Planurile lui Becali Dezvăluiri despre transferurile pregătite de patronul FCSB: „Pe pozițiile astea”

- Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit ce transferuri vrea să realizeze patronul Gigi Becali (68 de ani) la formația roș-albastră.
Deși FCSB a învins-o sâmbătă pe Oțelul (1-0), Gigi Becali nu a fost mulțumit de jocul echipei lui Laurențiu Reghecampf și a anunțat că va mai aduce noi jucători în mercato de iarnă.
Mihai Stoica, despre dorința lui Becali: „Vrea 4 sau 5 jucători”
Mihai Stoica a dezvăluit ce posturi va încerca FCSB să acopere.
„Gigi a zis că vrea să ia un număr 6 (n.r. - mijlocaș defensiv), un atacant lateral dreapta, unul stânga, un număr 10 (n.r. - mijlocaș ofensiv, coordonator de joc) și un atacant.
Deci vrea 4 sau 5 jucători. Asta, pe parcurs, vedem, pentru că eu am mare încredere în Meriton Korenica. Din 4-5 poate vor rămâne 3, chiar 2-3, deci rămâne de văzut.
Momentan asta gândește Gigi și asta vrea, pe pozițiile astea”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
Galerie foto (25 imagini)
FCSB a efectuat mai multe transferuri în această vară, printre care se numără Luca Stancu, Arnold Garita, Eddy Gnahore, Dylan Batubinsika, Ronny Labonne și Aymen Boutoutaou.
În septembrie, roș-albaștrii i-au mai adus pe Karlo Muhar, Meriton Korenica și Denis Drăguș.
Gigi Becali: „Ce să facă Reghe?”
Gigi Becali, care a fost prezent la meciul cu Oțelul, a anunțat sâmbătă că va mai face transferuri la FCSB.
„Reghe a făcut bine, am văzut agresivitate. Ne trebuie jucători, ce să facă Reghe? N-ai ce să faci, dacă nu ai cu ce, nu ai ce să faci.
Știi ce poate să facă Reghe? Ce a făcut și Gică (n.r. - Hagi, la națională), dacă nu are valoare echipă, ce poate să facă? N-ai benzi, n-ai număr 10… Hai că 10 l-am avut pe Cisotti. N-ai atacant.
Ce să poată să facă? Lasă că iau eu acum, în iarnă, și gata. Să dea Dumnezeu să putem să o ținem așa, la nivelul ăsta. Degeaba spune Reghe, cu echipa asta n-ai cum să ieși pe locul 1. N-ai cu cine!
Vine Drăguș, vine și Boutoutaou, că el spune că e de Champions League, mie nu mi-a plăcut, dar el zice că da. Și e posibil să avem cât de cât valoare, dar aduc eu jucători acum”, a declarat Gigi Becali la finalul meciului.