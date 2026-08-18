Criticată după meciul cu Sorana FOTO. Anna Kalinskaya, taxată dur: „E extrem de necinstită!” » Cîrstea, în optimi la Cincinnati

Sorana Cîrstea (36 de ani, #19 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati.

Anna Kalinskaya (27 de ani, #21 WTA) și-a atras multe critici după ce a abandonat meciul cu românca la scorul de 7-6(4), 1-6, 0-5.

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Sorana Cîrstea pare că a reușit să treacă peste eliminarea suferită în runda inaugurală a turneului de la Toronto.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la WTA Cincinnati

Românca a condus cu 4-2 și 5-3 în primul set al partidei cu Kalinskaya, însă rusoaica a făcut de fiecare dată rebreak și a avut câștig de cauză în tiebreak, scor 7-4.

Anna s-a impus și în primul game din setul secund, dar ce a urmat a fost greu de anticipat: Cîrstea a câștigat 11 game-uri la rând, înainte ca adversara să-și anunțe retragerea.

Rusoaica a luat această decizie după ce a solicitat o pauză medicală pentru a primi îngrijiri în zona lombară și la nivelul șoldului. Meciul fusese întrerupt de trei ori și din cauza ploii.

Sorana Cîrstea se va duela pentru un loc în sferturi cu Jessica Pegula (32 de ani, #3 WTA). Sportiva din SUA conduce cu 2-0 în meciurile directe: 6-3, 6-3 la ITF Midland 2015 și 7-6(5), 6-3 la WTA Madrid 2021.

81.752 de dolari este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în optimile turneului de la Cincinnati. Primește şi 120 de puncte în clasamentul WTA

Anna Kalinskaya, criticată după ce a abandonat meciul cu Sorana Cîrstea: „Jenant”

Lumea tenisului nu a privit cu ochi buni decizia rusoaicei, fiind vorba despre al doilea meci abandonat de Kalinskaya în acest sezon, după cel cu Elina Svitolina din primul tur al turneului de la Berlin. Atunci, jucătoarea din Ucraina conducea cu 6-1, 4-1.

De altfel, Kalinskaya a avut nu mai puțin de patru abandonuri în sezonul 2025.

Myles David și Jose Morgado, jurnaliști specializați în tenis, au avut reacții acide la adresa sportivei din Rusia.

„Cine o va trage la răspundere pe Kalinskaya pentru că face în mod obișnuit astfel de lucruri?

Dacă nu se plânge la fizioterapeut de vreo accidentare imaginară, face chestii de genul ăsta. Apropo, vorbim despre o jucătoare din top 25.

E cea mai rea când vine vorba de pauze medicale, retrageri din competiție și abandonuri. E extrem de necinstită”, a scris David pe platforma X.

Kalinskaya nu voia ca buna ei prietenă, Cirstea, să o învingă fără ca ea să câștige niciun game. A abandonat la scorul de 0-5 în setul al treilea. Jose Margado, jurnalist specializat în tenis

Și fanii tenisului au criticat-o pe sportiva din Rusia:

„Retragerea din meci când mai rămâne un singur game de jucat ar trebui întotdeauna sancționată sau, cel puțin, ar trebui să fie urmată imediat de un examen medical la centrul medical al turneului, pentru a se stabili dacă motivul a fost într-adevăr întemeiat”

„E imposibil să nu-ți pară rău pentru Kalinskaya că nu a câștigat niciun titlu până acum în carieră, este o jucătoare solidă. Dar trebuie să renunțe la aceste «trucuri» cu cereri neîncetate de pauze medicale”

„Să te retragi la 0-5 e cam jenant”

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