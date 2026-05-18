Theodor Jumătate Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război +12 foto
Opinii

Theodor Jumătate Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 11:58
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 12:25
  • Oleksandr Romanchuk și Assad Al-Hamlawi, prinși în sărbătoarea Craiovei, cu steagurile țărilor pe umeri. 
  • Lacrimile suferinței pentru Ucraina și Palestina s-au transformat în lacrimi de bucurie.
  • Ei au fost doi dintre cei mai buni jucători ai campioanei alb-albastre.

În ianuarie, în timpul cantonamentului echipelor noastre în Antalya, două interviuri au fost copleșitoare.

Ambele de la Craiova. Ucraineanul Oleksandr Romanchuk și palestinianul Assad Al-Hamlawi.

Romanchuk și Al-Hamlawi. Război. Durere

Ne-au vorbit despre țara lor. Război. Suferință. Durere. Aveau ochii în lacrimi când povesteau ce au trăit.

„Tot iadul rusesc era asupra noastră”, își amintea Sasha, spunând cum le-a afectat viața lui, familiei și compatrioților. Ce a văzut, ce a simțit.

„Palestina e sânge și inimă”, descria Assad locul de suflet. Deși s-a născut în Suedia, Palestina „este unica țară. Înseamnă totul pentru mine”.

Războiul din Ucraina nu s-a încheiat, răvășind o țară întreagă. Ucigând oameni.

Războiul din zona Palestinei e aproape fără sfârșit. „Genocidul” din Gaza, concluzia ONU, a lăsat în urmă zeci de mii de victime. Peste 60.000 de copii, morți și răniți.

Ucraina și Palestina au fost împreună în Craiova fericirii

Duminică seară, lacrimile suferinței lui Sasha și Assad s-au transformat în lacrimi de bucurie.

Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei
Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei

Galerie foto (12 imagini)

Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei. Fotografii: Raed Krishan Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei
+12 Foto
labels.photo-gallery

Campioni, câștigători ai Cupei României, au sărbătorit cele două trofee cu steagurile țărilor pe umeri. Au fost unul lângă altul sus, pe scena eroilor Ligii 1.

Ucraina și Palestina au fost împreună în Craiova fericirii.

Romanchuk și Al-Hamlawi, pentru siguranța și golurile Craiovei

Ei doi, Romanchuk și Al-Hamlawi, au fost printre cei mai buni jucători alb-albaștri în acest sezon, al eventului.

Primul, într-o apărare cu șase meciuri fără gol primit în cele nouă etape de play-off. Are și șase goluri marcate și două assisturi în 48 de partide, în toate competițiile.

Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei
Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei

Galerie foto (12 imagini)

Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei. Fotografii: Raed Krishan Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei Assad Al-Hamlawi și Oleksandr Romanchuk, cu steagurile Palestinei și Ucrainei pe umeri, la bucuria Craiovei
+12 Foto
labels.photo-gallery

Al doilea este golgheterul Universității, cu 16 goluri și patru pase decisive, în 47 de dueluri.

Durerea din suflet a devenit bucurie în iarbă. După ani de suferință, au zâmbit. Zâmbetul Craiovei e și al lor.

VIDEO Goluri de excepție în fiesta de titlu a Craiovei: călcâiul lui Al Hamlawi și șutul superb al lui Anzor

liga 1 palestina ucraina OPINIE u craiova Assad Al Hamlawi Oleksandr Romanchuk
Știrile zilei din sport
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Superliga
18.05
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Citește mai mult
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Superliga
18.05
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Citește mai mult
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Superliga
18.05
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Citește mai mult
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Superliga
18.05
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Citește mai mult
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:04
„Avem probleme serioase” Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican
„Avem probleme serioase”  Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican
23:29
Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician
Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician
00:14
Neymar la Mondial! Carlo Ancelotti a anunțat lotul Braziliei pentru CM 2026. Vestea convocării starului de la Santos, primită cu ropote de aplauze
Neymar la Mondial! Carlo Ancelotti a anunțat  lotul Braziliei pentru CM 2026. Vestea convocării starului de la Santos, primită cu ropote de aplauze
23:25
Guardiola pleacă de la City! Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui
Guardiola pleacă de la City!  Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Top stiri
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Superliga
18.05
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Citește mai mult
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Superliga
18.05
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Citește mai mult
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
Superliga
18.05
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
Citește mai mult
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei
B365
18.05
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei
Citește mai mult
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 27 rapid 17 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share