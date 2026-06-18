Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că ar putea avea loc o mutare importantă la FCSB.

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Oficialul „roș-albaștrilor” a declarat că, în viitorul apropiat, un francez ar putea face parte din staff-ul administrativ al echipei.

Mihai Stoica: „Suntem în discuții cu un francez, să vedem dacă va veni”

Întrebat despre noul transfer de la FCSB, Ronny Labonne, Mihai Stoica a făcut un anunț important. Un francez, cel care l-a recomandat pe fundașul dreapta din Martinica, ar putea face parte din staff-ul administrativ de la FCSB.

„Eu colaborez cu un om de fotbal din Franța. Dacă vine oficial la noi, o să-i spun și numele. E posibil să vină.

El e practic un consilier, se ocupă de scouting-ul nostru pe partea asta. Deocamdată suntem în niște discuții, să vedem dacă vom reuși să facem colaborarea. Este francez” , a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cine este Ronny Labonne, fotbalistul propus de omul dorit de MM Stoica la FCSB

Ronny Labonne, noul fundaș dreapta de la FCSB, a mai evoluat la Lyon-La Duchere, Saint-Priest, Lorient B, Nimes și Caen, fiind cotat la 250.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Cea mai bună perioadă a carierei a petrecut-o la Nimes, echipă în tricoul căreia a jucat 64 de meciuri, reușind un gol și două pase decisive.

În ultimul sezon, acesta a evoluat la SM Caen, jucând în 26 de partide. El a reușit să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.

La echipa națională a Martinicăi, Labonne a debutat în anul 2023, iar din acel moment a strâns 6 meciuri, reușind să ofere o pasă de gol.

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