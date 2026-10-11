Rămâne Reghe pe bancă? Când se va lua decizia finală în privința antrenorului de la FCSB. Explicația lui Mihai Stoica

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat când va fi luată o decizie finală în privința dreptului lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) de a sta pe banca roș-albaștrilor.

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Antrenorul FCSB a fost înregistrat la LPF chiar înaintea meciului cu Oțelul (1-0), acesta primind provizoriu dreptul de a conduce echipa de la marginea terenului.

Mihai Stoica, despre situația lui Reghecampf: „Noi avem dovada plății”

Mihai Stoica a anunțat când se va lua decizia finală privind situația lui Laurențiu Reghecampf:

„Pentru ca să fie o hotărâre definitivă că el are dreptul să stea pe bancă, trebuie să se pronunțe o instanță fotbalistică, o comisie.

Și comisia abia miercuri, pe 14, într-o zi importantă pentru România, când este pomenită Cuvioasa Parascheva, se va pronunța. Acum a avut o dispensă pentru meciul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Întrebat dacă ar putea exista probleme legate de dreptul antrenorului de la FCSB de a sta pe bancă la următoarele meciuri, Mihai Stoica a răspuns:

„Nu, nu, pentru că s-a achitat datoria, e totul ok. Se va ratifica. Nu știu absolut nimic de Craiova, dacă a mai făcut vreun demers.

S-a achitat suma integral. Nu știu ce ar putea să fie, ce răsturnare ar putea să fie. Noi avem dovada plății”, a mai completat oficialul.

După despărțirea tehnicianului de U Craiova, în toamna anului 2023, între Reghecampf și clubul patronat de Mihai Rotaru a rămas un litigiu privind obligațiile financiare asumate la rezilierea contractului.

În acest context, au fost vehiculate sume restante de 150.000 de euro, la care Universitatea Craiova a solicitat și penalități de 17.000 de euro.

Clubul oltean a făcut demersuri la comisiile FRF, dar problema a fost rezolvată de FCSB, iar datoria a fost achitată.

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