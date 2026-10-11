Rămâne Reghe pe bancă? Când se va lua decizia finală în privința antrenorului de la FCSB. Explicația lui Mihai Stoica +25 foto
Laurențiu Reghecampf
Superliga

Rămâne Reghe pe bancă? Când se va lua decizia finală în privința antrenorului de la FCSB. Explicația lui Mihai Stoica

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 19:35
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat când va fi luată o decizie finală în privința dreptului lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) de a sta pe banca roș-albaștrilor.
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Antrenorul FCSB a fost înregistrat la LPF chiar înaintea meciului cu Oțelul (1-0), acesta primind provizoriu dreptul de a conduce echipa de la marginea terenului.

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Mihai Stoica, despre situația lui Reghecampf: „Noi avem dovada plății”

Mihai Stoica a anunțat când se va lua decizia finală privind situația lui Laurențiu Reghecampf:

„Pentru ca să fie o hotărâre definitivă că el are dreptul să stea pe bancă, trebuie să se pronunțe o instanță fotbalistică, o comisie.

Și comisia abia miercuri, pe 14, într-o zi importantă pentru România, când este pomenită Cuvioasa Parascheva, se va pronunța. Acum a avut o dispensă pentru meciul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Întrebat dacă ar putea exista probleme legate de dreptul antrenorului de la FCSB de a sta pe bancă la următoarele meciuri, Mihai Stoica a răspuns:

Nu, nu, pentru că s-a achitat datoria, e totul ok. Se va ratifica. Nu știu absolut nimic de Craiova, dacă a mai făcut vreun demers.

S-a achitat suma integral. Nu știu ce ar putea să fie, ce răsturnare ar putea să fie. Noi avem dovada plății”, a mai completat oficialul.

După despărțirea tehnicianului de U Craiova, în toamna anului 2023, între Reghecampf și clubul patronat de Mihai Rotaru a rămas un litigiu privind obligațiile financiare asumate la rezilierea contractului.

În acest context, au fost vehiculate sume restante de 150.000 de euro, la care Universitatea Craiova a solicitat și penalități de 17.000 de euro.

Clubul oltean a făcut demersuri la comisiile FRF, dar problema a fost rezolvată de FCSB, iar datoria a fost achitată.

VIDEO. Stoian a marcat unicul gol al „noii” FCSB în meciul cu Oțelul

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Mihai Stoica Laurentiu Reghecampf liga 1 lpf fcsb
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