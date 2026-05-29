Traseu accesibil Cum arată pentru FCSB drumul spre grupa Conference League: se poate complica doar în cazul unui mare ghinion
Conference League

Traseu accesibil Cum arată pentru FCSB drumul spre grupa Conference League: se poate complica doar în cazul unui mare ghinion

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 23:06
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 23:06
  • DINAMO - FCSB 1-2 (d. prel.). „Roș-albaștrii” și-au salvat in extremis sezonul și s-au calificat în Europa după victoria de la baraj.
  • FCSB va intra în competiție în turul 2 preliminar din Conference League.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB va evolua pentru al 24-lea sezon consecutiv în cupele europene, după victoria cu Dinamo.

Și are o mare șansă de a ajunge în faza ligii într-o competiție europeană, după ce în ultimele două sezoane a evoluat în cea din Europa League.

FCSB a răsturnat calculele Premieră la barajul european! Record egalat după 11 ani în Liga 1
Citește și
FCSB a răsturnat calculele Premieră la barajul european! Record egalat după 11 ani în Liga 1
Citește mai mult
FCSB a răsturnat calculele Premieră la barajul european! Record egalat după 11 ani în Liga 1

Traseu accesibil » Cum arată pentru FCSB drumul spre grupa Conference League

FCSB va fi cap de serie în toate cele trei tururi preliminare care stau între ea și faza ligii.

Misiunea ar trebui să fie una facilă până în play-off și chiar și acolo, dacă „roș-albaștrii” vor evita numele importante din urna a doua.

În turul 2 preliminar nu există niciun adversar imposibil, cele mai dificile fiind Goteborg, Beitar Ierusalim, Polissya sau Hapoel Tel-Aviv.

Adversarii FCSB din turul II

  • La Fiorita (San Marino)
  • Dunajska Streda (Slovacia)
  • GAIS (Suedia)
  • IFK Göteborg (Suedia)
  • Varazdin (Croația)
  • Beitar Ierusalim (Israel)
  • Zira (Azerbaidjan)
  • Decic Tuzi (Muntenegru)
  • Dila Gori (Georgia)
  • Zilina (Slovacia)
  • Vojvodina Novi Sad (Serbia)
  • Gzira (Malta)
  • Hapoel Tel-Aviv (Israel)
  • Debrecen (Ungaria)
  • Zalaegerszegi (Ungaria)
  • Polissya (Ucraina)
  • LNZ Cherkasy (Ucraina)
  • Zeleznicar (Serbia)
  • Sarajevo (Bosnia)
  • St Joseph's (Gibraltar)
  • FC Santa Coloma (Andorra)
  • Urartu (Armenia)
  • Struga (Macedonia de Nord)
  • Dinamo Tbilisi (Georgia)
  • Koper (Slovenia)
  • Bravo (Slovenia)
  • Aluminij (Slovenia)
  • Turan Tovuz (Azerbaidjan)
  • Egnatia (Albania)
  • Zimbru Chișinau (Moldova)
  • Torpedo Kutaisi (Georgia)
  • Valur (Islanda)
  • Auda (Letonia)
  • Velez Mostar (Bosnia)
  • CSKA 1948 Sofia (Bulgaria)
  • Shelbourne (Irlanda)
  • Virtus (San Marino)
  • Derry City (Irlanda de Nord)
  • Vestri (Islanda)
  • Dukagjini (Kosovo)
  • Dungannon Swifts (Irlanda de Nord)

În turul III vor apărea câteva nume mai problematice ca Hajduk Split, Austria Viena, Nordsjaelland sau St. Gallen, dar nici ele de speriat.

Adversarii FCSB din turul III

  • Hajduk Split (Croația)
  • Pyunik Erevan (Armenia)
  • Hradec Kralove (Cehia)
  • Austria Viena (Austria)
  • Wisla Plock (Polonia)
  • Hamrun Spartans (Malta)
  • FC Vaduz (Liechtenstein)
  • Nordsjaelland (Danemarca)
  • Aarhus (Danemarca)
  • Tromsø (Norvegia)
  • Dudelange (Luxemburg)
  • Tobol (Kazahstan)
  • Levadia Tallinn (Estonia)
  • Paide (Estonia)
  • Apollon Limassol (Cipru)
  • Hibernian (Scoția)
  • HB Torshavn (Insulele Feroe)
  • St. Gallen (Elveția)
  • Sion (Elveția)
  • Dinamo Minsk (Belarus)
  • Vllaznia (Albania)
  • Panevezys (Lituania)
  • CSKA Sofia (Bulgaria)
  • Motherwell (Scoția)
  • Víkingur (Insulele Feroe)
  • Hammarby (Suedia)

Emoțiile încep în play-off pentru FCSB

Situația s-ar putea complica în ultimul tur, dacă FCSB va avea ghinion la tragerea la sorți.

Apar primii adversari pe care „roș-albaștrii” și-ar dori să-i evite: Bașakșehir, Celta Vigo, Dinamo Zagreb sau Trabzonspor.

Adversarii FCSB din play-off

  • Bașakșehir (Turcia)
  • Celta Vigo (Spania)
  • NK Rijeka (Croația)
  • Dinamo Kiev (Ucraina)
  • Famalicao (Portugalia)
  • HJK Helsinki (Finlanda)
  • Twente (Olanda)
  • Zrinjski (Bosnia)
  • RFS Riga (Letonia)
  • Astana (Kazahstan)
  • Brann (Norvegia)
  • Zalgiris (Lituania)
  • Trabzonspor (Turcia)
  • Shkendija (Macedonia de Nord)
  • Noah (Armenia)
  • Spartak Trnava (Slovacia)
  • Ballkani (Kosovo)
  • Górnik Zabrze (Polonia)

*listele nu sunt definitive, iar numele adversarilor se mai poate schimba

Programul FCSB în Conference League

  • 17 iunie - tragerea la sorți pentru turul II preliminar
  • 20 iulie - tragerea la sorți pentru turul III preliminar
  • 23-30 iulie - turul II preliminar
  • 3 august - tragerea la sorți pentru play-off
  • 6-13 august - turul III preliminar
  • 20-27 august - play-off
  • 28 august - tragere la sorți faza ligii
  • 15 octombrie - etapa I
  • 22 octombrie - etapa II
  • 5 noiembrie - etapa III
  • 26 noiembrie - etapa IV
  • 10 decembrie - etapa V
  • 17 decembrie - etapa VI

Citește și

Lovitură pentru Gigi Becali Planul FCSB de a înregistra marca Steaua, respins definitiv de EUIPO: „Risc de confuzie”! Reacția avocatului roș-albaștrilor
Superliga
19:22
Lovitură pentru Gigi Becali Planul FCSB de a înregistra marca Steaua, respins definitiv de EUIPO: „Risc de confuzie”! Reacția avocatului roș-albaștrilor
Citește mai mult
Lovitură pentru Gigi Becali Planul FCSB de a înregistra marca Steaua, respins definitiv de EUIPO: „Risc de confuzie”! Reacția avocatului roș-albaștrilor
Mărturie, la 12 ani de la accidentul lui Schumacher Pilotul elicopterului care l-a transportat la spital pe fostul campion din Formula 1: „Am crezut că glumește”
Formula 1
18:31
Mărturie, la 12 ani de la accidentul lui Schumacher Pilotul elicopterului care l-a transportat la spital pe fostul campion din Formula 1: „Am crezut că glumește”
Citește mai mult
Mărturie, la 12 ani de la accidentul lui Schumacher Pilotul elicopterului care l-a transportat la spital pe fostul campion din Formula 1: „Am crezut că glumește”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
dinamo fcsb conference league baraj
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share