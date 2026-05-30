Dinamo pierde un titular Jucătorul de bază al „câinilor” și-a anunțat plecarea, după barajul pierdut cu FCSB

Dinamo - FCSB 1-2 (d. prel.). Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul „câinilor”, și-a anunțat plecarea de la echipă la câteva ore după eșecul suferit în finala barajului pentru Conference League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Contractul lui Boateng a expirat la finalul acestui sezon, iar aventura fundașului în tricoul „câinilor” se încheie după doar două sezoane.

Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo: „Va avea mereu un loc special în inima mea”

La scurt timp după încheierea partidei cu FCSB, în care a fost integralist, Kennedy Boateng și-a anunțat plecarea de la Dinamo prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa personală de Instagram.

„Către conducerea, staff-ul, antrenorii și colegii mei de la FC Dinamo București,

Astăzi (n.r. vineri), odată cu încheierea contractului meu, vreau să îmi exprim sincera recunoștință pentru oportunitatea de a purta tricoul lui Dinamo.

Faptul că am făcut parte din acest club istoric a fost una dintre cele mai mari onoare ale carierei mele. De la antrenamentele de la Dinamo până la atmosfera de pe Stadionul «Arcul de Triumf», fiecare moment m-a învățat ceva nou despre muncă, perseverență și ce înseamnă să reprezinți «Câinii Roșii».

Le mulțumesc antrenorilor pentru încrederea acordată și pentru că m-au împins zi de zi să devin mai bun. Colegilor mei, vă mulțumesc pentru luptele duse împreună, pentru momentele frumoase din vestiar și pentru spiritul de fraternitate.

Staff-ului, echipei medicale și tuturor celor din spatele echipei, munca voastră a făcut posibil ca noi să putem performa. Iar Peluzei «Cătălin Hîldan», pasiunea voastră este de neegalat. A fost ceva cu adevărat special să joc pentru voi.

Dinamo va avea mereu un loc special în inima mea. Plec cu mândrie, respect și doar amintiri frumoase . Le doresc clubului și tuturor celor implicați mult succes în tot ceea ce urmează.

Odată dinamovist, mereu dinamovist.

Mulțumesc din suflet”, a transmis Boateng.

Boateng a venit la Dinamo, în urmă cu doi ani, de la Austria Lustenau. A evoluat în 75 de partide pentru „câini”, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 2 pase decisive.

1,2 miilioane de euro este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, stoperul originar din Togo a mai evoluat pentru LASK Linz, Ried și Santa Clara.

Plecarea sa a fost anunțată și înainte de startul meciului cu FCSB, atunci când crainicul arenei a spus: „Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren. Hai să-l aplaudăm cu toții pe Kennedy Boateng”.

44 de meciuri a jucat Kennedy Boateng în acest sezon pentru Dinamo. A marcat 6 goluri

VIDEO. Golul marcat de Ofri Arad în meciul cu Dinamo 1-1 ( 1-2 d.prel)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport