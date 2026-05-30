În toamna lui 2024, Il Luce critica UEFA pentru lipsa de viziune și preocupare și oferea o idee pentru viitor

Azi, UEFA face o modificare esențială: decide în direcția indicată de Lucescu și argumenteză fix pe discursul acestuia

“Mircea Lucescu a fost un geniu în fotbal”, chiar dincolo de a-l juca și de a-l antrena, primește o mega confirmare și după ce a plecat dintre noi. Lucescu a murit, însă faptele și mai ales ideile pe care le-a rostit și le-a lăsat moștenire continuă să producă schimbări în cel mai popular sport de pe acest pâmânt.

Lucescu, acum un an și jumătate: “Sunt atât de îngrijorat, nu înțeleg politica UEFA”

În toamna lui 2024, abia ce preluase echipa națională, după plecarea lui Edi Iordănescu. Urma un meci cu Lituania, programat în Ghencea, de la ora 22:00. Mircea Lucescu a acordat atunci un interviu pentru Prima Sport, în care, nefiind provocat în direcția respectivă, a ținut să spună ce îl preocupa foarte tare. Era ceva despre modul în care fotbalul nu știe să se îngrijească de generațiile tinere, care ar urma să fie publicul deceniilor care urmează.

“Sunt atât de îngrijorat într-o privință și chiar nu înțeleg politica UEFA. De ce se joacă meciurile atât de târziu? Ne va fi greu să atragem copiii către fotbal, ca suporteri. Dacă meciul începe la zece seara, cum să mai aduci copilul la meci? Ajungi mult după miezul nopții acasă. E păcat, pentru că ei reprezintă viitorul în privința fanilor. În ce direcție vrem să ne ducem? Chiar nimeni nu gândește puțin?“, a spus atunci Lucescu.

El a adus în discuție modul în care procedează Anglia, „unde nu întâmplător se joacă meciuri după-amiază sau chiar la prânz”, iar Anglia e departe țara în care publicul e cel mai loial fotbalului și cluburilor.

UEFA schimbă ora finalei UCL: “O oră mai accesibilă și pentru copii”

Afirmațiile sale au fost lăsate atunci în urmă. Meciurile internaționale, fie la nivel de club, fie pentru primele reprezentative, au continuat să înceapă la 22:00 și să se termine chiar și spre 01:00 dimineața, în cazul celor cu prelungiri și lovituri de departajare.

A venit însă anunțul UEFA cu privire la o schimbare istorică în privința orei de start al celui mai important meci de fotbal, pentru echipele de club: finala UEFA Champions League de la Budapesta, PSG - Arsenal, de astăzi, 30 mai, nu va mai începe la ora clasică, 22:00 (ora României), 21:00 pentru Europa Centrală, ci va fi trasă mai devreme cu 3 ore. Va debuta la 19:00 (ora României), deci 18:00 pe fusul Europei Centrale.

Iar argumentul oferit de forul de la Nyon, pentru această modificare, conține argumentul pe care Mircea Lucescu l-a invocat încă de acum mai bine de un an și jumătate. “Vrem ca finala Champions League să fie o experiență mai plăcută inclusiv pentru familiile care vor participa ca spectatori, să poată aduce copiii pe stadion, beneficiind de o oră mai accesibilă”, e un pasaj din comunicarea UEFA!

Un vizionar care i-a asigurat mereu fotbalului esența sa: fotbaliști și public

Un om, care la vremea când a făcut acele declarații avea 79 de ani, a fost întotdeauna cu un pas înaintea tuturor. Gândirea lui, deși s-a născut când Al Doilea Război Mondial încă nu se terminase, în iulie 1945, a fost substanțial peste a multora care au fost și sunt factori de decizie la nivel înalt în fotbal.