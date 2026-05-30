Dinamo pierde un titular Jucătorul de bază al „câinilor” și-a anunțat plecarea, după barajul pierdut cu FCSB

- Dinamo - FCSB 1-2 (d. prel.). Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul „câinilor”, și-a anunțat plecarea de la echipă la câteva ore după eșecul suferit în finala barajului pentru Conference League.
Contractul lui Boateng a expirat la finalul acestui sezon, iar aventura fundașului în tricoul „câinilor” se încheie după doar două sezoane.
Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo: „Va avea mereu un loc special în inima mea”
La scurt timp după încheierea partidei cu FCSB, în care a fost integralist, Kennedy Boateng și-a anunțat plecarea de la Dinamo prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa personală de Instagram.
„Către conducerea, staff-ul, antrenorii și colegii mei de la FC Dinamo București,
Astăzi (n.r. vineri), odată cu încheierea contractului meu, vreau să îmi exprim sincera recunoștință pentru oportunitatea de a purta tricoul lui Dinamo.
Faptul că am făcut parte din acest club istoric a fost una dintre cele mai mari onoare ale carierei mele. De la antrenamentele de la Dinamo până la atmosfera de pe Stadionul «Arcul de Triumf», fiecare moment m-a învățat ceva nou despre muncă, perseverență și ce înseamnă să reprezinți «Câinii Roșii».
Le mulțumesc antrenorilor pentru încrederea acordată și pentru că m-au împins zi de zi să devin mai bun. Colegilor mei, vă mulțumesc pentru luptele duse împreună, pentru momentele frumoase din vestiar și pentru spiritul de fraternitate.
Staff-ului, echipei medicale și tuturor celor din spatele echipei, munca voastră a făcut posibil ca noi să putem performa. Iar Peluzei «Cătălin Hîldan», pasiunea voastră este de neegalat. A fost ceva cu adevărat special să joc pentru voi.
Dinamo va avea mereu un loc special în inima mea. Plec cu mândrie, respect și doar amintiri frumoase. Le doresc clubului și tuturor celor implicați mult succes în tot ceea ce urmează.
Odată dinamovist, mereu dinamovist.
Mulțumesc din suflet”, a transmis Boateng.
Boateng a venit la Dinamo, în urmă cu doi ani, de la Austria Lustenau. A evoluat în 75 de partide pentru „câini”, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 2 pase decisive.
De-a lungul carierei sale, stoperul originar din Togo a mai evoluat pentru LASK Linz, Ried și Santa Clara.
Plecarea sa a fost anunțată și înainte de startul meciului cu FCSB, atunci când crainicul arenei a spus: „Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren. Hai să-l aplaudăm cu toții pe Kennedy Boateng”.