Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit din nou despre conflictul cu Peluza Nord.

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Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, i-a cerut demisia lui Mihai Stoica, reproșându-i că nu l-a dat afară pe Alin Stoica, antrenorul secund și un om important de la academia clubului.

MM Stoica, replică după ce Peluza Nord i-a cerut demisia: „Au făcut o greșeală când mi-au reproșat asta”

Întrebat despre conflict, MM crede că neînțelegerile nu ar fi trebuit să fie făcute publice și susține că Mustață a greșit în momentul în care a zis că el nu respectă galeria.

„Ar trebui ca rufele să se spele în familie sau măcar în spălătoria pe care o avem noi în bază. Câteodată, când convingerile unora sunt foarte puternice și țin să și le exprime în public, se face și asta. În momentul în care ai deschidere, pentru că există foarte multe platforme, emisiuni, iar oamenii sunt interesați de opiniile tuturor celor care au notorietate, eu am să spun un citat celebru. Îi aparține unui mare jucător de baseball, Reggie Jackson: «Fans don't boo nobodies». Care se traduce cam așa: Dacă ești nimeni, nu te huiduie nimeni.

În momentul în care iei decizii și unele nu sunt pe placul suporterilor, trebuie să-ți asumi și chestia asta. Ai dobândit o notorietate, o și plătești. Nu e tot timpul bine. Câteodată poate că e bine, dar de cele mai multe ori nu e bine să fii cunoscut, vizibil. Am apreciat oamenii care au reușit în fotbal și să fie în plan secundar. Eu n-am reușit să fac asta și, de multe ori, m-a lovit în față că mi-a plăcut să fiu în primul rând.

La noi s-a făcut o greșeală când mi s-a reproșat că nu respect fenomenul ultras și Peluza Nord. E o mare greșeală, nu este adevărat. I-am respectat și sunt prea multe exemple. N-aș spune că i-am respectat prea mult. Este o neînțelegere aici, sper să se soluționeze în curând. În niciun caz nu e adevărat ce a apărut.

Eu nu știu să respect puțin sau mult, eu știu să respect. Cred că am dovedit-o în repetate rânduri, chiar și când aveam probleme și eram huiduit după episodul din 2005”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Mustață i-a cerut demisia lui MM

Gheorghe Mustață susține că probele împotriva lui Alin Stoica, acuzat că ar fi luat bani pentru a favoriza anumiți copii la academia FCSB, au ajuns deja la Gigi Becali și i-a cerut lui Mihai Stoica să plece dacă totul se adeverește.

„Am să fac publice dovezile pe care i le-am prezentat deja patronului, cu care am vorbit două ore și ceva. Patronul are probele despre care spuneați că nu ar exista. Nu prea știți ce se întâmplă acolo. Eu, Gheorghe Mustață, îi cer demisia dacă vin cu probe.

Aveți impresia că, dacă vorbiți frumos cu presa, puteți ataca? Domnule Stoica, puteați pune mâna pe telefon. Nu am spus că nu ați insistat pe lângă tatăl lui Pădure. Nu v-am atacat, dar dumneata m-ai atacat în această seară (n.r. vineri) pe mine.

Vorbești despre respect, dar nu ne respecți, domnule Stoica. Vorbește cu mine și, prin mine, cu milioane de suporteri. În fotbalul european ești numărul unu, dar cu mine ar fi bine să o lași mai moale. Vor apărea fotografii și filmări în toată presa. Să vedem ce spuneți atunci! Petreceri în restaurantele unor părinți.

Nu v-am vizat. Cine v-a informat a făcut-o prost. Îl apărați pe protejatul dumneavoastră, care, la întâlnirea cu Baciu, a ridicat tonul în fața noastră. L-ați făcut pe Stoica mare antrenor.

Cineva din bază spunea că povestea cu mașina lovită și avocatul este o invenție. Voi aduce și numărul dosarului din instanță. Opriți-vă, domnule Stoica, pentru că nu v-am atacat în niciun fel. Dacă vreau să vă atac, o fac”, a declarat liderul peluzei de la FCSB la emisiunea „Templul Sportului” de pe YouTube, citat de fanatik.ro.

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