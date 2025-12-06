Are încredere în România  Alessandro Del Piero e convins că „tricolorii” pot obține calificarea la Mondial: „O școală de campioni”

Alessandro Del Piero (51 de ani), fost mare atacant italian, e încrezător că România poate obține calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Jucătorul cu peste 300 de goluri în carieră își dorește ca Italia să treacă și ea de baraj și să se califice la turneul final.

România și Italia vor juca la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Pe 26 martie 2026, „tricolorii” se vor duela cu Turcia în semifinale, în timp ce naționala pregătită de Gennaro Gattuso va întâlni Irlanda de Nord.

Alessandro Del Piero, despre România și Italia: „Ne vom reveni împreună”

Alessandro Del Piero a transmis că s-a întâlnit cu Vincenzo Montella, selecţionerul Turciei, care i-a spus că este îngrijorat cu privire la duelul de anul viitor cu România.

Cu toate acestea, fostul internațional italian e încrezător că naționala antrenată de Mircea Lucescu se poate califica la Mondial, la fel ca Italia.

„Împărtăşim aceleaşi emoţii, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dar obiectivul e să fim aici anul viitor. Cu o mentalitate bună, vom fi aici.

M-am întâlnit cu Montella, selecţionerul Turciei, seara trecută, e îngrijorat şi el. Va fi o mare provocare pentru ambele naţionale, deci succes!

România a avut mereu o şcoală excelentă de jucători, de campioni, dar va reveni, ne vom reveni împreună ”, a declarat Alessandro Del Piero pentru as.ro.

Echipa care va câștiga va juca finala barajului, în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie 2026.

De cealaltă parte, Italia va juca semifinala barajului cu Irlanda de Nord. Dacă va câștiga, „Squadra Azzurra” va întâlni, în deplasare, învingătoarea dintre Țara Galilor și Bosnia.

91 de meciuri și 27 de goluri a reușit Alessandro Del Piero pentru Italia

S-au stabilit grupele Campionatului Mondial

România face parte din ruta C în barajul pentru calificarea la turneul final, în timp ce Italia face parte din ruta A.

Dacă vor câștiga cele două meciuri, atunci „tricolorii” vor fi în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

În cazul în care și Italia se va califica, atunci naționala pregătită de Gennaro Gattuso se va afla în grupa B, alături de Canada, Qatar și Elveția.

Cum arată grupele Campionatului Mondial din 2026:

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

