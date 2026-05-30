Înlocuitorul lui Gertmonas U Cluj s-a mișcat rapid și l-a transferat pe coechipierul lui Vlad Dragomir de la Pafos

alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 09:57
  • Universitatea Cluj a anunțat, sâmbătă, transferul portarului cipriot Neofytos Michael (32 de ani), de la Pafos.
Vicecampioana României s-a mișcat rapid și a adus un nou portar la echipă, după plecarea titularului Edvinas Gertmonas la FC Servette Geneva.

U Cluj l-a transferat pe Neofytos Michael

„FC Universitatea Cluj anunță transferul internaționalului cipriot Neofytos Michael (32 de ani).

Acesta a apărat buturile celor de la Pafos FC în ultimii doi ani și a fost titular în șase din cele opt partide disputate de echipa din Cipru în faza grupei Champions League în sezonul recent încheiat”, a transmis U Cluj pe Facebook.

În ultimele două sezoane, Neofytos Michael a fost portarul celor de la Pafos, fiind coechipier cu internaționalul român Vlad Dragomir.

Alături de formația cipriotă, Michael a câștigat campionatul (2024/2025) și Cupa (2025/2026). A jucat 44 de meciuri pentru Pafos, iar în 22 dintre acestea nu a primit gol.

325.000 de euro
este cota de piață a lui Neofytos Michael, conform Transfermarkt

Ce performanțe a reușit Neofytos Michael în cariera sa:

  • Palmares: Campionatul Ciprului (2024-2025), Cupa Ciprului (2025-2026)
  • Șase meciuri în grupa de UEFA Champions League
  • Șase meciuri în preliminariile UEFA Champions League (doar trei goluri încasate)
  • Cifre în prima ligă din Cipru: 106 meciuri, 35 de partide fără gol primit
  • Zece meciuri în prima ligă din Grecia

De-a lungul carierei sale, portarul cipriot a mai evoluat pentru Olympiakos Nicosia, THOI Lakatamias, Nea Salamis, APOEL Nicosia, Aris Limassol, PAS Giannina, Asteras Tripolis și Anorthosis Famagusta.

17 selecții
a adunat Neofytos Michael pentru naționala Ciprului

U Cluj va evolua începând cu primul tur preliminar al Europa League. Posibilii adversari ai „șepcilor roșii” sunt:

  • Ferencvaros (Ungaria)
  • ⁠Qarabag (Azerbaidjan)
  • ⁠Dinamo Kiev (Ucraina)
  • ⁠Hajduk Split (Croația)
  • ⁠CSKA Sofia (Bulgaria)
  • ⁠Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

Tragerea la sorți va avea loc pe 18 iunie, iar partidele se vor disputa pe 9, respectiv 16 iulie.

