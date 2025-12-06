Are încredere în România  Alessandro Del Piero e convins că „tricolorii” pot obține calificarea la Mondial: „O școală de campioni”
Alessandro Del Piero. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Are încredere în România Alessandro Del Piero e convins că „tricolorii" pot obține calificarea la Mondial: „O școală de campioni"

George Neagu
Publicat: 06.12.2025, ora 09:48
Actualizat: 06.12.2025, ora 09:50
  • Alessandro Del Piero (51 de ani), fost mare atacant italian, e încrezător că România poate obține calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
  • Jucătorul cu peste 300 de goluri în carieră își dorește ca Italia să treacă și ea de baraj și să se califice la turneul final.

România și Italia vor juca la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Pe 26 martie 2026, „tricolorii” se vor duela cu Turcia în semifinale, în timp ce naționala pregătită de Gennaro Gattuso va întâlni Irlanda de Nord.

Alessandro Del Piero, despre România și Italia: „Ne vom reveni împreună”

Alessandro Del Piero a transmis că s-a întâlnit cu Vincenzo Montella, selecţionerul Turciei, care i-a spus că este îngrijorat cu privire la duelul de anul viitor cu România.

Cu toate acestea, fostul internațional italian e încrezător că naționala antrenată de Mircea Lucescu se poate califica la Mondial, la fel ca Italia.

„Împărtăşim aceleaşi emoţii, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dar obiectivul e să fim aici anul viitor. Cu o mentalitate bună, vom fi aici.

M-am întâlnit cu Montella, selecţionerul Turciei, seara trecută, e îngrijorat şi el. Va fi o mare provocare pentru ambele naţionale, deci succes!

România a avut mereu o şcoală excelentă de jucători, de campioni, dar va reveni, ne vom reveni împreună”, a declarat Alessandro Del Piero pentru as.ro.

România o va întâlni pe Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Meciul va avea loc pe 26 martie 2026.

Echipa care va câștiga va juca finala barajului, în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie 2026.

De cealaltă parte, Italia va juca semifinala barajului cu Irlanda de Nord. Dacă va câștiga, „Squadra Azzurra” va întâlni, în deplasare, învingătoarea dintre Țara Galilor și Bosnia.

91 de meciuri
și 27 de goluri a reușit Alessandro Del Piero pentru Italia

S-au stabilit grupele Campionatului Mondial

România face parte din ruta C în barajul pentru calificarea la turneul final, în timp ce Italia face parte din ruta A.

Dacă vor câștiga cele două meciuri, atunci „tricolorii” vor fi în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

În cazul în care și Italia se va califica, atunci naționala pregătită de Gennaro Gattuso se va afla în grupa B, alături de Canada, Qatar și Elveția.

Cum arată grupele Campionatului Mondial din 2026:

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudEuropa AMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
Europa DElvețiaScoțiaEuropa C / România
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșEuropa BIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaBaraj 1Croația
Baraj 2AustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama
  • Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia
  • Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania
  • Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo
  • Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord
  • Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie
  • Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

