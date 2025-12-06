Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre așteptările de la duelul cu marea rivală, Dinamo.

Derby de România se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oficialul roș-albaștrilor a subliniat că, spre deosebire de săptămânile precedente, titularii au avut în sfârșit o perioadă completă de pregătire.

FCSB - Dinamo. Mihai Stoica: „Am depus armele în Europa. Concentrarea e maximă”

„Sunt încrezător, chiar dacă Bîrligea, Alibec şi Miculescu lipsesc. Mai mult ca sigur unul sau doi ar fi jucat titulari, dar cred că putem câştiga pe altă parte, să fim mai dinamici, mai mobili. Cred că ne vom prezenta bine.

E prima săptămână în care jucătorii care vor începe meciul s-au antrenat, nu au fost plecaţi în diverse excursii. Noi, în Europa, anul ăsta am cam depus armele.

Concentrarea e maximă, optimism este. Dinamo e la 10 puncte în faţa noastră. E un altfel de meci pentru noi decât au fost cele din istoria recentă. Cred că vom fi bine”, a spus Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3)

Mihai Stoica, despre Dinamo: „Nu mi se pare că ar avea ceva în plus”

Dinamo se află pe locul 3, cu 34 de puncte și are un avantaj de 10 puncte față de FCSB, campioana en-titre, care ocupă locul 9, cu 24 de puncte.

„Nu mi se pare că ar avea ceva în plus (n.r. - Dinamo), doar că anul trecut avea meciuri în care juca foarte bine şi era lipsită de şansă. Dinamo, cu Galaţi, nu a jucat cine ştie ce, dar e adevărat că le lipsesc câţiva jucători.

Dinamo a pierdut nişte jucători, a adus jucători care nu păreau că sunt peste cei care au plecat. E clar că e un merit al lui Kopic, că a reuşit să facă o echipă care a făcut mai multe puncte decât anul trecut.

Nu mi se pare (n.r. că Dinamo de acum peste cea din 2024). Dinamo în 2024 a fost una dintre echipele bune ale campionatului”, a mai spus oficialul FCSB-ului.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi în Dinamo - FCSB 4-3

