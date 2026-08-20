Atacantul Arnold Garita (31 de ani) a transmis un prim mesaj după ce a fost prezentat oficial, joi, de FCSB.

a transmis un prim mesaj după ce a fost prezentat oficial, joi, de FCSB. Camerunezul a efectuat și primul antrenament la noua sa echipă.

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Garita vine de la Shenzhen Juniors, iar înțelegerea cu FCSB este valabilă până la finalul lui 2026, când îi expiră și contractul cu formația din China.

O eventuală continuare la gruparea roș-albastră va putea fi discutată ulterior.

VIDEO. Arnold Garita, primul mesaj și antrenament după ce a fost prezentat de FCSB

La scurt timp de la oficializarea mutării, Garita a oferit și o primă reacție: „Salut tuturor suporterilor FCSB! Sunt foarte fericit să fiu aici și foarte, foarte mândru să reprezint clubul și să port aceste culori. Ne vedem în curând la stadion”.

La final, atacantul le-a transmis fanilor și un mesaj în limba română: „Veniți la stadion!”.

Ulterior, Arnold Garita a efectuat și primul antrenament la FCSB. Acesta s-a pregătit separat, alături de un membru al staff-ului roș-albaștrilor.

Prima dată, camerunezul a mers în vestiarul echipei de la baza de pregătire din Berceni, acolo unde s-a întâlnit cu fundașul Siyabonga Ngezana.

S-a schimbat și a ieșit pe teren, acolo unde a început încălzirea. Mai apoi, Garita a efectuat mai multe alergări și a făcut mai multe exerciții de precizie.

Arnold Garita va putea debuta la FCSB duminică, 23 august, în meciul cu CFR Cluj, din etapa #6 din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Atacantul este deja cunoscut în Liga 1. A evoluat la FC Argeș în sezonul 2022-2023 și a încheiat acea perioadă cu 14 goluri în 40 de meciuri în toate competițiile.

După plecarea din România, Garita a jucat la Al-Faisaly, Hapoel Beer Sheva și Shenzhen Juniors.

În 2026, înaintea revenirii în Liga 1, atacantul a marcat 12 goluri în 14 meciuri pentru formația chineză.

Arnold Garita: „Nu clubul m-a sunat. Eu am trimis un mesaj pentru că voiam să vin”

Atacantul a recunoscut la sosirea în România că el a fost cel care s-a autopropus la FCSB și că a transmis clubului că își dorește să vină.

„Da, am vorbit cu Dawa. Cunosc mulți băieți din echipă. Dawa este prietenul meu. Am vorbit cu el înainte să vin. În fiecare an mă suna și îmi spunea să vin. De data asta cred că este un moment bun pentru mine.

Eu am luat decizia. Pentru că nu clubul m-a sunat. Eu am trimis un mesaj pentru că voiam să vin. Am jucat 12 sau 13 meciuri, nu-mi mai amintesc exact.

Am marcat 12 goluri. Pentru mine era posibil să rămân acolo și să aștept, pentru că am arătat în China că am valoare”, a declarat fotbalistul.

La FCSB, Garita va reprezenta încă o soluție pentru postul de atacant central, unde principala variantă din lot este Daniel Bîrligea.

700.000 de euro este cota de piață a lui Arnold Garita, conform Transfermarkt

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