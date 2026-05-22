Prin convocarea lui Moruțan, Hagi anulează orice criteriu sportiv după care fotbaliștii trebuie convocați

Avem un nou selecționer, care șochează încă de la prima acțiune. Vineri la prânz, Hagi a anunțat lotul cu care va aborda amicalele cu Georgia și Țara Galilor.

Evident că antrenorul poartă răspunderea totală a alegerilor pe care le face, însă faptul că e la început de drum și că poartă numele Hagi nu ar trebui să ne determine să ne cenzurăm în a pune întrebări și chiar de a ne șoca în fața deciziilor pe care le-a luat.

O decizie inexplicabilă fotbalistic

Olimpiu Moruțan convocat? Dacă nu e o eroare de redactare a lotului din partea celui care l-a pus pe site-ul FRF și dacă nu e nici o glumă încercată la debut de Hagi, atunci e de neînțeles ce face noul antrenor.

Moruțan nu doar că nu merita convocat, dar era unul dintre jucătorii români de dat exemplu ca așa nu pentru modul în care a arătat în 2026. Inclusiv el a spus în repetate rânduri că nu știe ce se petrece cu el și că randamentul la Rapid e unul dezastruos.

Convocarea lui Moruțan spulberă mitul că trebuie să meriți ca să ajungi la națională

Moruțan la națională sparge toate tiparele despre care noi toți știam că trebuie aplicate atunci când emiți pretenții să ajungi la prima reprezentativă. Să joci, să ai evoluții bune, echipa ta să aibă rezultate.

Nimic din toate acestea n-a îndeplinit Moruțan. Foarte slab, fără realizări, cu Rapid prăbușindu-se de când el a venit în Giulești. „Nici măcar nu poate să alerge”, a remarcat Basarab Panduru, în studio la Prima Sport, după multe jocuri ale Rapidului.

Și acum e recompensat cu o convocare. Din acest moment, un fotbalist român, dar și noi, cei din media, plus suporterii n-ar trebui să mai aplicăm criteriile clasice atunci când ne întrebăm dacă un fotbalist merită la națională. Dacă Hagi l-a adus pe Moruțan, atunci poate fi adus chiar oricine.

Ce înțelege orice jucător român care îl vede pe Olimpiu în tricolor, în iunie, după ce în ultimele 4 luni, jocul lui a fost de neprivit? Există un singur răspuns: că nu contează neapărat ce, cum, cât și unde joci, contează alte lucruri pentru a fi selecționat. E un drum greșit pe care Hagi a plecat chiar de la prima acțiune.

Hagi în 2018 acuza că la echipa națională selecția se face în funcție de telefoanele primite

Așa cum și aducerea lui Florinel Coman e din același registru. În ultimele 3 luni are un singur meci ca titular, iar în 2026 a marcat doar un gol. Dar vine la echipa națională. Întrebarea e de ce? Doar pentru că acum foarte mult timp, Hagi l-a promovat și l-a vândut pe o sumă imensă?

În urmă cu 8 ani, în mai 2018, Hagi lansa un atac extrem de dur la adresa selecționerului de atunci, Cosmin Contra. În principal îl acuza că nu l-a convocat pe Ianis Hagi, dar discursul lui Gică a fost unul plin de acuze și chiar de insinuări periculoase:

Să dăm și noi telefoane cum dau alții? Ianis e căpitan la locul 3, dar n-are voie la națională? Nu se poate? De ce nu merita să fie la lot? Că e fiul lui Hagi? E România, iar România e dură rău. This is România! Gică Hagi

Întrebarea e: cine a sunat acum pentru Moruțan?

Se dau telefoane? Așa mergeau lucrurile la echipa națională sau încă mai funcționează acest sistem? Pentru că singura explicație a prezenței lui Moruțan la națională ar putea fi faptul că Ioan Becali s-a întors în forță la butoane, ceea ce sper ca Hagi să nu accepte indiferent de consecințe, dincolo de toate succesele sau insuccesele care vor urma.

Concluzia în cazul Moruțan e fără dubii: strict fotbalistic, nu există nici un argument care să justifice convocarea lui în acest moment.