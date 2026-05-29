FCSB prinde ultimul bilet de Europa! VIDEO. Roș-albaștrii înving Dinamo și își salvează sezonul

FCSB a învins Dinamo, scor 1-1 (2-1 d.prel), în finala barajului pentru Conference League.

Golul victoriei a fost marcat de Ofri Arad în minutul 107.

Duelul de pe „Arcul de Triumf” a început abrupt. Dinamo a semnat prima ocazie prin Armstrong în minutul 2, însă cei care au înscris au fost cei de la FCSB.

Dawa l-a învins pe Epassy după ce a trimis mingea în poartă cu genunchiul, în urma unui corner executat de Tavi Popescu. Era minutul 10.

FCSB prinde ultimul bilet de Europa

A urmat o perioadă de dominare teritorială a celor de la Dinamo, care au căutat golul egalizator, însă roș-albaștrii au rezistat și au intrat la pauză cu avantaj pe tabelă.

În minutul 64, Kopic a forțat și l-a scos pe Mărginean pentru a-l trimite în teren pe Karamoko, revenit după accidentare.

Mutarea antrenorului croat s-a dovedit inspirată. Atacantul francez a restabilit egalitatea și a trimis meciul în prelungiri.

Ofri Arad, eroul improbabil al celor de la FCSB

Un moment similar a oferit și Marius Baciu, însă mutarea sa s-a dovedit decisivă. În finalul primei reprize de prelungiri Darius Olaru a cerut schimbare, fiind epuizat fizic.

Locul său a fost luat de Ofri Arad, care a dat lovitura în minutul 107, același în care Tavi Popescu a marcat golul calificări în finală în meciul cu FC Botoșani.

S-a terminat 2-1 pentru FCSB, iar roș-albaștrii vor merge în Conference League, unde își va începe aventura din turul 2 preliminar.

Dinamo - FCSB 1-2

Au marcat: Karamoko ('73)/ Dawa ('10), Arad ('107)

Min.120 - Final de meci pe „Arc”. FCSB se impune și prinde ultimul bilet de Europa

Min.107 - GOL FCSB, 1-2! Ofri Arad îl învinge pe Epassy, cu un șut din jurul punctului cu var, la doar două minute de la intrarea pe teren!

Min.106 - Start în a doua repriză de prelungiri

În timp ce ieșea mijlocașul părăsea terenul, suporterii lui Dinamo scandau: „Milogule milogule”

Min.105 - Schimbare la FCSB: iese Olaru, intră Arad. Banderola de căpitan a trecut pe brațul lui Tănase.

Min.104 - Țicu vede cartonașul galben.

Min. 95 - Ocazie imensă pentru Dinamo: Armstrong a centrat la bara a doua, Cîrjan a reluat cu capul din poziție bună, însă a trimis pe lângă poartă

Min. 93 - FCSB a construit o fază bună prin mai multe combinații rapide, iar mingea a ajuns în cele din urmă la Darius Olaru. Fotbalistul roș-albaștrilor a șutat peste poartă de la marginea careului.

Min. 91 - A început prima repriză de prelungiri.

Thiam a intrat în locul lui Cisotti, iar Radunovic l-a înlocuit pe Pantea.

Min. 90+5 - S-a încheiat timpul regulamentar. Meciul merge în prelungiri.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 5 minute

Min. 90+5 - Caragea primește un cartonaș galben

Min. 90+4 - Darius Olaru vede cartonașul galben

Min.90 - Schimbare la FCSB: iese Toma, intră David Popa

Min.86 - Cisotti vede cartonașul galben.

Min.85 - Dublă schimbare la Dinamo: ies Sivis și Musi, intră Ikoko și Caragea.

Min.82 - Cisotti șutează dintr-o poziție favorabilă, însă Epassy intervine excelent. La faza imediat următoare, Lixandru vede cartonașul galben pentru un fault asupra lui Armstrong.

Min.73 - GOL Dinamo, 1-1! Armstrong primește în careu, șutează, dar mingea lovește bara. Balonul ricoșează la Cîrjan, care își încearcă și el norocul, însă și șutul său e blocat. Pe fază, Karamoko reia din voleu și îl învinge pe Târnovanu.

Min.64 - Dublă schimbare la Dinamo: ies Opruț, accidentat, și Mărginean, intră Țicu și Karamoko.

Min.63 - Epassy vede cartonașul galben, după ce iese în întâmpinarea lui Toma. Portarul lui Dinamo a fost deposedat și și-a faultat adversarul.

Min.62 - Mărginean șutează din voleu de la aproximativ 20 de metri, dar mingea trece pe lângă poartă.

Min.57 - Modificare la Dinamo: iese Milanov, intră Tarbă.

Min.55 - Lixandru păcălește ușor doi adversari, centrează puternic la firul ierbii, Cisotti încearcă o execuție de efect, dar nu ajunge la minge.

Min.50 - Milanov vede cartonașul galben, după un fault din spate asupra lui Joao Paulo.

Min.47 - Stoinov are nevoie de intervenția echipei medicale, după ce a aterizat urât, în urma unui contact cu Olaru.

Min.46 - Partida se reia. Schimbare la FCSB: iese O.Popescu, intră Lixandru.

Min.45 +2 - Final de primă repriză.

Prima repriză este prelungită cu minimum două minute

Min.40 - O.Popescu șutează de la marginea careului, dar mult peste poarta lui Epassy.

Min.28 - Ocazie pentru Dinamo. Mărginean lovește mingea moale cu capul, iar Târnovanu prinde fără probleme.

În cădere căpitanul roș-albaștrilor a fost lovit cu cotul de Musi și a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a ales cu arcada spartă.

Darius Olaru/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro

Min.24 - Dinamo cere penalty, după o intrare a lui Olaru asupra lui Musi în careu. Marian Barbu face semn că jocul poate continua.

Min.19 - O.Popescu îi pasează lui Olaru în careul de 6 metri. Căpitanul celor de la FCSB șutează, însă fără probleme pentru portarul lui Dinamo.

Min.18 - Tănase primește o minge în adâncime, șutează din afara careului, dar trimite mult peste poarta lui Epassy.

Min.15 - O.Popescu este și el avertizat pentru un fault tare asupra lui Sivis.

Min.14 - Stoinov vede cartonașul galben după un fault din spate asupra lui Cisotti.

PCH și-a făcut apariția în stadion fix după golul rivalei.

Min.10 - GOL FCSB, 0-1! O.Popescu execută un corner de pe partea stângă, Dawa este atent și împinge mingea în poartă cu genuchiul. Mingea a lovit bara înainte de a intra în poartă.

Min.5 - Opruț îl faultează pe Crețu, iar spiritele se încing după ce fundașul lui Dinamo i-a spus adversarului său să se ridice mai repede de pe gazon. Armstrong și Tănase se implică și ei, dar Marian Barbu intervine și calmează spiritele.

Min.2 - Armstrong primește mingea la marginea careului, șutează și îl întinde serios pe Târnovanu, dar portarul de la FCSB respinge mingea în corner.

Min.1 - Start de partidă pe „Arcul de Triumf”

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Milanov, Armstrong, Musi

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Milanov, Armstrong, Musi Rezerve: Roșca, Licsandru, Karamoko, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, N'Giuwu, Pop

Roșca, Licsandru, Karamoko, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, N'Giuwu, Pop După ce Zeljko Kopic anunța că Alexandru Pop nu va fi în lot pentru această partidă, deoarece și-a programat nunta cu mult timp înainte și nu a putut modifica planurile, atacantul figurează pe banca de rezervă pentru acest duel.

Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic FCSB: Târnovanu - Crețu, M.Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Toma, Cisotti, O.Popescu

Târnovanu - Crețu, M.Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Toma, Cisotti, O.Popescu Rezerve: Popa, Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Cercel, Panctea, Ngezana, Stoian, Thiam, Popa

Popa, Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Cercel, Panctea, Ngezana, Stoian, Thiam, Popa Antrenor: Marius Baciu

Arbitru: Marian Barbu, Asistenți: Imre Bucsi și Alexandru Corb, VAR: Adrian Cojocaru, AVAR : Ovidiu Artene

Stadion: „Arcul de Triumf", București

„Informații acces

Diseară ne așteaptă un meci decisiv pentru clubul nostru, iar stadionul va fi plin până la refuz, sold-out-ul s-a realizat în mai puțin de 10 minute.

Accesul pe stadion se va face începând cu ora 18:30.

Pentru Tribuna a 2-a, accesul se face exclusiv pe intrarea dinspre Bulevardul Kiseleff, prin poarta metalică.

Pentru accesul în Peluza Cătălin Hîldan, intrarea se va face exclusiv pe Bulevardul Mărăști.

Avem rugămintea ca suporterii să sosească la stadion cu cel puțin 60 de minute înaintea startului partidei, pentru a evita cozile și aglomerările de la porți.

Vă mulțumim încă o dată pentru toată susținerea pe care o oferiți băieților, iar astăzi îi vom purta împreună spre victorie și, implicit, spre cupele europene!” a anunțat Dinamo pe pagina de Facebook.

Galeria celor de la FCSB urmează să intre prin Str. Alexandru Constantinescu.

Zeljko Kopic: „Merităm să jucăm acest meci de baraj”

Întrebat dacă partida de vineri este cea mai importantă a sezonului, Kopic a răspuns clar:

„Da, este. Cu tot ce am realizat până acum, merităm să jucăm acest meci de baraj.

Un meci foarte important pentru club, pentru echipă, pentru toată lumea și vom da totul pe teren pentru a ne califica în competiția europeană”, a declarat Kopic, la conferința de presă.

Cât despre presiunea pe care o aduce un astfel de derby, tehnicianul a transmis:

„Este complet normal, toți simt că marele meci se apropie și e o parte normală a vieții de aici. E ceva normal la un astfel de club.

Pentru asta ne pregătim, o luăm pas cu pas pentru a ne ridica la un nivel înalt într-un astfel de meci și presiunea va fi foarte mare”.

Marius Baciu: „Echipa care va greși mai puțin va avea câștig de cauză”

„Întâlnim o echipă foarte bună, care a făcut o figură foarte frumoasă în ultima perioadă. Au continuitate în ceea ce înseamnă antrenor și ideile pe care și le-a transpus. Și noi încercăm să ne ridicăm la un nivel foarte bun.

Ne-am concentrat foarte mult pe recuperarea jucătorilor, pentru că am avut un meci de 120 de minute, dar cred că toată echipa a făcut un efort excepțional și jucătorii o să fie, până la ora jocului, la un nivel fizic foarte bun.

E un meci al orgoliilor, unde se poate întâmpla orice. Simt că suntem pregătiți. Am avut momente foarte bune și la meciul cu Botoșani.

Am avut un alt spirit de echipă, am văzut o echipă care a comunicat mai mult, s-a ajutat mai mult, am avut reactivitate după ce am primit gol, dar meciul cu Dinamo va însemna cu totul altceva. Echipa care va greși mai puțin va avea câștig de cauză.

Nu cred că poate să fie o favorită la meciul ăsta, chiar dacă ei au demonstrat că sunt un grup OK, bun, cu valoare de grup. Cred că noi compensăm prin valoarea individuală. Dacă vom transpune asta într-un grup și o idee, cred că o să arătăm foarte bine”, a spus Baciu.

