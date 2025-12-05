Naționala lui Mircea Lucescu ar putea înfrunta la CM 2026 rivale care par mai ușoare decât cele din baraj.

Ce înseamnă astăzi SUA, Paraguay și Australia. Ce vedete și selecționeri au, cum joacă și ce rezultate au avut în ultimul timp.

Pentru a ajunge să ne duelăm cu acești adversari, „tricolorii” trebuie mai întâi să treacă în play-off de Turcia în semifinale (deplasare) și de Slovacia sau Kosovo în finală, tot departe de casă.

Wayne Gretzky, probabil cel mai mare hocheist din toate timpurile, o legendă NHL, a fost generos cu noi.

Vineri seară, a scos din urnă biletul pe care scria play-off C, al „tricolorilor”, și l-a fixat într-una dintre cele mai accesibile grupe, dacă nu cea mai ușoară.

O serie D cu Statele Unite (principala gazdă a turneului final), Paraguay și Australia.

Pentru a ajunge la CM 2026, trebuie mai întâi să trecem de baraj, care pare mai dificil decât grupa de la Mondial: semifinala contra Turciei (în deplasare, 26 martie) și, dacă învingem, finala cu Slovacia sau Kosovo, tot departe de casă (31 martie).

SUA. Echipa lui Pulisic și Pochettino, tare în amicale, dar învinsă în finala continentală

Americanii l-au adus în toamna lui 2024 pe Mauricio Pochettino, un antrenor important în Europa, și s-au descurcat bine în amicale, în ultimul reușind să învingă Uruguayul lui Marcelo Bielsa cu 5-1.

Au o echipă solidă, cu Christian Pulisic în rol principal, dar marea dezamăgire a acestui an a fost înfrângerea din finala Gold Cup, turneul continental CONCACAF (America de Nord și Centrală): 1-2 cu Mexic chiar acasă, la Houston.

SELECȚIONER: Mauricio Pochettino (53 de ani, argentinian). Fost antrenor la Tottenham, PSG și Chelsea, a fost numit la naționala americană în septembrie 2024. Are 22 de meciuri: 13 victorii, două egaluri, 7 eșecuri.

Pulisic, jucătorul care dă viteză și inspirație ofensivei Statelor Unite Foto: Imago

VEDETE: Christian Pulisic (27 de ani, 82 selecții/32 de goluri/21 assisturi, AC Milan), Weston McKennie (27 de ani, 62/11/9, Juventus), Timothy Weah (25 de ani, 47/7/5, Marseille).

FORMULA DE START (4-2-3-1): Turner - Dest, McKenzie, Ream, Robinson - Tessmann, McKennie - Musah, Pulisic, Weah - Pepi.

COTĂ LOT: 159,3 milioane de euro (Transfermarkt).

PARAGUAY. A învins acasă Brazilia, Argentina și Uruguay în preliminarii

Condusă pe teren de Miguel Almiron, care a jucat între 2019 și 2025 la Newcastle, nu a impresionat în preliminariile Mondialului ale Americii de Sud.

Locul 6, ultimul care i-a oferit calificarea directă la CM, cu doar 28 de puncte în 18 meciuri (7 succese, 7 egaluri, 4 eșecuri), la zece puncte în spatele Argentinei, care a dominat campania AmSud.

Almiron, decarul Paraguayului, a evoluat șase ani în Premier League Foto: Imago

Dar, chiar și așa, a învins acasă Brazilia (1-0), Argentina (2-1) și Uruguay (2-0).

SELECȚIONER: Gustavo Alfaro (63 de ani, argentinian). A antrenat multe echipe din țara natală și două naționale, Ecuador (2020-2023) și, din august 2024, Paraguay. Are 16 meciuri: 7 victorii, 6 egaluri, 3 înfrângeri.

VEDETE: Miguel Almiron (31 de ani, 73 selecții/9 goluri/7 assisturi, Atlanta United), Gustavo Gomez (32 de ani, 86/4/1, Palmeiras), Antonio Sanabria (29 de ani, 45/7/3, Cremonese).

FORMULA DE START (4-4-2): R. Fernandez - Velazquez, G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez, Cubas, Bobadilla, Almiron - Enciso, Sanabria.

COTĂ LOT: 120,15 milioane de euro (Transfermarkt).

AUSTRALIA. A pierdut surprinzător puncte în drumul spre Mondial

Naționala lui Tony Popovic nu putea să nu se califice din preliminariile Asiei, deși nu mai are nume atât de cunoscute ca în trecut.

A trecut cu ușurință de turul 2, câștigând o grupă cu Palestina, Liban și Bangladesh, dar în turul 3 i-a fost neașteptat de greu.

Ryan, experimentatul căpitan al Australiei Foto: Imago

Australia a cedat surprinzător puncte cu Bahrain (0-1 a, 2-2 d), Indonezia (0-0 d), Arabia Saudită (0-0 a).

S-a revanșat însă în fața celei mai dificile adversare, Japonia (1-0 a, 1-1 d). Și a prins poziția a 2-a la final (la patru puncte de Japonia, câștigătoarea seriei), suficient pentru calificare.

SELECȚIONER: Tony Popovic (52 de ani). Fost stoper internațional, ex-Crystal Palace, australianul a antrenat în Europa la Karabuk și Xanthi. Selecționer din septembrie 2024, cu 14 meciuri: 8 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri.

VEDETE: Matthew Ryan (33 de ani, 100 de selecții/0 goluri/0 assisturi, Levante), Milos Degenek (31 de ani, 51/0/1, Backa Topola), Jackson Irvine (32 de ani, 79/13/11, St. Pauli),

FORMULA DE START (3-4-2-1): Ryan - Degenek, Burgess, Circati - Miller, Teague, Irvine, Behich - Metcalfe, Boyle - Borrello.

COTĂ LOT: 32,13 milioane de euro (Transfermarkt).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport