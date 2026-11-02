„O strategie clară” Un oficial FRF a dezvăluit planul selecționerului Gică Hagi pentru naționala României +33 foto
Gică Hagi
Nationala

„O strategie clară” Un oficial FRF a dezvăluit planul selecționerului Gică Hagi pentru naționala României

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 12:00
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 12:00
  • Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al FRF, a dezvăluit strategia lui Gică Hagi (61 de ani) la echipa națională a României.
  • Principalul obiectiv al „Regelui” îl reprezintă întinerirea lotului.
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Potrivit lui Stoichiță, Hagi vrea să aplice o tactică similară cu cea a fostului selecționer Mircea Lucescu, care i-a oferit șansa să debuteze sub tricolor la vârsta de 18 ani și 6 luni.

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Strategia lui Gică Hagi, dezvăluită de Mihai Stoichiță: „Are foarte mare încredere în acești tineri”

„Acum, în lotul lărgit, au intrat mulți tineri, chiar dintre cei care ar fi fost mai bine să joace la tineret. E o strategie a lui Gică de întinerire și are foarte mare încredere în acești tineri.

Nu cred că se va opri doar la ei, cred că va mai lua și alți jucători. Trebuie să fim atenți și la ce-și propune peste un an, doi.

Întotdeauna, în interviurile lui, aduce în discuție ce a făcut Lucescu cu echipa României atunci când l-a promovat pe Hagi în prima echipă. A luat mulți jucători tineri atunci.

Gică nu se poate desprinde de ce a învățat de la Lucescu, om pe care îl admiră și îl iubește. Era o chestie reciprocă.

Gică era gata-gata să nu fie selecționat la momentul respectiv nici în lotul național de juniori. Lucescu l-a luat și l-a băgat la echipa mare.

Chestia asta îl marchează pentru tot restul vieții pe Gică și crede că poate face același lucru cu jucători foarte buni”, a declarat Stoichiță, citat de fanatik.ro.

Deci este o strategie clară de întinerire a lotului și își propune să uităm ce a fost și să scoată maximum din aceste două meciuri rămase (n.r. cu Bosnia și Polonia), dar nu doar maximum ca încercări de jucători, ci și ca rezultat. El deja și-a făcut o imagine. Vor fi cam 25 de jucători. Suntem conștienți că rezultatele aduc stabilitate, e conștient și Hagi de asta. Vrea să lase o altă impresie ca joc Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al FRF

FOTO. România - Suedia 0-1, ultimul meci al „tricolorilor”

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Lotul preliminar al stranierilor pentru acțiunea din noiembrie

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANȚI

  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

* Louis MUNTEANU (D.C. United) nu face parte din această listă preliminară din cauza accidentării

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia410
2. Bosnia48
3. Polonia44
4. România40

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