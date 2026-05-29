„Doar dacă ne îmbătăm dăm cu pumnul în masă” VIDEO: Daniel Pancu a povestit un episod cu un jucător de la Rapid: „Asta mi-a cerut”

Daniel Pancu (48 de ani) a susținut prima sa conferință în calitate de antrenor al Rapidului.

Pancu a dezvăluit când au avut loc primele discuții cu oficialii din Giulești și a avut un mesaj ferm pentru jucători.

Daniel Pancu: „Doar dacă ne îmbătăm dăm cu pumnul în masă”

„După meciul din Giulești, Rapid – CFR 1-2, am avut primele discuții cu Rapid, dar nu au fost discuții, ci doar o cafea.

Până la încheierea campionatului nu am discutat nimic serios. După ce am terminat cu CFR, am venit la București și am vorbit despre colaborare.

M-am întâlnit întâmplător în aceeași zi cu trei jucători ai Rapidului în mall și unul dintre ei mi-a spus: «Mister, trebuie să veniți să dați cu pumnul în masă».

Ce pumn în masă? Doar dacă ne îmbătăm dăm cu pumnul în masă. La mine înseamnă reguli foarte stricte și disciplină.

Trebuie să dai totul pentru echipă. Am șapte lucruri legate de echipă pe care la CFR le-am spus verbal, aici probabil o să le și afișez.”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.

Daniel Pancu: „Am nevoie de 5 jucători”

Pancu a anunțat și schimbări la niveul lotului:

„Avem nevoie de jucători peste nivelul jucătorilor de acum și jucători cu un anumit profil. Eu cred că undeva la minim 5 dacă mă întrebați pe mine.

S-ar putea ca din partea lor (n.r. conducerii), că ei cunosc jucătorii, să fie mai mulți”, a mai spus Pancu.

