„Am niște mesaje păstrate”  MM Stoica îi răspunde lui Ianis Zicu, după ce antrenorul l-a acuzat de ipocrizie +51 foto
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Am niște mesaje păstrate” MM Stoica îi răspunde lui Ianis Zicu, după ce antrenorul l-a acuzat de ipocrizie

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 21:00
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a răspuns atacului lansat de Ianis Zicu (42 de ani).
  • Antrenorul de la Metaloglobus l-a acuzat de „ipocrizie” , în contextul negocierilor purtate cu Gigi Becali (68 de ani) pentru banca roș-albaștrilor.
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Zicu a fost una dintre variantele luate în calcul de Becali pentru înlocuirea lui Marius Baciu. Patronul FCSB a discutat cu fostul internațional, însă mutarea nu s-a mai realizat după ce galeria s-a opus.

Mihai Stoica a reamintit recent cuvintele din trecut ale lui Zicu, care se vedea „incompatibil” cu Becali.

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Mihai Stoica îi răspunde lui Zicu: „Dacă discutăm de ipocrizie...”

După ce varianta FCSB a căzut, Zicu a publicat un mesaj amplu în care l-a criticat pe Mihai Stoica.

Zicu l-a acuzat pe Stoica de ipocrizie și a amintit că acesta spusese în trecut că mai degrabă ar sta „într-o cutie de carton” decât să mai lucreze cu Gigi Becali, pentru ca ulterior să revină la FCSB.

În mesajul publicat luni, el a insistat că oamenii își pot schimba opiniile și că nu consideră normal să rămână „prizonierul” unei declarații făcute în trecut.

Ce am făcut eu? Că nu știu ce am făcut. Am spus că a dat declarația asta, nu am comentat-o în niciun fel, nu l-am atacat cu nimic. Aia cu cutia de carton era duelul meu al declarațiilor de atunci (n.r. - cu Gigi Becali) și nu știam ce să mai spunem despre celălalt. Mă gândeam că asta o să îl doară foarte tare. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB, la Prima Sport

Oficialul FCSB a continuat apoi cu o replică în care a vorbit despre „ipocrizie”, fără să spună direct că se referă la Zicu.

„Dacă discutăm de ipocrizie, ipocrizie este când rogi un prieten, amic, apropiat, să te ajute să îți negociezi un contract și să declare că te vrea la echipa lui.”

Întrebat dacă Zicu ar fi rugat pe cineva să-l ajute să ajungă la FCSB, Stoica nu a confirmat.

Stai puțin, eu am niște mesaje păstrate, cum au unii colecții de timbre, de monede, eu am de mesaje. Sunt un fel de CNSAS (n.r. - Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității) al fotbalului”, a mai transmis

Apoi a precizat: „Nu știu, zic în general”.

Stoica spune că Becali chiar voia să-l numească pe Zicu

Mihai Stoica a mai dezvăluit că Gigi Becali ar fi fost hotărât să meargă mai departe cu varianta Ianis Zicu și că patronul s-a supărat după ce subiectul declarației despre „incompatibilitate” a fost readus în discuție.

„Eu, dacă e să regret că am spus chestia asta, o fac pentru că Gigi s-a supărat. Gigi a considerat afront chestia asta, pentru că el voia să îl pună și mai departe...”

Întrebat dacă Becali chiar intenționa să-l numească antrenor, Stoica a răspuns: „Absolut”.

Nu știu cum a ajuns Gigi să vorbească cu Zicu. Nu cred că ar trebui să fac anchetă Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului

Mihai Stoica: „Nu contează neapărat trecutul”

Stoica a încercat să se delimiteze și de ideea că Zicu nu ar fi fost potrivit pentru FCSB din cauza trecutului său dinamovist.

„Și eu sunt de părere că nu contează neapărat trecutul. Dacă ajungea Claudiu Niculescu să vină antrenor la noi, nu aveam nicio problemă cu asta. Nu știu dacă aveau suporterii, nu am idee, normal că trebuie consultați”, a mai spus aceasta.

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Oficialul FCSB a explicat apoi ce criterii consideră importante pentru alegerea unui antrenor.

„Filosofia mea e următoarea: dacă un antrenor a produs rezultate, ca Florin Maxim, Reghe cu Chiajna, Bogdan Andone la Pitești a făcut o minune.

Că ai promovat cu o echipă, Zicu a făcut o chestie extraordinară că a promovat cu Metaloglobus, o chestie ieșită din comun. La Farul a fost la un pas de o contraperformanță (n.r. - retrogradarea)

Dacă reușești să ajungi la Gigi, vorbești și îl impresionezi, poți să fii antrenor, eu nu am nicio problemă. Dacă nu ești antrenor care să fi făcut rezultate mari, măcar să fi fost o fostă glorie a Stelei. Marius Baciu a fost căpitanul echipei Steaua, Mirel Rădoi la fel”, a mai spus oficialul FCSB-ului.

Eu țin minte un interviu larg al lui Zicu în care spunea că este incompatibil cu Gigi Becali. Înainte de discuția decisivă pe care Gigi a avut-o cu Gheorghe Mustață, a mai fost și o discuție scurtă pe care a avut-o cu mine. Am spus doar atât: «Te rog frumos, înainte de a lua o decizie și de a anunța-o, sună-l și pe Mustață Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului

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