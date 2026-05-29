Daniel Pancu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Sportpictures
Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
Publicat: 29.05.2026, ora 20:05
Actualizat: 29.05.2026, ora 20:35
  • Rapid a organizat, pe Giulești, prezentarea oficială a lui Daniel Pancu în fața suporterilor.
Pancu a semnat cu Rapid un contract valabil până în 2028, la scurt timp după despărțirea de CFR Cluj.

Tehnicianul revine astfel la clubul de care este legat puternic, atât ca fost jucător, cât și ca fost antrenor.

Daniel Pancu, prima conferință de presă la Rapid

20:05 Dan Șucu: „Sunt bogat. Am un Daniele la Genoa și un Daniel la București”

Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, a glumit și a întreținut atmosfera la conferința de presă.

„Șeful meu, domnul Victor Angelescu, m-a delegat pe mine să vin în seara asta să vă salut și să le spun oficial bun revenit celor doi colegi de-ai noștri, Daniel Pancu și Marius Bilașco.

Sunt bogat, am doi de «Daniel»: am un Daniele la Genoa (n.r. - antrenorul Daniele De Rossi) și un Daniel la București. Amândoi de succes, amândoi anul trecut au făcut ceva excepțional și speranța mea e ca anul ăsta să facă chiar și peste excepțional.

Ce au făcut? Au reușit, așa cum este firea lor, să fie lideri, atât pe marginea terenului, cât și în vestiar, în fața tuturor băieților”, a declarat finanțatorul.

Cornelia Vlădan, ofițerul de presă al Rapidului, i-a rugat pe jurnaliști să nu deschidă subiectul incidentelor apărute înaintea conferinței de presă.

19:55 Suporterii au făcut poze cu Daniel Pancu

Deși galeria Rapidului a plecat de la stadion, nemulțumită de prezența jandarmilor la accesul în stadion, câțiva suporteri au intrat pe teren la finalul evenimentului pentru a face poze cu Daniel Pancu.

Ca fotbalist, Pancu a fost unul dintre idolii Giuleștiului. A jucat 230 de meciuri pentru Rapid în campionat, a marcat 75 de goluri și a câștigat șase trofee: titlul din 1999, trei Cupe ale României și două Supercupe.

19:45 Galeria Rapidului a plecat de la stadion

Galeria giuleștenilor nu va participa la evenimentul dedicat lui Pancu.

Deși însuși patronul alb-vișiniilor, Dan Șucu, a mers între suporteri să încerce să-i convingă să intre pe stadion, aceștia au refuzat și au plecat acasă!

19:20 Au apărut probleme la intrarea fanilor Rapidului pe stadion

O parte dintre suporteri nu mai vor să intre la prezentarea lui Daniel Pancu, după ce Jandarmeria a fost chemată pentru controale la accesul în arenă.

Fanii Rapidului au ales să rămână în parcarea Sălii Rapid, unde au început să cânte

19:15 Organizatorii au impus o regulă neobișnuită pentru jurnaliști

Reprezentanții presei trebuie să poarte cipici de protecție, asemănători celor folosiți în spitale.

Motivul ține de lucrările făcute recent la suprafața de joc: gazonul a fost tratat cu pesticide și reînsămânțat, iar clubul vrea să evite contaminarea jurnaliștilor.

În același timp, pe teren este programat și un antrenament.

Pentru Pancu, revenirea vine la șase ani după precedentul mandat pe banca Rapidului. El a mai pregătit echipa între 2018 și 2020, perioadă în care giuleștenii au promovat în Liga 2.

Pancu îl înlocuiește pe Constantin Gâlcă, plecat după un sezon în care Rapid a terminat pe locul 6 în play-off și a ratat obiectivul calificării în cupele europene.

