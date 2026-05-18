Dan Udrea O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă +4 foto
Dan Udrea O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 16:59
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 16:59
  • În România, legea e doar pentru fraieri? 
  • O întrebare legitimă după ce vezi că pe un politician de prim rang nu-l doare nici în cot de o interdicție legală pe arenele de fotbal

De 10 ani, legea în România interzice fumatul în spațiile închise, dar și pe stadioane. De 10 ani!

Legea însă e doar pentru cei mici, pentru cei slabi, pentru fraierii care respectă orice, de la regulile de circulație până la achitarea taxelor și impozitelor. Șmecherii, cei care se cred și chiar sunt puternici și influenți, n-au nici o reținere în a o încălca.

O imagine dinaintea startului meciului U Craiova - U Cluj, din tribune, e revoltătoare. Nu prin consecințe, ci prin nivelul aroganței. Al modului în care un politician de rang înalt își permite să sfideze o lege. În mijlocul unui stadion, dar mai ales unei atmosfere cum probabil nu s-a mai întâlnit în România în ultimii foarte mulți ani.

Public fabulos, performanță extraordinară a echipei, bucurie de nedescris. Și un gest ostentativ de la VIP.

Numele politicianului: Claudiu Manda. Nimeni altul decât secretarul general PSD, unul dintre cei pe care i-ați văzut alături de Sorin Grindeanu în prima linie a luptei pentru debarcarea Guvernului Bolojan și, ulterior, și la consultările de la Cotroceni. În plus, e și europarlamentar.

Manda n-a avut nici cea mai mică reținere să fumeze în tribuna VIP a stadionului.

Priviți pozele realizate de fotoreporterul GOLAZO.ro, Raed Krishan.

Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu în tribunele stadionului „Ion Oblemenco" FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Cu Hagi aflat la doar câteva scaune în spatele lui, dar și cu mai mulți minori aflați chiar pe rândul din față, Manda nici măcar n-a încercat să ascundă ce face. În stânga lui a stat partenera sa de viață, Olguța Vasilescu. Primarul în funcție al Craiovei.

Știți care ar fi fost procedura pe care stewarzii ar fi fost obligați să o urmeze? Să meargă la domnul cu țigară, să-i ceară să o stingă, și dacă ar fi refuzat, să-l scoată din stadion, iar Jandarmeria să-i aplice amendă.

Nu s-a întâmplat așa ceva fiindcă nici un steward nu și-ar fi permis să procedeze în acest mod. Imaginați-vă această scenă într-una din țările nordice sau în Germania, de exemplu. Indiferent de numele politicianul și de funcția pe care o deține, respectivul ar fi avut de suferit.

Nu a comis vreo faptă gravă, dar a încălcat o lege. Iar puterea exemplului e întotdeauna mai presus decât gestul în sine.

Legea e opțională pentru șmecheri

V-ați fi așteptat poate ca partenera de viață să-l tragă de mânecă și să-i spună „stinge țigara, că pe stadion nu se fumează”, mai ales că Olguța Vasilescu e prima persoană din Craiova care trebuie să dea exemplu de bună purtare și respectare a legilor, inclusiv cele ale bunului simț? Acesta e gestul normal pentru orice persoană care realizează că cel de lângă el încalcă legea.

Adolescenții și copiii care au văzut scena cu secretarul general PSD vor proceda la fel, mai devreme sau mai târziu, indiferent de ceea ce li se va spune că au sau nu voie. Singura condiție: să ajungă șmecheri la un moment dat, caz în care legea va deveni opțională.

Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
