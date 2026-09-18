Millwall și West Ham se întâlnesc din nou după 14 ani , în etapa #8 din Championship.

, în etapa #8 din Championship. Derby-ul londonez, programat sâmbătă, de la ora 14:30, este cunoscut drept unul dintre cele mai încinse și violente din Anglia.

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The Den se pregătește să găzduiască episodul cu numărul 100 al celebrului „Dockers’ Derby”.

Având în vedere rivalitatea istorică dintre cele două grupări, Poliția Metropolitană a luat măsuri stricte de securitate și a instituit o amplă zonă de dispersare în jurul stadionului.

Poliția Metropolitană, în alertă maximă înainte de Millwall - West Ham

„Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 12:30 (14:30, ora României), Millwall FC o va întâlni pe West Ham pe The Den, fiind primul duel dintre cele două cluburi din 2012 încoace.

Ne dorim ca fanii să se bucure în siguranță de meci și am colaborat cu ambele cluburi pentru ca acest lucru să fie posibil.

Ca la orice partidă, se aplică prevederile Sporting Events Act 1985, ceea ce înseamnă că este strict interzis accesul pe stadion sau tentativa de a pătrunde în incintă în stare de ebrietate.

De asemenea, va fi în vigoare un ordin de dispersare în baza Secțiunii 35, care le permite polițiștilor să îndepărteze orice persoană care provoacă incidente sau tulbură ordinea publică”, a scris Poliția Metropolitană într-un comunicat pe X.

As with any fixture, the Sporting Events Act 1985 is in place, which means entering or attempting to enter a ground while intoxicated is strictly prohibited. A Section 35 dispersal order will also be in place, allowing officers to remove anyone causing disorder. It will cover… pic.twitter.com/MvZnSp7FEi — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 17, 2026

Aproximativ 400 de polițiști vor fi prezenți pe străzile din sud-estul Londrei pentru a asigura ordinea înaintea partidei, în contextul unui derby cunoscut pentru tensiunile și incidentele provocate de-a lungul anilor, scrie mylondon.news.

Millwall - West Ham, o rivalitate plină de violențe

Când vine vorba despre marile rivalități din fotbal, duelul dintre Millwall și West Ham United este unul dintre cele mai vechi și controversate din fotbalul englez și, poate, chiar din lume.

Originile „Dockers’ Derby” se regăsesc în estul Londrei, în comunitățile muncitorești formate în jurul fabricilor, șantierelor navale și docurilor de pe Tamisa.

Millwall a fost fondat în 1885 de muncitori ai unei fabrici de conserve de pe Isle of Dogs, în timp ce West Ham își are originile în Thames Ironworks, club înființat zece ani mai târziu. Cele două grupări erau despărțite de mai puțin de cinci kilometri, dar și de fluviul Tamisa, scrie gazzeta.it.

De aici a apărut și denumirea de „Dockers’ Derby”, derby-ul muncitorilor portuari. Rivalitatea a depășit însă rapid granițele fotbalului, iar în anii '70 și '80 confruntările dintre grupurile de suporteri au devenit tot mai violente.

Millwall Bushwackers și InterCity Firm, grupările de hooligans asociate celor două cluburi, au transformat duelurile dintre Millwall și West Ham într-unele dintre cele mai tensionate meciuri din fotbalul englez.

Rivalitatea a fost marcată de-a lungul timpului de mai multe tragedii. În 1976, Ian Pratt, un suporter al lui Millwall în vârstă de 18 ani, a murit după ce a fost lovit de un tren în stația New Cross. Zece ani mai târziu, Terry Burns, un fan de 19 ani al lui West Ham, a fost înjunghiat mortal de un grup de suporteri ai lui Millwall.

Nici anii 2000 nu au pus capăt tensiunilor. În 2009, un nou duel în Cupa Ligii a fost urmat de incidente grave atât în interiorul, cât și în afara stadionului, aproximativ 20 de persoane fiind rănite. Poliția a concluzionat ulterior că violențele fuseseră organizate în prealabil.

Înaintea duelului direct, Millwall este pe locul 12, cu 10 puncte, în timp ce West Ham este lider în Championship, cu 14 puncte.

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