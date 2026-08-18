Luptă împotriva discriminării LPF și Partida Romilor au făcut front comun după „amplificarea fenomenelor rasiste și antițigăniste”

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți, 18 august, semnarea unui protocol de colaborare cu Asociația Partida Romilor Pro-Europa.

Acordul are ca obiectiv combaterea rasismului, xenofobiei și discriminării pe stadioanele din România.

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LPF a precizat că inițiativa vine pe fondul amplificării manifestărilor „rasiste și antițigăniste, precum și a discursului instigator la ură” în fotbalul românesc.

LPF și Partida Romilor au făcut front comun după „amplificarea fenomenelor rasiste și antițigăniste”

Cele două organizații vor derula campanii comune de conștientizare și activități educaționale, iar în cadrul competițiilor vor fi difuzate mesaje de interes public împotriva discriminării, conform comunicatului emis de LPF.

LPF și Asociația Partida Romilor Pro-Europa și-au stabilit o serie de obiective pentru prevenirea discriminării și promovarea incluziunii în fotbal:

„prevenirea și combaterea manifestărilor rasiste, xenofobe și discriminatorii pe stadioane și în spațiile aferente desfășurării jocurilor;

promovarea incluziunii sociale a persoanelor aparținând minorității rome și a altor grupuri vulnerabile prin intermediul fotbalului;

desfășurarea de campanii de educare și de conștientizare adresate suporterilor, cluburilor, jucătorilor, oficialilor și publicului larg;

implicarea tinerilor în activități sportive și educative cu caracter incluziv;

promovarea exemplelor pozitive de reușită sportivă și socială a persoanelor aparținând minorității rome;

consolidarea capacității cluburilor membre de a preveni și de a gestiona incidentele cu caracter discriminatoriu, inclusiv prin diseminarea de bune practici”, a notat LPF

1 an este perioada pentru care a fost încheiat protocolul de colaborare, cu posibilitatea prelungirii acestuia

În ultimii doi ani, mai multe partide din fotbalul românesc au fost marcate de mesaje rasiste, xenofobe sau discriminatorii afișate ori scandate în tribune.

La meciurile Universității Craiova au apărut mesaje precum „S-a născut și Sud Rapid / Copilul din șatră nedorit”.

Suporterii lui Dinamo au avut, la rândul lor, bannere adresate rivalilor de la Rapid: „Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani / Nu vă mai luați de la 12 ani!” sau „Ieri în robie, azi în galerie”.

Cel mai recent incident a avut loc la derby-ul Rapid - Dinamo, scor 0-1, disputat pe 15 august, în Giulești. Înaintea partidei, suporterii ambelor echipe au scandat mesaje rasiste și discriminatorii, iar în sectorul dinamovist a fost afișat și un banner cu imaginea unei ciori într-un semn de interzis.

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