 Cristi Chivu a semnat! Inter a făcut anunțul mult așteptat: „Continuăm să scriem povestea împreună” +52 foto
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Stranieri

Cristi Chivu a semnat! Inter a făcut anunțul mult așteptat: „Continuăm să scriem povestea împreună”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 21:04
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 21:32
  • Inter a anunțat oficial prelungirea contractului lui Cristi Chivu (45 de ani) până în 2028.
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Chivu a preluat banca tehnică a lui Inter în vara anului trecut, după o scurt experiență la Parma. În primul său sezon la Milano, antrenorul român a reușit să cucerească eventul în Italia.

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Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter până în 2028

Rezultatele obținute de tehnicianul român i-au determinat pe oficialii clubului să-i propună un nou contract.

Inter a anunțat oficial că a ajuns la un acord cu Cristi Chivu pentru prelungirea contractului până în 2028.

Actuala înțelegere a antrenorului era scadentă în vara lui 2027.

„Continuăm să scriem povestea împreună”, a scris Inter pe rețelele de socializare.

Ulterior, Chivu a avut și el un mesaj pentru fani: „Salut interiști! Ne vedem sezonul viitor, pregătiți să începem din nou împreună”

Noua înțelegere îi va aduce lui Chivu și o creștere financiară substanțială. Salariul său se va apropia de 4 milioane de euro, plus bonusurile obișnuite, scrie corrieredellosport.it.

În primul sezon, tehnicianul român a încasat 2,5 milioane de euro net

Cristi Chivu și cele două trofee cucerite cu Inter/ Foto: IMAGO Cristi Chivu și cele două trofee cucerite cu Inter/ Foto: IMAGO
Cristi Chivu și cele două trofee cucerite cu Inter/ Foto: IMAGO
  • La primul an sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a înregistrat 38 de victorii, 8 remize și 12 înfrângeri (126-59 golaveraj).
Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (15).jpg
Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (15).jpg

Galerie foto (52 imagini)

Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (1).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (2).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (3).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (4).jpg Decernarea trofeului de campioană a Italiei FOTO Capturi Youtube Inter (5).jpg
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Programul lui Inter în viitorul sezon de Serie A

Datele sunt aproximative:

  • 23 august: Inter vs Monza
  • 30 august: Cagliari vs Inter
  • 6 septembrie: Inter vs Napoli 
  • 13 septembrie: Inter vs Udinese
  • 20 septembrie: Roma vs Inter 
  • 11 octombrie: Inter vs Parma
  • 18 octombrie: Bologna vs Inter
  • 25 octombrie: Inter vs Fiorentina
  • 28 octombrie: Venezia vs Inter
  • 1 noiembrie: AC Milan vs Inter 
  • 8 noiembrie: Inter vs Como 
  • 22 noiembrie: Atalanta vs Inter
  • 29 noiembrie: Inter vs Genoa
  • 6 decembrie: Frosinone vs Inter
  • 13 decembrie: Inter vs Torino
  • 20 decembrie: Lecce vs Inter
  • 3 ianurie: Inter vs Sassuolo
  • 6 ianuarie: Lazio vs Inter 
  • 10 ianuarie: Inter vs Juventus 
  • 17 ianuarie: Parma vs Inter
  • 24 ianuarie: Inter vs Venezia
  • 31 ianuarie: Napoli vs Inter 
  • 7 februarie: Inter vs Cagliari
  • 14 februarie: Inter vs AC Milan 
  • 21 februarie: Fiorentina vs Inter
  • 28 februarie: Inter vs Atalanta
  • 7 martie: Udinese vs Inter
  • 14 martie: Torino vs Inter
  • 21 martie: Inter vs Frosinone
  • 4 aprlie: Genoa vs Inter
  • 11 aprilie: Inter vs AS Roma 
  • 18 aprilie: Monza vs Inter
  • 25 aprilie: Inter vs Bologna
  • 2 mai: Como vs Inter 
  • 9 mai: Inter vs Lecce
  • 16 mai: Juventus vs Inter
  • 23 mai: Inter vs Lazio 
  • 30 mai: Sassuolo vs Inter.

Inter Milano a câștigat Scudetto în sezonul 2025/26, după ce a terminat cu 87 de puncte, 11 peste Napoli și 14 peste AS Roma.

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