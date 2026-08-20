„Mă lasă rece” MM Stoica îi ironizează pe dinamoviști la 10 ani de la farsa de la FCSB - Manchester City: „Eu sărbătoresc semifinala UEFA, nu farse”
Farsa fanilor dinamoviști la meciul FCSB - Manchester City/ Foto: Hotnews.ro
Liga Campionilor

„Mă lasă rece” MM Stoica îi ironizează pe dinamoviști la 10 ani de la farsa de la FCSB - Manchester City: „Eu sărbătoresc semifinala UEFA, nu farse”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 21:30
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 21:59
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA al FCSB, i-a ironizat pe fanii lui Dinamo la 10 ani de la una dintre cele mai mari farse din istoria fotbalului românesc.
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Pe 16 august 2016, FCSB o întâlnea pe Manchester City în meciul tur din play-off-ul Ligii Campionilor, disputat pe Arena Națională.

Suporterii de la Tribuna a II-a au primit veste înaintea partidei pentru a le îmbrăca și a forma un mesaj, însă surpriză. În locul unei scenografii pentru favoriți, a apărut textul: „Doar Dinamo București”.

Totul a fost posibil grație unei farse făcute de câțiva suporteri. Aceștia s-au dat drept fani ai roș-albaștrilor care voiau să facă o scenografie pentru 30 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua.

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Mihai Stoica, ironii la adresa fanilor lui Dinamo: „Să sărbătorești o glumă?”

Imaginile au făcut înconjurul lumii și au ajuns inclusiv în presa internațională, iar suporterii dinamoviști marchează în fiecare an aniversarea uneia dintre cele mai cunoscute farse din fotbalul românesc.

Președintele CA de la FCSB i-a ironizat pe fanii rivalei și i-a sfătuit să sărbătorească rezultatele și performanțele formației pe care o susțin.

„Pe mine m-a lăsat rece. Eu eram disperat să se termine meciul mai repede, să nu ne încarce City. Erau prea buni. Știi care e ironia? Să sărbătorești o glumă? Dacă îmi făceau mie o farsă, hai să zicem.

Noi jucam cu echipa care era antrenată de Guardiola. Jucam în play-off-ul Champions League. Să sărbătorești o glumă? Mi se pare degradant.

Au fost la Vali Argăseală și au spus că vor să facă o coregrafie. Noi eram ocupați cu organizarea. Am zis să facă ce vor. Au fost și la Gigi.

Eu sărbătoresc alte lucruri. Acum 20 de ani am jucat semifinala Cupei UEFA. Asta sărbătoresc eu”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Foto: Hotnews.ro Foto: Hotnews.ro
Foto: Hotnews.ro

FCSB a fost învinsă fără drept de apel de Manchester City, scor 5-0. Rezultatul putea fi mult mai aspru. „Cetățenii” au ratat și două penalty-uri, prin Sergio Aguero.

Formația antrenată la acea vreme de Pep Guardiola s-a impus și în retur, scor 1-0.

Ulterior, roș-albaștrii au mers în Europa League, dar s-au oprit încă din faza grupelor.

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