Înlocuitorul lui Gertmonas  U Cluj s-a mișcat rapid și l-a transferat pe coechipierul lui Vlad Dragomir de la Pafos

- Universitatea Cluj a anunțat, sâmbătă, transferul portarului cipriot Neofytos Michael (32 de ani), de la Pafos.
Vicecampioana României s-a mișcat rapid și a adus un nou portar la echipă, după plecarea titularului Edvinas Gertmonas la FC Servette Geneva.
„FC Universitatea Cluj anunță transferul internaționalului cipriot Neofytos Michael (32 de ani).
Acesta a apărat buturile celor de la Pafos FC în ultimii doi ani și a fost titular în șase din cele opt partide disputate de echipa din Cipru în faza grupei Champions League în sezonul recent încheiat”, a transmis U Cluj pe Facebook.
În ultimele două sezoane, Neofytos Michael a fost portarul celor de la Pafos, fiind coechipier cu internaționalul român Vlad Dragomir.
Alături de formația cipriotă, Michael a câștigat campionatul (2024/2025) și Cupa (2025/2026). A jucat 44 de meciuri pentru Pafos, iar în 22 dintre acestea nu a primit gol.
Ce performanțe a reușit Neofytos Michael în cariera sa:
- Palmares: Campionatul Ciprului (2024-2025), Cupa Ciprului (2025-2026)
- Șase meciuri în grupa de UEFA Champions League
- Șase meciuri în preliminariile UEFA Champions League (doar trei goluri încasate)
- Cifre în prima ligă din Cipru: 106 meciuri, 35 de partide fără gol primit
- Zece meciuri în prima ligă din Grecia
De-a lungul carierei sale, portarul cipriot a mai evoluat pentru Olympiakos Nicosia, THOI Lakatamias, Nea Salamis, APOEL Nicosia, Aris Limassol, PAS Giannina, Asteras Tripolis și Anorthosis Famagusta.
U Cluj va evolua începând cu primul tur preliminar al Europa League. Posibilii adversari ai „șepcilor roșii” sunt:
- Ferencvaros (Ungaria)
- Qarabag (Azerbaidjan)
- Dinamo Kiev (Ucraina)
- Hajduk Split (Croația)
- CSKA Sofia (Bulgaria)
- Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)
Tragerea la sorți va avea loc pe 18 iunie, iar partidele se vor disputa pe 9, respectiv 16 iulie.