep: aprilie - august 2026.
Rădoi a stat mai mult doar la naționale
Excepția în cazul Rădoi a fost echipa națională. Acolo a stat mai mult, dar nu foarte mult. Maximum doi ani.
- A antrenat selecționata U21 între august 2018 și noiembrie 2019.
- A trecut la naționala mare. A fost doi ani selecționer, în perioada noiembrie 2019 - noiembrie 2021.
Marea întrebare: care va fi primul club unde va rămâne mai mult Mirel Rădoi?