FCSB a câștigat în prelungiri prin golul jucătorului israelian contestat cam de toată lumea.

Lipsită de resurse și cu jucători de valoare sub cei ai adversarei, Dinamo a vrut, dar a oferit încă o dată același joc prolix, cu pase laterale duse până la exasperare.

Înainte de a vorbi despre meci, un fapt desprins parcă din revelioanele de odinioară de la TVR. Greu de spus ce a fost șarada cu Alex Pop trecut pe foaia de joc, dar care se afla la Cluj, de unde urma să ia avionul spre București, să ajungă la pauză și să intre să joace, ba chiar să dea și gol.

Cui a servit bizareria asta sau dacă vreun moment s-a pus serios problema ca Pop să lase propria nuntă ca să vină să joace câteva minute iar e imposibil de ghicit.

Dacă se termina în minutul 45

Până s-a ajuns în prelungiri, FCSB și Dinamo și-au împărțit reprizele. Prima a fost a FCSB-ului, a doua, a lui Dinamo. Dacă meciul se termina după primele 45 de minute cronica suna cam așa.

Tănase, Olaru, Cisotti și ceilalți s-au recompus, punând pe teren lucruri pe care le știu și le stăpânesc, dar pe care trei sferturi de campionat le-au aruncat într-un tomberon al suficienței.

Contra lui Dinamo, fosta campioană a distilat o liniște care vine din valoare, a apelat la rezolvări simple care sunt rezultatul experienței și a etalat o implicare în joc proprie echipei care s-a călit în meciuri europene.

Partea lui Dinamo

Pentru că, logic, meciul a continuat și cineva la pauză, ghiciți cine, a avut ideea să-l scoată pe Octavian Popescu și să-l trimită în locul lui pe teren pe Lixandru, aspectul jocului a basculat către oamenii lui Kopic.

Nu brusc, ci în zbor planat descendent pentru cei care conduceau prin golul lui Dawa, în egală măsură rodul întâmplării și al poziționării greșite a fundașilor. Deși fără resurse, antrenorul croat a avut luciditatea să renunțe la Milanov și să-l trimită în teren pe Tarbă.

Și mai importantă s-a dovedit intrarea lui Karamoko în locul lui Mărginean. Ranforsată, Dinamo a punctat prin Karamoko, în timp ce energia celor de la FCSB se tot scurgea.

Reset

În prelungiri, meciul s-a restartat încă o dată. Echilibru și prudență de ambele părți, dar cu un tonus fizic surprinzător mai bun de partea oamenilor lui Marius Baciu. Ciudată metamorfoză!

Startul reprizei secunde a extratime-ului, după ședințe motivaționale de ambele părți, a adus golul lui Ofri Arad după încă o ezitare în lanț a apărării dinamoviste. O apărare acolo unde Stoinov a fost mult sub nivelul lui obișnuit, iar Boateng a jucat cu frâna trasă. Ca atunci când pleci și nu prea te mai interesează.

FCSB a câștigat barajul cu 2-1 și merge în Conference League din postura de cap de serie. Un sezon cenușiu salvat cu ultimele sforțări, dar avertismentul pentru viitorul imediat este clar. Dincolo, Dinamo afirmă pe toate vocile că face pași înainte cu fiecare sezon. Sunt pași prea mici pentru un salt adevărat.