Theodor Jumătate Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 23:48
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 00:34
  • Mikel Arteta a încercat să câștige titlul în Premier jucând frumos și a fost al doilea cu Arsenal. 
  • A schimbat, a decis să învingă jucând și urât. Și a reușit să le ofere „tunarilor” primul titlu după 22 de ani altfel decât erau obișnuiți.

În sfârșit, așteptarea lui Arsenal s-a încheiat. La 22 de ani de la generația invincibililor Henry, Bergkamp și Vieira, „tunarii” sunt iar campionii Angliei. Londra alb-roșie este în sărbătoare.

Nici n-au mai jucat ultima etapă. Egalul lui Manchester City cu Bournemouth le-a oferit titlul în fața televizoarelor. Erau împreună, la centrul sportiv, toți cei de la echipă și din jurul echipei.

Așa au celebrat performanța Odegaard, Saka, Gabriel Magalhaes, Rice, Gyokeres și toți ceilalți. 

O bucurie imensă. A lor, a jucătorilor, dar mai ales a fanilor. Ei nu vor mai dormi multe nopți. Fericirea e prea mare.

Arteta, în ascensiune. Două locuri 8, apoi 5 și s-a blocat pe 2 cu fotbalul frumos

Creatorul acestui Arsenal e Mikel Arteta. Ar fi vrut să câștige frumos Premier League, la fel ca Arsene Wenger, în 2004, dar nu a putut. A încercat, nimeni nu-i poate reproșa că nu a vrut fotbal-spectacol. A realizat că, astfel, nu va fi niciodată campion.

Când a venit, în decembrie 2019, Arsenal era prăbușit, după plecarea lui Unai Emery.

Bascul fusese discipolul lui Pep Guardiola ca antrenor, voia și el să câștige în stilul lui Pep, dacă nu în stilul lui Arsene. Să încânte, nu doar să învingă.

A avansat. După locul 8, în 2020 și 2021, a urmat 5 în 2022 și, din 2023, numai 2. O dată, încă o dată și încă o dată, a fost de trei ori la rând al doilea cu un joc care plăcea.

Arteta nu a mai zis fotbal. A zis titlu. Și a mizat pe fazele fixe

A decis să schimbe strategia pentru acest sezon. Nu a mai spus fotbal în primul rând, a spus titlu. Și titlu a fost.

Arteta a zis, OK, nu pot doar cu mingea jos, cu pase și combinații în viteză, fotbal total? Atunci să fie și cu mingea sus.

Mikel Arteta, jucătorii săi și fanii lui Arsenal sărbătoresc. „Tunarii". Foto: Imago
Mikel Arteta, jucătorii săi și fanii lui Arsenal sărbătoresc. „Tunarii”. Foto: Imago

Jocul sută la sută proactiv a devenit și reactiv, au apărut și contraatacurile, au apărut centrările în ofensivă, au apărut fazele fixe, cornere, lovituri libere, auturi de margine pregătite special și transformate în alt tip de centrări, cu presiune maximă asupra portarului advers, asediat de jucătorii săi.

O ofensivă asigurată de o apărare puternică, dură, agresivă. Cea mai bună din Premier. Și un portar în formă, David Raya.

Arsenal marca Arteta 2026, contestat. Dar are titlul Angliei după 22 de ani

Mulți specialiști au susținut că e un joc urât și, de multe ori, așa a fost.

Paul Scholes, legendarul mijlocaș al lui Man. United, a criticat „jocul inestetic, plictisitor, fără strălucire. Arsenal 2025-2026 nu va fi niciodată o echipă memorabilă”.

Dar Thierry Henry, care a fost geniul unei echipe memorabile la Arsenal, a comentat astfel: „Dacă acest stil aduce titlul după 22 de ani, atunci așa să fie”. Niciun „tunar” nu mai avea răbdare, toți voiau să fie campioni. Atât. Campioni.

Și Arteta i-a făcut campioni. Nu ai fotbalului. Ai Angliei.

Dacă va câștiga și Liga acest Arsenal neatrăgător?

Și, cu același joc, Arteta i-a calificat și în finala Champions League, prima oară după 20 de ani. O competiție pe care alb-roșii nu au câștigat-o niciodată.

E aproape imposibil să învingi PSG. Aproape imposibil, nu imposibil. Cine știe, poate londonezii vor cuceri trofeul tocmai acum! Urât, plictisitor, fără strălucire, cum crede Scholes, cu centrări, faze fixe și auturi.

Trofeul rămâne trofeu. Premier League 2026 va fi ținut minte de Arsenal. Cu atât mai mult dacă va fi și Champions 2026.

anglia Premier League CAMPION arsenal Mikel Arteta OPINIE
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
