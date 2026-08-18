„Cârpeală” de 38.000 de lei Soluția de compromis la care au apelat administratorii „Arcului de Triumf” pentru a salva gazonul distrus +12 foto
Gazonul de pe stadionul Arcul de Triumf nu arată bine în această perioadă (foto: Iosif Popescu / Golazo.ro)
Special

„Cârpeală” de 38.000 de lei Soluția de compromis la care au apelat administratorii „Arcului de Triumf” pentru a salva gazonul distrus

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 05:00
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 05:00
  • Conducerea arenei Arcul de Triumf reclamă „zero lei” finanțare de la ANS pentru întreținerea gazonului.
  • GOLAZO.ro dezvăluie documentele oficiale din sistemul de achiziții care arată metodele folosite pentru a masca degradarea accelerată a terenului.
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Dezbaterea aprinsă privind starea dezastruoasă a gazonului de pe Stadionul Național „Arcul de Triumf” capătă o nouă dimensiune.

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Rețeta de criză pentru gazonul de pe „Arcul de Triumf”: Sămânță și „Water Less” pentru a masca dezastrul

În timp ce conducerea complexului a răbufnit public acuzând Agenția Națională pentru Sport (ANS) că alocă „zero lei” pentru suprafața de joc, GOLAZO.ro a descoperit în SEAP că administratorii au încercat o operațiune de salvare în culise cu aproape o lună în urmă.

Pe 22 iulie 2026, cu trei zile înaintea derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova (5-1), când primele critici la adresa gazonului începeau deja să apară, instituția condusă de Radu Popa a declanșat o operațiune de salvare în culise.

Documentele oficiale din sistemul public de achiziții, verificate de GOLAZO.ro, arată că CSN „Arcul de Triumf” a înregistrat o achiziție directă de urgență, punând la bătaie 38.452 RON (7.690,40 euro) pentru o rețetă de criză menită să mascheze dezastrul.

Banii au mers către firma S.C. Unisports Evo S.R.L. pentru o rețetă rapidă de „resuscitare” a hibridului, sufocat de caniculă și meciuri repetate:

  • 600 kg de sămânță de supraînsămânțare GREENLAND (39,17 lei/kg): o specie performantă destinată utilizării intensive, necesară pentru a fi inserată în covorul existent pentru a asigura densitatea optimă în zonele chelite.
  • 130 de litri de agent „Water Less” (115 lei/litru): un produs special de umectare și ameliorare a terenului hibrid, esențial pentru ca solul să poată reține apa și să asigure o creștere uniformă sub soarele arzător.

Sacii de semințe și bidoanele cu lichid ameliator din iulie s-au dovedit a fi însă doar o cârpeală temporară în fața realității din august, când gazonul a cedat sub presiunea meciurilor.

„Un gazon profesionist nu știe explicații administrative

Înaintea partidei FCSB - FC Botoșani, găzduită luni, 17 august de arena „Arcul de Triumf”, directorul complexului, Radu Popa, a pus cărțile pe masă și a explicat exact de ce aceste materiale aplicate în regie proprie nu pot înlocui un proces tehnologic continuu.

„Un gazon profesionist nu știe cine este ordonator principal, secundar sau terțiar de credite. Nu știe explicații administrative.

Are nevoie de mentenanță, tratamente, fertilizare, însămânțare, aerare, regenerare, utilaje, materiale și personal specializat.

Toate acestea costă. Arcul de Triumf nu este un stadion mai puțin stadion pentru că are o capacitate mai mică”, se arată într-un comunicat amplu al conducerii Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” pe pagina de Facebook.

Este foarte simplu să fotografiezi gazonul, să-l critici și să ceri explicații administratorului. Este ceva mai greu să întrebi instituția care finanțează Complexul ce resurse a alocat efectiv pentru întreținerea acestui gazon. Răspunsul este simplu: zero lei. Nu o lună. Nu două luni. Vorbim despre faptul că nici anul trecut și nici anul acesta CSN «Arcul de Triumf» nu a beneficiat de o alocare bugetară distinctă pentru întreținerea terenului central. Radu Popa, directorul CSN „Arcul de Triumf”

Mentenanța profesionistă a acestui gazon a fost contractată la aproximativ 25.000 de euro pe lună

Conducerea arenei susține că mentenanța profesionistă a gazonului ar costa aproximativ 25.000 de euro lunar. contractul pentru aceste servicii ar fi fost încheiat inițial de autoritatea centrală din domeniul sportului, apoi transferat către CSN „Arcul de Triumf”.

„Și atunci pun public o întrebare pentru Agenția Națională pentru Sport: ce standard de performanță poate pretinde finanțatorul de la o infrastructură pentru care alocă zero lei la capitolul respectiv?

Mai ales când vorbim despre un cost pe care finanțatorul îl cunoaște. Mentenanța profesionistă a acestui gazon a fost contractată la aproximativ 25.000 de euro pe lună. Contractul ne-a fost transferat. Responsabilitatea ne-a fost transferată. Finanțarea, însă, nu”, a continuat directorul complexului.

Meciurile din această vară disputate pe stadionul Arcul de Triumf

  • 11 iulie 2026: Dinamo - Farul (amical)
  • 25 iulie 2026: Dinamo - Universitatea Craiova (SuperLiga)
  • 3 august 2026: FCSB - Farul (SuperLiga)
  • 8 august 2026: Dinamo - FC Voluntari (SuperLiga)
  • 17 august 2026: FCSB - FC Botoșani (SuperLiga)

Aglomerația de meciuri de pe stadionul Arcul de Triumf din această vară se datorează faptului că Arena Națională nu poate fi utilizată pentru fotbal, fiind blocată pentru organizarea unor mari concerte și evenimente culturale programate în această perioadă.

Stadionul Arcul de Triumf înainte de FCSB - Botoșani FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg
Stadionul Arcul de Triumf înainte de FCSB - Botoșani FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg

Galerie foto (12 imagini)

Stadionul Arcul de Triumf înainte de FCSB - Botoșani FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Stadionul Arcul de Triumf înainte de FCSB - Botoșani FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg Stadionul Arcul de Triumf înainte de FCSB - Botoșani FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg Stadionul Arcul de Triumf înainte de FCSB - Botoșani FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg Stadionul Arcul de Triumf înainte de FCSB - Botoșani FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
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