„A zis că e incompatibil cu Gigi” Mihai Stoica, despre antrenorul contactat de Becali pentru a-l înlocui pe Baciu

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a ironizat pe Ianis Zicu (42 de ani).

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La finalul derby-ului cu Dinamo, pierdut cu scorul de 1-2, Gigi Becali a anunțat inițial că Marius Baciu (51 de ani) lua în calcul să demisioneze din funcția de antrenor al roș-albaștrilor.

Ulterior, după o discuție cu galeria, patronul de la FCSB s-a răzgândit și i-a mai dat acestuia o șansă.

Mihai Stoica, despre Ianis Zicu: „A zis că e incompatibil cu Gigi”

Becali a recunoscut că l-a contactat pe Ianis Zicu pentru a prelua echipa, însă suporterii n-au fost de acord cu acest aspect.

„Baciu mai are două meciuri, să vedem ce se întâmplă. Eu găsisem înlocuitor, dar nu-l pun dacă nu vrea galeria. Da, Ianis Zicu era. Vorbisem cu el și venea. Vă spun adevărul.

Vorbisem cu Ianis înainte. Stabilisem să vină luni. Acum, îmi pare rău și de Ianis. Dacă galeria a zis că am făcut echipă tare și că Baciu e stelist și să-i mai dau o șansă, fac ca ei”, a declarat Becali.

Mihai Stoica a comentat și el acest subiect și a amintit de o declarație făcută de tehnicianul în vârstă de 42 de ani în 2025, pe vremea când era antrenor la Farul.

„Eu țin minte un interviu larg al lui Zicu în care spunea că este incompatibil cu Gigi Becali.

Înainte de discuția decisivă pe care Gigi a avut-o cu Gheorghe Mustață, a mai fost și o discuție scurtă pe care a avut-o cu mine. Eu l-am rugat să-l sune pe Gheorghe Mustață.

Am spus doar atât: «Te rog frumos, înainte de a lua o decizie și de a anunța-o, sună-l și pe Mustață»”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

În prezent, Ianis Zicu este antrenor la Metaloglobus, în Liga 2. A promovat alături de bucureșteni în Superliga în 2025, iar apoi a preluat-o pe Farul.

De-a lungul carierei, fostul atacant a mai antrenat FC Voluntari U18 și Concordia Chiajna.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

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