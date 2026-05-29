DINAMO - FCSB 1-2 (d. prel.). „Roș-albaștrii” și-au salvat in extremis sezonul și s-au calificat în Europa după victoria de la baraj.

FCSB va intra în competiție în turul 2 preliminar din Conference League.

FCSB va evolua pentru al 24-lea sezon consecutiv în cupele europene, după victoria cu Dinamo.

Și are o mare șansă de a ajunge în faza ligii într-o competiție europeană, după ce în ultimele două sezoane a evoluat în cea din Europa League.

Traseu accesibil » Cum arată pentru FCSB drumul spre grupa Conference League

FCSB va fi cap de serie în toate cele trei tururi preliminare care stau între ea și faza ligii.

Misiunea ar trebui să fie una facilă până în play-off și chiar și acolo, dacă „roș-albaștrii” vor evita numele importante din urna a doua.

În turul 2 preliminar nu există niciun adversar imposibil, cele mai dificile fiind Goteborg, Beitar Ierusalim, Polissya sau Hapoel Tel-Aviv.

Adversarii FCSB din turul II

La Fiorita (San Marino)

Dunajska Streda (Slovacia)

GAIS (Suedia)

IFK Göteborg (Suedia)

Varazdin (Croația)

Beitar Ierusalim (Israel)

Zira (Azerbaidjan)

Decic Tuzi (Muntenegru)

Dila Gori (Georgia)

Zilina (Slovacia)

Vojvodina Novi Sad (Serbia)

Gzira (Malta)

Hapoel Tel-Aviv (Israel)

Debrecen (Ungaria)

Zalaegerszegi (Ungaria)

Polissya (Ucraina)

LNZ Cherkasy (Ucraina)

Zeleznicar (Serbia)

Sarajevo (Bosnia)

St Joseph's (Gibraltar)

FC Santa Coloma (Andorra)

Urartu (Armenia)

Struga (Macedonia de Nord)

Dinamo Tbilisi (Georgia)

Koper (Slovenia)

Bravo (Slovenia)

Aluminij (Slovenia)

Turan Tovuz (Azerbaidjan)

Egnatia (Albania)

Zimbru Chișinau (Moldova)

Torpedo Kutaisi (Georgia)

Valur (Islanda)

Auda (Letonia)

Velez Mostar (Bosnia)

CSKA 1948 Sofia (Bulgaria)

Shelbourne (Irlanda)

Virtus (San Marino)

Derry City (Irlanda de Nord)

Vestri (Islanda)

Dukagjini (Kosovo)

Dungannon Swifts (Irlanda de Nord)

În turul III vor apărea câteva nume mai problematice ca Hajduk Split, Austria Viena, Nordsjaelland sau St. Gallen, dar nici ele de speriat.

Adversarii FCSB din turul III

Hajduk Split (Croația)

Pyunik Erevan (Armenia)

Hradec Kralove (Cehia)

Austria Viena (Austria)

Wisla Plock (Polonia)

Hamrun Spartans (Malta)

FC Vaduz (Liechtenstein)

Nordsjaelland (Danemarca)

Aarhus (Danemarca)

Tromsø (Norvegia)

Dudelange (Luxemburg)

Tobol (Kazahstan)

Levadia Tallinn (Estonia)

Paide (Estonia)

Apollon Limassol (Cipru)

Hibernian (Scoția)

HB Torshavn (Insulele Feroe)

St. Gallen (Elveția)

Sion (Elveția)

Dinamo Minsk (Belarus)

Vllaznia (Albania)

Panevezys (Lituania)

CSKA Sofia (Bulgaria)

Motherwell (Scoția)

Víkingur (Insulele Feroe)

Hammarby (Suedia)

Emoțiile încep în play-off pentru FCSB

Situația s-ar putea complica în ultimul tur, dacă FCSB va avea ghinion la tragerea la sorți.

Apar primii adversari pe care „roș-albaștrii” și-ar dori să-i evite: Bașakșehir, Celta Vigo, Dinamo Zagreb sau Trabzonspor.

Adversarii FCSB din play-off

Bașakșehir (Turcia)

Celta Vigo (Spania)

NK Rijeka (Croația)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Famalicao (Portugalia)

HJK Helsinki (Finlanda)

Twente (Olanda)

Zrinjski (Bosnia)

RFS Riga (Letonia)

Astana (Kazahstan)

Brann (Norvegia)

Zalgiris (Lituania)

Trabzonspor (Turcia)

Shkendija (Macedonia de Nord)

Noah (Armenia)

Spartak Trnava (Slovacia)

Ballkani (Kosovo)

Górnik Zabrze (Polonia)

*listele nu sunt definitive, iar numele adversarilor se mai poate schimba

Programul FCSB în Conference League

17 iunie - tragerea la sorți pentru turul II preliminar

20 iulie - tragerea la sorți pentru turul III preliminar

23-30 iulie - turul II preliminar

3 august - tragerea la sorți pentru play-off

6-13 august - turul III preliminar

20-27 august - play-off

28 august - tragere la sorți faza ligii

15 octombrie - etapa I

22 octombrie - etapa II

5 noiembrie - etapa III

26 noiembrie - etapa IV

10 decembrie - etapa V

17 decembrie - etapa VI

