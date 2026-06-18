„Este foarte clar” Thomas Neubert știe care a fost marea problemă la FCSB sezonul trecut: „Bateriile au fost la maximum 70%, niciodată la 100%” +50 foto
Thomas Neubert/ Foto: sportpictures.eu
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„Este foarte clar” Thomas Neubert știe care a fost marea problemă la FCSB sezonul trecut: „Bateriile au fost la maximum 70%, niciodată la 100%”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 21:15
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 21:15
  • Thomas Neubert (45 de ani) s-a întors la FCSB și a vorbit despre marea problemă a roș-albaștrilor din sezonul trecut.
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Îndepărtat de la echipă în urmă cu trei luni, atunci când a fost instalat ca antrenor Mirel Rădoi, Neubert se întoarce în această vară pentru a patra oară la gruparea din Capitală.

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Thomas Neubert, despre marea problemă a celor de la FCSB din sezonul trecut: „Este foarte clar”

Preparatorul fizic german a explicat motivul pentru care FCSB a avut parte de un start de sezon neașteptat, în ciuda faptului că venea după două titluri consecutive câștigate și o stagiune în care a ajuns în optimile Europa League.

„Diferenţa este foarte clară. Am jucat doi ani de zile la intensitate foarte mare şi noi am fost împreună cu echipa doar cinci zile. Pauza pentru jucători a fost doar între 7 şi 14 zile. Pauza a fost foarte scurtă. Este foarte clar. Eu văd ultimele 10 luni cum au fost la FCSB.

Jucătorii nu au fost pregătiţi 100% din punctul de vedere al refacerii. Au venit după doar 7 sau 10 zile de vacanţă şi nu încărcaţi 100%. Bateriile au fost la maximum 70%, niciodată la 100%.

Din această cauză, am avut startul foarte slab, în primele trei luni. În plus, am jucat din trei în trei zile, 12 meciuri de calificare în cupele europene, campionatul a început foarte repede în România.

U Cluj şi Universitatea Craiova vor avea o problemă foarte mare pentru că pauza va fi de 10-12 zile şi trebuie să se pregătească pentru cupele europene, acolo unde începe din primul tur preliminar.

Fiecare echipă va avea o problemă foarte mare din acest punct de vedere”, a declarat Thomas Neubert, citat de fanatik.ro.

După ce a fost nevoită să evolueze în play-out, FCSB și-a salvat sezonul după ce au trecut pe rând de FC Botoșani (4-3) și Dinamo (2-1) în barajul pentru Conference League.

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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Thomas Neubert: „Ligă cu 18 echipe fără play-off şi play-out!”

Thomas Neubert crede că fotbalul românesc ar avea de câștigat dacă ar reveni la formatul clasic cu 18 echipe. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în sezonul 2014/2015.

„Eu aş propune să facem o ligă cu 18 echipe, fără play-out şi play-off. Facem Cupa României cum este în Germania, fără grupe, fără trei meciuri, tragere la sorţi, dueluri directe şi cine câştigă merge mai departe.

Asta este mai interesant. Există interesul financiar pentru mai multe meciuri, dar repet.

Fiecare are aşteptări foarte mari în România. De la echipa naţională la echipe de club aşteptăm să câştigăm Cupa Mondială şi Liga Campionilor.

Sunt aşteptări mari, dar lipseşte infrastructura, organizarea pentru a proteja jucătorii. În Bundesliga sau Premier League, între ultimul meci din sezon şi primul sunt două luni de pauză, chiar două luni şi jumătate.

Acolo jucătorii au timp de 5 săptămâni de vacanţă. Facem cinci-şase săptămâni de cantonament, de pregătire fizică. Anglia face şapte-opt săptămâni de pregătire fizică. Este un model diferit, Acolo sunt jucători mai fresh şi mental mai proaspeţi, Din toate aceste motive FCSB a scăzut în sezonul precedent. A lipsit timpul de refacere din vară.

Problema a fost în vară. În iarnă, de exemplu, a fost totul super ok. Am făcut un cantonament foarte bun în Turcia, jucătorii s-au simţit foarte bine.

Am venit în ţară, am pierdut primul meci. Nu a fost în plan, dar în iarnă a fost mult mai bine”, a mai spus Neubert.

  • Noul sezon din Liga 1 este programat să înceapă în weekendul 17-19 iulie.

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