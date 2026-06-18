Cristi Chivu a semnat! Inter a făcut anunțul mult așteptat: „Continuăm să scriem povestea împreună”

Inter a anunțat oficial prelungirea contractului lui Cristi Chivu (45 de ani) până în 2028.

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Chivu a preluat banca tehnică a lui Inter în vara anului trecut, după o scurt experiență la Parma. În primul său sezon la Milano, antrenorul român a reușit să cucerească eventul în Italia.

Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter până în 2028

Rezultatele obținute de tehnicianul român i-au determinat pe oficialii clubului să-i propună un nou contract.

Inter a anunțat oficial că a ajuns la un acord cu Cristi Chivu pentru prelungirea contractului până în 2028.

Actuala înțelegere a antrenorului era scadentă în vara lui 2027.

„Continuăm să scriem povestea împreună”, a scris Inter pe rețelele de socializare.

Ulterior, Chivu a avut și el un mesaj pentru fani: „Salut interiști! Ne vedem sezonul viitor, pregătiți să începem din nou împreună”

Noua înțelegere îi va aduce lui Chivu și o creștere financiară substanțială. Salariul său se va apropia de 4 milioane de euro, plus bonusurile obișnuite, scrie corrieredellosport.it.

În primul sezon, tehnicianul român a încasat 2,5 milioane de euro net

Cristi Chivu și cele două trofee cucerite cu Inter/ Foto: IMAGO

La primul an sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a înregistrat 38 de victorii, 8 remize și 12 înfrângeri (126-59 golaveraj).

Programul lui Inter în viitorul sezon de Serie A

Datele sunt aproximative:

23 august: Inter vs Monza

30 august: Cagliari vs Inter

6 septembrie: Inter vs Napoli

13 septembrie: Inter vs Udinese

20 septembrie: Roma vs Inter

11 octombrie: Inter vs Parma

18 octombrie: Bologna vs Inter

25 octombrie: Inter vs Fiorentina

28 octombrie: Venezia vs Inter

1 noiembrie: AC Milan vs Inter

8 noiembrie: Inter vs Como

22 noiembrie: Atalanta vs Inter

29 noiembrie: Inter vs Genoa

6 decembrie: Frosinone vs Inter

13 decembrie: Inter vs Torino

20 decembrie: Lecce vs Inter

3 ianurie: Inter vs Sassuolo

6 ianuarie: Lazio vs Inter

10 ianuarie: Inter vs Juventus

17 ianuarie: Parma vs Inter

24 ianuarie: Inter vs Venezia

31 ianuarie: Napoli vs Inter

7 februarie: Inter vs Cagliari

14 februarie: Inter vs AC Milan

21 februarie: Fiorentina vs Inter

28 februarie: Inter vs Atalanta

7 martie: Udinese vs Inter

14 martie: Torino vs Inter

21 martie: Inter vs Frosinone

4 aprlie: Genoa vs Inter

11 aprilie: Inter vs AS Roma

18 aprilie: Monza vs Inter

25 aprilie: Inter vs Bologna

2 mai: Como vs Inter

9 mai: Inter vs Lecce

16 mai: Juventus vs Inter

23 mai: Inter vs Lazio

30 mai: Sassuolo vs Inter.

Inter Milano a câștigat Scudetto în sezonul 2025/26, după ce a terminat cu 87 de puncte, 11 peste Napoli și 14 peste AS Roma.

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