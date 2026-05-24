Dan Udrea FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 12:44
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 12:44
  • Un club care va reprezenta România în Europa la vară predă o lecție de mojicie absolută.
  • Nu se iau măsuri dacă nu e rasism, xenofobie, sexism?

Modul în care Pancu se desparte de CFR miroase atât de urât, încât e normal ca antrenorul să aducă în discuție rahatul. Îi atribuie ceva stimabil rahatului, îl face „domn”. Dovadă că Pancu are și umor, nu doar calități de tehnician, care l-au ajutat să scoată echipa de unde era când a fost instalat.

Nesimțitul, bipolarul și „domnul” rahat

O despărțire a unui antrenor de un club poate avea loc în multe feluri. Cea pe care o propun CFR și Pancu, culmea, după un parcurs remarcabil, terminat cu o calificare în Europa, deși acum 6-7 luni era mai probabilă o retrogradare, arată mojicia absolută care există în fotbalul românesc.

Pancu e făcut nesimțit de Varga, Mureșan îl face vânzător și bipolar pe antrenor, iar Pancu îi răspunde ultimului spunând că e „domnul rahat”. 

Ioan Varga și Daniel Pancu

Nu trage nimeni apa?

Ce mai lipsește de pe acest rahat „frumos” construit la un club care a dominat autoritar fotbalul românesc în ultimii 10 ani și care ne va reprezenta în Europa la vară? Pe tort se pune la final cireașă, pe colivă se pune bomboană, pe rahat ce se pune?

Cel mai indicat ar fi să se tragă apa. Imaginea întregului fenomen e pătată, nu doar a CFR-ului. Dacă FRF s-a sesizat când au existat jigniri și amenințări la adresa arbitrilor și a altor oficiali, dacă s-au judecat acte de rasism, sexism și discriminare, de ce acum n-ar trebui sancționați și cei care aruncă rahat pe imaginea fotbalului românesc?

Ce învață suporterii, ce văd marile firme?

Când o să mai auziți scandări obscene din tribune și o să citiți bannere scandaloase la meciurile din Liga 1 să ne gândim că sunt întreținute de astfel de momente precum cele petrecute acum la CFR.

Când ne întrebăm de ce firmele din Top 10-20 mediul de business din România evită fotbalul, atunci să căutăm răspunsul și în ce spectacolul grotesc pe care îl oferă acum Varga, Pancu și CFR. De ce ar vrea Dacia, Dedeman, Banca Transilvania, OMV, Lidl sau Kaufland să se asocieze cu așa ceva.

Întrebările la care trebuie să răspundă FRF și LPF

LPF, FRF, vă place ce vedeți și ce auziți? Nu vă pute nimic? Nu vă preocupă să protejați un fotbal care și așa abia respiră?

Îl lăsați definitiv să se sufoce în duhoarea emanată de cei care ridică rahatul la rang de domn?

