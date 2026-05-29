FCSB a răsturnat calculele Premieră la barajul european! Record egalat după 11 ani în Liga 1
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 23:05
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 23:06
  • Dinamo - FCSB 1-2 (d. prel.). „Roș-albaștrii” au obținut in extremis calificarea în cupele europene după un sezon dezastruos.
  • Echipa lui Marius Baciu va merge în Conference League, unde va intra în urne în turul 2 preliminar.
După 5 ediții, barajul european care le pune față în față pe ocupanta locului 4 din play-off și câștigătoarea play-out-ului a fost câștigat de o echipă venită din lupta pentru salvarea de la retrogradare.

FCSB, prima formație din play-out care câștigă barajul pentru Europa

FCSB a câștigat duelul disputat pe terenul lui Dinamo, pe „Arcul de Triumf”, în cel mai încins duel pentru ultimul loc de Conference League pe care îl are rezervat Liga 1.

În sezoanele precedente, pe rând, Viitorul, FC Botoșani, FCU Craiova și U Cluj au eșuat în fața rivalelor venite din play-off. De altfel, până astăzi, doar „șepcile roșii” reușiseră să marcheze!

Ce s-a întâmplat la precedentele baraje:

2020/2021

  • Semifinala: Chindia - Viitorul 2-3
  • Finala: Sepsi - Viitorul 1-0

2021/2022

  • Semifinala: anulată pentru că Sepsi (prima clasată din play-out) se calificase în Europa prin câștigarea Cupei României
  • Finala: U Craiova - FC Botoșani 2-0

2022/2023

  • Semifinala: FCU Craiova - FC Voluntari 3-3 (5-4 pen.)
  • Finala: CFR Cluj - FCU Craiova 1-0 d. prel.

2023/2024

  • Semifinala: Oțelul - U Cluj 0-2
  • Finala: U Craiova - U Cluj 1-1 (5-4 pen.)

2024/2025

  • Barajul a fost anulat pentru că niciuna dintre primele 4 clasate din play-out nu a obținut licența UEFA. U Cluj, locul 4 din play-off, s-a calificat direct în Conference League.

FCSB nu e prima echipă din play-out care merge în Europa

Dacă victoria de la baraj e o premieră, același lucru nu e valabil și pentru calificarea în Europa. FCSB nu este însă prima formație din play-out care se califică în cupele europene. S-a întâmplat și în 2016, chiar la prima ediție în noul format.

Poli Iași a câștigat atunci play-out-ul și a profitat că România trimitea 5 echipe în cupele europene. La acel moment, Dinamo și ASA Tg. Mureș, calificate în play-off, n-au obținut licența UEFA. Mai mult, CFR Cluj, formația care câștiga Cupa României, era în insolvență și nu beneficia nici ea de licență.

Astfel, al cincilea loc european a mers către locul 7, Poli Iași.

FCSB, cel mai slab clasată echipă care merge în Europa

Fără să luăm în calcul echipele calificate în cupele europene prin intermediul Cupei României, FCSB a egalat un record care părea greu de atins.

„Roș-albaștrii” sunt cel mai slab clasată echipă din ultimii 11 ani care merge în Europa, după ce a încheiat sezonul pe locul 2 în play-out, adică 8 per total.

Ultima dată se întâmplase în 2015, când Botoșani s-a calificat de pe 8 în Europa, după ce nu mai puțin de 4 echipe din fața ei, CFR, Craiova, Petrolul și Dinamo, nu au avut drept de participare în competițiile UEFA!

