Bascul a jucat 6 finale ale acestei competiții, cucerind 5 trofee.

Cu un asemenea antrenor, Aston Villa nu putea fi decât câștigătoare.

3-0, Villa: Freiburg a fost spectator la alt triumf al lui Unai Emery.

Numele magic pentru tehnicianul basc, Villa: Sevilla, Villarreal, Aston Villa.

Unai Emery a devenit antrenor pentru această competiție. Sau Europa League a fost creată pentru el.

Când spunea „nu sunt regele Europa League”, la conferința de marți, spaniolul în vârstă de 54 de ani era opusul „specialului” Jose Mourinho, care se simte mereu „rege”.

Emery chiar este regele Europa League

Dar în Europa League, Unai chiar este rege. Ceea ce a realizat bascul nu a mai reușit nimeni în istoria EL.

Înaintea meciului de miercuri seară, avea cinci finale jucate și patru trofee cucerite, trei consecutive cu Sevilla, unul cu Villarreal. Toate între 2014 și 2021.

Numai o dată pierduse, când era la Arsenal, însă atunci fusese un duel 100% Premier League, și Chelsea era mai bună, orice ar fi făcut.

Villa lui Emery, ca un TGV. Prea mare viteza pentru Freiburg!

După cinci ani, Emery s-a întors în ultimul act de Europa League tot cu o echipă engleză, Aston Villa. Voia revanșa pentru ce trăise cu Arsenal și nu avea decât o variantă la Istanbul: victoria.

Unai Emery și mingea Europa League, legătura perfectă pentru încă un trofeu. Acum, cu Aston Villa. Foto: Imago

Aston Villa este deasupra lui Freiburg, locul 4 din Anglia e mult peste 7 din Bundesliga.

Pe teren, această diferență a fost și mai clară. Diferență de viteză, de tehnică, de agresivitate. De valoare.

Și cu Unai antrenor, succesul era garantat. Nu putea fi altfel.

Unai iubește această cupă de Europa League! Foto: Imago

Villa a părut un TGV care depășește un tren normal. Freiburg nici n-a văzut acest TGV! Prea mare viteza mingii la șuturile lui Tielemans și Buendia!

I-a dăruit victoria din finală celui mai pătimaș fan Villa: prințul William

Ibericul i-a oferit echipei britanice primul trofeu continental după 44 de ani. Europa League 2026 nu e Cupa Campionilor Europeni 1982, însă tot e ceva extraordinar.

Unai i-a dăruit această cupă continentală prințului William, cel mai pătimaș fan Aston Villa.

William s-a născut pe 21 iunie 1982, la 26 de zile după victoria formației din Birmingham în finala CCE, 1-0 în fața lui Bayern.

Miercuri, prințul a sărbătorit succesul în tribună, pe arena din Istanbul.

Vor cuceri antrenorii spanioli toate trofeele Europei?

Acum, dacă Unai Emery a câștigat Europa League, pot învinge și antrenorii spanioli din celelalte finale? Sunt trei din patru.

În Liga Campionilor, este simplu: se înfruntă doi compatrioți, Luis Enrique (PSG) și Mikel Arteta (Arsenal). În Conference, Inigo Perez (Rayo) se duelează cu austriacul Oliver Glasner (Crystal Palace).

Unai și Arteta sunt basci, Lucho Enrique s-a născut în Asturia, iar Perez e din Navarra. Toți au rădăcinile în nordul Spaniei.

Un triplu triumf european ar fi încă o recunoaștere a școlii de antrenori iberice. Cea mai bună.