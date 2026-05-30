Apel misterios primit de Baciu VIDEO. Antrenorul de la FCSB, sunat de un scouter din străinătate pentru un titular : „Nu le-am spus lui MM și lui Gigi”

DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Marius Baciu (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a dezvăluit că a fost sunat de un scouter al unei echipe din străinătate pentru a discuta despre un posibil transfer al lui Darius Olaru (28 de ani).

FCSB și-a salvat sezonul și s-a calificat în Conference League, dar și-ar putea pierde căpitanul și unul dintre cei mai buni jucători.

Marius Baciu, sunat de un scouter pentru Darius Olaru: „Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi”

„Pot pleca jucători. Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi, azi (n.r. vineri) am primit un telefon pentru Darius Olaru de la un scouter foarte bun din afară. Eu, personal. Orice jucător trebuie să știe când trebuie să plece. Conducerea știe ce are de făcut.

Dacă merită să pierdem un jucător sau dacă putem să îl înlocuim, niciun jucător nu va fi oprit dacă se consideră că e un preț bun și merită.

Dacă vine o ofertă bună pentru un jucător, cum să îl ții, că, deja, mental, nu mai e acolo. Asta depinde de conducere, nu de mine”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă.

Darius Olaru evoluează la FCSB din 2020, când roș-albaștrii plăteau suma de 600.000 de euro celor de la Gaz Metan Mediaș

5.000.000 de euro este clauza de reziliere stabilită de FCSB pentru Darius Olaru

Darius Olaru, dezamăgit în ciuda calificării FCSB-ului în preliminariile Conference League: „Este un eșec”

Înaintea derby-ului, mijlocașul roș-albaștrilor spunea că duelul cu Dinamo poate „salva sezonul” FCSB-ului, după o stagiune complicată.

„Chiar acum îi spuneam lui Târnovanu în vestiar că parcă nici nu-mi vine să mă bucur. Dar, în același timp, mă bucur pentru că e o victorie în derby și știu ce înseamnă acest meci pentru toți suporterii noștri.

Pentru mine este un eșec acest sezon, chiar dacă ne-am calificat în Conference League.

Echipa asta trebuie să se bată la campionat an de an, trebuie să își dorească mai mult și zic, per total, că merita mai mult decât Conference League.

Sper să învățăm ceva din acest sezon, să tratăm mult mai bine sezonul viitor și să nu mai ajungem în această situație.

Știam că despre acest meci se va vorbi cam o lună de acum încolo, până începe sezonul nou. Nu trebuia să le dăm motiv să vorbească urât de noi, pentru că am făcut-o deja tot anul. Nu-mi mai doream încă o lună și ceva de hate (n.r. - ură)”, a spus Olaru.

