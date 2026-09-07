„Dovadă clară de ipocrizie” Ianis Zicu, atac dur după declarațiile lui Mihai Stoica: „Atunci nu i se părea o problemă”
Ianis Zicu. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Dovadă clară de ipocrizie” Ianis Zicu, atac dur după declarațiile lui Mihai Stoica: „Atunci nu i se părea o problemă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 18:47
  • Ianis Zicu (42 de ani) a oferit o reacție amplă după ultimele declarații făcute de Mihai Stoica, în privința unei posibile sosiri a acestuia la FCSB.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul tehnician al Farului, acum la Metalogobus, a fost contactat de Gigi Becali, acesta văzându-l drept o variantă pentru înlocuirea lui Marius Baciu, însă patronul a transmis că galeria s-a opus, în timp ce Stoica a reamintit cuvintele din trecut ale lui Zicu, care se vedea „incompatibil” cu Becali.

Mbappe, ca Ronaldo VIDEO: Gestul făcut de starul lui Real Madrid, înaintea meciului cu Inter din Liga Campionilor
Citește și
Mbappe, ca Ronaldo VIDEO: Gestul făcut de starul lui Real Madrid, înaintea meciului cu Inter din Liga Campionilor
Citește mai mult
Mbappe, ca Ronaldo VIDEO: Gestul făcut de starul lui Real Madrid, înaintea meciului cu Inter din Liga Campionilor

Ianis Zicu: „Mi se pare o dovadă clară de ipocrizie”

Acum, antrenorul a confirmat discuțiile avute cu Gigi Becali și susține că Mihai Stoica dă dovadă de ipocrizie, având în vedere că inclusiv el a declarat că nu va mai lucra cu patronul de la FCSB după despărțirea din 2009, însă tot a revenit la club.

„Deși am fost sunat încontinuu ieri, am ales să nu răspund imediat, din respect pentru domnul Becali și pentru că, de când mă știu, am încercat să stau departe de conflictele inutile și de scandalurile purtate prin presă. Dar uneori tăcerea și decența pot fi confundate cu slăbiciunea. Și cred că aici este cazul să clarific câteva lucruri.

Pentru mine este, evident, o onoare și o validare profesională faptul că domnul Becali s-a gândit la mine pentru a antrena o echipă mare precum FCSB și îi mulțumesc pentru asta.

Da, mi-am amintit imediat declarația făcută în trecut și probabil că abia acum am înțeles cu adevărat expresia «niciodată să nu spui niciodată». Îmi asum declarațiile făcute. Nu încerc să mă scuz și nici să fug de responsabilitatea propriilor cuvinte.

Dar nu consider că a-ți reevalua o poziție înseamnă să renunți la principii. Dimpotrivă, cred că maturitatea înseamnă și să nu devii prizonierul unei afirmații făcute cândva doar pentru a demonstra, cu orice preț, că ai fost consecvent.

Ca fost jucător, înțeleg foarte bine ce înseamnă apartenența, rivalitatea și loialitatea față de un club. Tocmai de aceea înțeleg și reacția suporterilor și o respect.

Dar astăzi sunt antrenor, iar responsabilitatea mea este ca, în fiecare loc în care am șansa să lucrez, să fiu dedicat 100% clubului, jucătorilor și obiectivelor sale. Nu pe jumătate, nu cu trecutul într-o parte și prezentul în cealaltă, ci TRUP ȘI SUFLET PENTRU ECHIPA PE CARE O ANTRENEZ ÎN ACEL MOMENT.

În schimb, intervenția lui Mihai Stoica, recunosc, m-a surprins din două motive. Primul este că, în 2011–2012, când eram jucător, Mihai Stoica m-a sunat pentru a mă aduce la Steaua. La acel moment nu i se părea o problemă faptul că eu jucasem pentru Dinamo și Rapid.

Al doilea este că, în 2009, Mihai Stoica declara:
«CU BECALI NU O SĂ MAI LUCREZ NICIODATĂ, LA NICIO ECHIPĂ» și «MAI BINE LOCUIESC ÎNTR-O CUTIE DE CARTON DECÂT SĂ AM NENOROCIREA SĂ LUCREZ ALĂTURI DE BECALI».

Ulterior, s-a întors și a lucrat din nou alături de domnul Becali. Nu îl condamn absolut deloc pentru că și-a schimbat părerea. Așa cum am spus, cred că este normal ca, de-a lungul vieții, anumite perspective să se schimbe.
Dar mi se pare o dovadă clară de ipocrizie să ataci pe cineva fix pentru aceeași greșeală de care tu ești, poate, chiar mai vinovat.

Nu vreau să transform această situație într-un război cu Mihai Stoica și nici nu mă interesează să câștig un duel al declarațiilor. Dar nici nu mi s-ar părea corect față de mine să tac atunci când sunt judecat cu o măsură care nu se aplică și celorlalți.

Sper să încheiem aici această discuție și să ne ocupăm fiecare de ceea ce ar trebui să ne intereseze cu adevărat: fotbalul și binele echipelor pentru care lucrăm”, a transmis Ianis Zicu, printr-un comunicat.

Ianis Zicu: „Șansele de a fi fost lăsat să îmi fac meseria liniștit ar fi fost, probabil, foarte mici”

În finalul comunicatului, Zicu a transmis că intervenția lui Mihai Stoica l-a făcut să înțeleagă că nu și-ar fi putut face meseria la FCSB așa cum își dorește:

„P.S. Știind cât de multi îmi doresc să demonstrez ca antrenor ceea ce nu am reușit să fac atunci când eram jucător, cred că aș fi reușit să câștig încrederea suporterilor FCSB. (mai ales că avem chiar un exemplu recent: Costel Gâlcă, fost jucător important al Stelei, care a antrenat Rapid, iar suporterii rapidiști i-au dat șansa să își facă meseria de antrenor).

Cred că aș fi reușit să comunic foarte bine și cu domnul Becali. Însă, înțelegând acum mai bine mesajul indirect transmis de Mihai Stoica, îmi este mult mai clar că șansele de a fi fost lăsat să îmi fac meseria liniștit, ar fi fost, probabil, foarte mici.

Și, cu această ocazie, am înțeles mai bine și adevărul unei alte expresii: «PÂNĂ LA DUMNEZEU TE MĂNÂNCĂ SFINȚII»”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
antrenor gigi becali Mihai Stoica Ianis Zicu fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
„M-a mirat” Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB: „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
„M-a mirat”  Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB:  „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
21:18
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani!
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani! 
21:56
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor + Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor +  Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
21:39
Chivu, asemănat cu Mourinho Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Chivu, asemănat cu Mourinho  Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Campionate
18:30
Balonul de Aur Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Citește mai mult
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Stranieri
19:36
Ianis Hagi pleacă din Turcia Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Citește mai mult
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Superliga
18:10
„Vor primi banii la zi” Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Citește mai mult
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
B365
02:00
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
Citește mai mult
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31

Echipe/Competiții

fcsb 111 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 39 rapid 18 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share