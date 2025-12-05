Răspuns oficial în cazul Duarte Firma de avocatură a fotbalistului contraatacă în scandalul cu Ujpest: „Umilitor! Inventează fapte”

Firma de avocatură care îl reprezintă pe Andre Duarte (28 de ani), noul fundaș al celor de la FCSB, a venit cu o replică oficială în scandalul dintre fotbalist și fostul său club, Ujpest.

Andre Duarte a fost prezentat oficial de campioana României chiar pe 1 decembrie, însă maghiarii de la Ujpest au contestat rapid mutarea.

Clubul din Ungaria a emis ulterior un comunicat prin care susținea că despărțirea jucătorului de echipă nu a fost făcută în mod legal, solicitând chiar și despăgubiri.

Avocatul lui Andre Duarte: „Ujpest a creat fapte false”

În urma acțiunii celor de la Ujpest, firma angajată de fotbalistul portughez susține că maghiarii nu și-au respectat prevederile contractuale, au adus în discuție fapte false legate de Duarte și l-a pus pe acesta inclusiv în situații „umilitoare”.

„Ca răspuns la declarația emisă de clubul Újpest FC, este oportun să menționăm că acuzația conform căreia clubul a încercat să rezolve orice problemă legată de jucătorul André Duarte nu corespunde faptelor reale și concrete din sfera acestui litigiu. Comportamentul adoptat de club a fost deliberat, persistent și nu a suferit niciodată vreo rectificare. Dimpotrivă, clubul a ales chiar să inventeze evenimente, despre care știe că nu corespund adevărului, cum ar fi un presupus weekend la Viena pe care l-ar fi oferit jucătorului pentru ca acesta să se poată recupera psihic.

Adevărul este că jucătorul a fost eliminat definitiv din prima echipă, printr-o decizie a structurii consiliului de administrație, nejustificată, și trimis la antrenamente cu echipa a doua, compusă exclusiv din sportivi amatori, în majoritate studenți, care nu sunt înregistrați ca fotbaliști profesioniști.

Ședințele au fost conduse de antrenori externi structurii tehnice a primei echipe și care au sărit de la unele echipe la altele în funcție de propriile interese, situație care nu a îndeplinit minimal cerințele necesare pentru menținerea formei și pregătirii competitive a unui sportiv profesionist.

În același timp, clubul a scos toate obiectele personale ale jucătorului din dulapul său, i-a așezat obiectele personale în cutii, la recepția clubului și a eliminat orice referire la identitatea sa din vestiarul primei echipe, inclusiv numele și numărul de telefon.

A fost o excomunicare profesională, fizică și logistică. A fost un act conștient, planificat și menit să transmită un mesaj neechivoc de îndepărtare, în ciuda faptului că jucătorul era legat de un contract de muncă sportiv valabil, îndeplinindu-și pe deplin toate obligațiile profesionale și fără niciun cazier disciplinar care să justifice o astfel de conduită.

În această perioadă în care a rămas separat de prima echipă, jucătorul a trimis diverse comunicări formale clubului. A solicitat în repetate rânduri reintegrarea în prima echipă. A solicitat un tratament echitabil. A identificat, în mod concret, deficiențe materiale în sesiunile de antrenament, incompatibile cu practica profesională, și a solicitat regularizarea condițiilor de bază care să-i permită să lucreze în siguranță și cu demnitate.

Niciuna dintre aceste chestiuni nu a primit un răspuns util sau de bună-credință. Clubul s-a limitat la tăcere cu privire la acestea, evitând să se pronunțe asupra fondului plângerilor și refuzând să prezinte vreo propunere credibilă de soluție. A răspuns în câteva rânduri cu argumente create artificial, de natură generică și inofensivă.

Sugestia, făcută acum public, că ar fi existat un efort de dialog nu își găsește niciun suport în realitatea documentară. Nu au existat întâlniri, nici propuneri formale, nici vreo abordare care ar putea fi calificată drept o încercare serioasă de rezolvare. Contextul ulterior a fost marcat de omisiune, indiferență și menținerea unui tratament care l-a izolat și l-a prejudiciat pe jucător, afectându-i cariera și integritatea profesională, ceea ce l-a determinat să-și spele singur hainele de antrenament în spălătorii publice și să le usuce pentru a avea haine pentru următoarea sesiune de antrenament. Umilitor.

Singura persoană prejudiciată în această situație a fost André Duarte. Rezilierea contractului a fost exercitată strict în temeiul drepturilor conferite de Regulamentul FIFA privind Statutul și Transferul Jucătorilor, în special în regulile care protejează jucătorul atunci când continuarea raportului de muncă devine nesustenabilă din motive imputabile clubului angajator. Problema este, în acest moment, supusă organelor competente de soluționare a litigiilor FIFA, unde faptele au fost prezentate în detaliu și susținute de dovezi documentare, inclusiv comunicări formale, înregistrări de antrenamente și elemente probatorii suplimentare.

Újpest FC poate prezenta public interpretarea pe care o consideră convenabilă, dar probele conținute în dosar relevă o realitate diferită. Clubul nu a asigurat condiții compatibile cu statutul profesional al sportivului, nu a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale și nu a acționat cu transparența impusă de ordinea juridică sportivă”, a transmis firma de avocatură, printr-un comunicat.

Cifrele lui Andre Duarte

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

Andre Duarte a jucat de două ori împotriva celor de la FCSB în sezonul 2022-2023: în etapa #3, când partida s-a terminat 1-1, și în etapa #18, când echipa sa a pierdut cu 2-0.

