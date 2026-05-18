Oleksandr Romanchuk și Assad Al-Hamlawi, prinși în sărbătoarea Craiovei, cu steagurile țărilor pe umeri.

Lacrimile suferinței pentru Ucraina și Palestina s-au transformat în lacrimi de bucurie.

Ei au fost doi dintre cei mai buni jucători ai campioanei alb-albastre.

În ianuarie, în timpul cantonamentului echipelor noastre în Antalya, două interviuri au fost copleșitoare.

Ambele de la Craiova. Ucraineanul Oleksandr Romanchuk și palestinianul Assad Al-Hamlawi.

Romanchuk și Al-Hamlawi . Război. Durere

Ne-au vorbit despre țara lor. Război. Suferință. Durere. Aveau ochii în lacrimi când povesteau ce au trăit.

„Tot iadul rusesc era asupra noastră”, își amintea Sasha, spunând cum le-a afectat viața lui, familiei și compatrioților. Ce a văzut, ce a simțit.

„Palestina e sânge și inimă”, descria Assad locul de suflet. Deși s-a născut în Suedia, Palestina „este unica țară. Înseamnă totul pentru mine”.

Războiul din Ucraina nu s-a încheiat, răvășind o țară întreagă. Ucigând oameni.

Războiul din zona Palestinei e aproape fără sfârșit. „Genocidul” din Gaza, concluzia ONU, a lăsat în urmă zeci de mii de victime. Peste 60.000 de copii, morți și răniți.

Ucraina și Palestina au fost împreună în Craiova fericirii

Duminică seară, lacrimile suferinței lui Sasha și Assad s-au transformat în lacrimi de bucurie.

Campioni, câștigători ai Cupei României, au sărbătorit cele două trofee cu steagurile țărilor pe umeri. Au fost unul lângă altul sus, pe scena eroilor Ligii 1.

Ucraina și Palestina au fost împreună în Craiova fericirii.

Romanchuk și Al-Hamlawi , pentru siguranța și golurile Craiovei

Ei doi, Romanchuk și Al-Hamlawi, au fost printre cei mai buni jucători alb-albaștri în acest sezon, al eventului.

Primul, într-o apărare cu șase meciuri fără gol primit în cele nouă etape de play-off. Are și șase goluri marcate și două assisturi în 48 de partide, în toate competițiile.

Al doilea este golgheterul Universității, cu 16 goluri și patru pase decisive, în 47 de dueluri.

Durerea din suflet a devenit bucurie în iarbă. După ani de suferință, au zâmbit. Zâmbetul Craiovei e și al lor.

VIDEO Goluri de excepție în fiesta de titlu a Craiovei: călcâiul lui Al Hamlawi și șutul superb al lui Anzor