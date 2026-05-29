Raheem Sterling (31 de ani), atacantul lui Feyenoord, ar fi fost arestat după un accident provocat în Marea Britanie!

The Sun scrie că atacantul lui Feyenoord ar fi provocat joi dimineață un accident pe autostrada M3, în apropiere de Hampshire, la 120km de Londra.

Veste-șoc din Anglia: Internaționalul englez a fost arestat! S-ar fi aflat sub influența drogurilor

Sterling s-ar fi izbit cu mașina sa, un Lamborghini, de parapet. Poliția ar fi ajuns rapid la fața locului și l-ar fi ridicat în cătușe pe fotbalist.

Conform sursei citate, Sterling s-ar fi aflat sub influența și în posesia unor droguri de clasă C și ar fi refuzat să se supună testelor solicitate de polițiști.

Drogurile de clasă C sunt cele din categoria sedativelor, dar și steroizii, gazul ilariant și GHB, cunoscut drept „drogul violului”.

The Sun scrie că fotbalistul ar fi fost eliberat pe cauțiune.

Cariera lui Sterling se află într-o pantă descendentă, după succesul de la Liverpool și Manchester City.

Din 2022 a ieșit din calculele pentru echipa națională, iar în ultimii doi ani s-a prăbușit cu un împrumut ratat la Arsenal și un sezon negru la Feyenoord, cu 8 meciuri fără gol marcat.

