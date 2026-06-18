Cristi Chivu a semnat! Inter a făcut anunțul mult așteptat: „Continuăm să scriem povestea împreună”

- Inter a anunțat oficial prelungirea contractului lui Cristi Chivu (45 de ani) până în 2028.
Chivu a preluat banca tehnică a lui Inter în vara anului trecut, după o scurt experiență la Parma. În primul său sezon la Milano, antrenorul român a reușit să cucerească eventul în Italia.
Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter până în 2028
Rezultatele obținute de tehnicianul român i-au determinat pe oficialii clubului să-i propună un nou contract.
Inter a anunțat oficial că a ajuns la un acord cu Cristi Chivu pentru prelungirea contractului până în 2028.
Actuala înțelegere a antrenorului era scadentă în vara lui 2027.
„Continuăm să scriem povestea împreună”, a scris Inter pe rețelele de socializare.
Ulterior, Chivu a avut și el un mesaj pentru fani: „Salut interiști! Ne vedem sezonul viitor, pregătiți să începem din nou împreună”
Noua înțelegere îi va aduce lui Chivu și o creștere financiară substanțială. Salariul său se va apropia de 4 milioane de euro, plus bonusurile obișnuite, scrie corrieredellosport.it.
În primul sezon, tehnicianul român a încasat 2,5 milioane de euro net
- La primul an sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a înregistrat 38 de victorii, 8 remize și 12 înfrângeri (126-59 golaveraj).
Galerie foto (52 imagini)
Programul lui Inter în viitorul sezon de Serie A
Datele sunt aproximative:
- 23 august: Inter vs Monza
- 30 august: Cagliari vs Inter
- 6 septembrie: Inter vs Napoli
- 13 septembrie: Inter vs Udinese
- 20 septembrie: Roma vs Inter
- 11 octombrie: Inter vs Parma
- 18 octombrie: Bologna vs Inter
- 25 octombrie: Inter vs Fiorentina
- 28 octombrie: Venezia vs Inter
- 1 noiembrie: AC Milan vs Inter
- 8 noiembrie: Inter vs Como
- 22 noiembrie: Atalanta vs Inter
- 29 noiembrie: Inter vs Genoa
- 6 decembrie: Frosinone vs Inter
- 13 decembrie: Inter vs Torino
- 20 decembrie: Lecce vs Inter
- 3 ianurie: Inter vs Sassuolo
- 6 ianuarie: Lazio vs Inter
- 10 ianuarie: Inter vs Juventus
- 17 ianuarie: Parma vs Inter
- 24 ianuarie: Inter vs Venezia
- 31 ianuarie: Napoli vs Inter
- 7 februarie: Inter vs Cagliari
- 14 februarie: Inter vs AC Milan
- 21 februarie: Fiorentina vs Inter
- 28 februarie: Inter vs Atalanta
- 7 martie: Udinese vs Inter
- 14 martie: Torino vs Inter
- 21 martie: Inter vs Frosinone
- 4 aprlie: Genoa vs Inter
- 11 aprilie: Inter vs AS Roma
- 18 aprilie: Monza vs Inter
- 25 aprilie: Inter vs Bologna
- 2 mai: Como vs Inter
- 9 mai: Inter vs Lecce
- 16 mai: Juventus vs Inter
- 23 mai: Inter vs Lazio
- 30 mai: Sassuolo vs Inter.
Inter Milano a câștigat Scudetto în sezonul 2025/26, după ce a terminat cu 87 de puncte, 11 peste Napoli și 14 peste AS Roma.