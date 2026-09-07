„Dovadă clară de ipocrizie” Ianis Zicu, atac dur după declarațiile lui Mihai Stoica: „Atunci nu i se părea o problemă”

Ianis Zicu (42 de ani) a oferit o reacție amplă după ultimele declarații făcute de Mihai Stoica, în privința unei posibile sosiri a acestuia la FCSB.

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Fostul tehnician al Farului, acum la Metalogobus, a fost contactat de Gigi Becali, acesta văzându-l drept o variantă pentru înlocuirea lui Marius Baciu, însă patronul a transmis că galeria s-a opus, în timp ce Stoica a reamintit cuvintele din trecut ale lui Zicu, care se vedea „incompatibil” cu Becali.

Ianis Zicu: „Mi se pare o dovadă clară de ipocrizie”

Acum, antrenorul a confirmat discuțiile avute cu Gigi Becali și susține că Mihai Stoica dă dovadă de ipocrizie, având în vedere că inclusiv el a declarat că nu va mai lucra cu patronul de la FCSB după despărțirea din 2009, însă tot a revenit la club.

„Deși am fost sunat încontinuu ieri, am ales să nu răspund imediat, din respect pentru domnul Becali și pentru că, de când mă știu, am încercat să stau departe de conflictele inutile și de scandalurile purtate prin presă. Dar uneori tăcerea și decența pot fi confundate cu slăbiciunea. Și cred că aici este cazul să clarific câteva lucruri.

Pentru mine este, evident, o onoare și o validare profesională faptul că domnul Becali s-a gândit la mine pentru a antrena o echipă mare precum FCSB și îi mulțumesc pentru asta.

Da, mi-am amintit imediat declarația făcută în trecut și probabil că abia acum am înțeles cu adevărat expresia «niciodată să nu spui niciodată». Îmi asum declarațiile făcute. Nu încerc să mă scuz și nici să fug de responsabilitatea propriilor cuvinte.

Dar nu consider că a-ți reevalua o poziție înseamnă să renunți la principii. Dimpotrivă, cred că maturitatea înseamnă și să nu devii prizonierul unei afirmații făcute cândva doar pentru a demonstra, cu orice preț, că ai fost consecvent.

Ca fost jucător, înțeleg foarte bine ce înseamnă apartenența, rivalitatea și loialitatea față de un club. Tocmai de aceea înțeleg și reacția suporterilor și o respect.

Dar astăzi sunt antrenor, iar responsabilitatea mea este ca, în fiecare loc în care am șansa să lucrez, să fiu dedicat 100% clubului, jucătorilor și obiectivelor sale. Nu pe jumătate, nu cu trecutul într-o parte și prezentul în cealaltă, ci TRUP ȘI SUFLET PENTRU ECHIPA PE CARE O ANTRENEZ ÎN ACEL MOMENT.

În schimb, intervenția lui Mihai Stoica, recunosc, m-a surprins din două motive. Primul este că, în 2011–2012, când eram jucător, Mihai Stoica m-a sunat pentru a mă aduce la Steaua. La acel moment nu i se părea o problemă faptul că eu jucasem pentru Dinamo și Rapid.

Al doilea este că, în 2009, Mihai Stoica declara:

«CU BECALI NU O SĂ MAI LUCREZ NICIODATĂ, LA NICIO ECHIPĂ» și «MAI BINE LOCUIESC ÎNTR-O CUTIE DE CARTON DECÂT SĂ AM NENOROCIREA SĂ LUCREZ ALĂTURI DE BECALI».

Ulterior, s-a întors și a lucrat din nou alături de domnul Becali. Nu îl condamn absolut deloc pentru că și-a schimbat părerea. Așa cum am spus, cred că este normal ca, de-a lungul vieții, anumite perspective să se schimbe.

Dar mi se pare o dovadă clară de ipocrizie să ataci pe cineva fix pentru aceeași greșeală de care tu ești, poate, chiar mai vinovat.

Nu vreau să transform această situație într-un război cu Mihai Stoica și nici nu mă interesează să câștig un duel al declarațiilor. Dar nici nu mi s-ar părea corect față de mine să tac atunci când sunt judecat cu o măsură care nu se aplică și celorlalți.

Sper să încheiem aici această discuție și să ne ocupăm fiecare de ceea ce ar trebui să ne intereseze cu adevărat: fotbalul și binele echipelor pentru care lucrăm”, a transmis Ianis Zicu, printr-un comunicat.

Ianis Zicu: „Șansele de a fi fost lăsat să îmi fac meseria liniștit ar fi fost, probabil, foarte mici”

În finalul comunicatului, Zicu a transmis că intervenția lui Mihai Stoica l-a făcut să înțeleagă că nu și-ar fi putut face meseria la FCSB așa cum își dorește:

„P.S. Știind cât de multi îmi doresc să demonstrez ca antrenor ceea ce nu am reușit să fac atunci când eram jucător, cred că aș fi reușit să câștig încrederea suporterilor FCSB. (mai ales că avem chiar un exemplu recent: Costel Gâlcă, fost jucător important al Stelei, care a antrenat Rapid, iar suporterii rapidiști i-au dat șansa să își facă meseria de antrenor).

Cred că aș fi reușit să comunic foarte bine și cu domnul Becali. Însă, înțelegând acum mai bine mesajul indirect transmis de Mihai Stoica, îmi este mult mai clar că șansele de a fi fost lăsat să îmi fac meseria liniștit, ar fi fost, probabil, foarte mici.

Și, cu această ocazie, am înțeles mai bine și adevărul unei alte expresii: «PÂNĂ LA DUMNEZEU TE MĂNÂNCĂ SFINȚII»”.

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